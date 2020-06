Fortumilla on yhä hiilivoimaa myös Suomessa – Porin suuri hiilivoimala siirtyy kesällä kokonaan tehoreserviin ja kaupallinen tuotanto loppuu

Meri-Porin Tahkoluodon hiilivoimalan jatkosta on päätetty vuoden 2022 kesään asti.

Valtionyhtiö Fortumin omistaman Uniperin Saksassa sijaitseva uusi hiilivoimala Datteln 4 on saanut runsaasti julkisuutta. Voimala avattiin viime viikolla.

Voimalaa vastustavat ympäristöjärjestöt hämmästelevät, että merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia voimaloita voidaan ottaa käyttöön vielä 2020-luvulla. Fortum itse katsoo, että uuden, tehokkaan voimalan käyttöönotto on ympäristöteko, koska sen ansiosta voidaan vähentää vanhanaikaisen ja saastuttavamman hiilivoiman käyttöä.

Fortumilla on kuitenkin hiiltä polttavaa tuotantoa myös Suomessa. Meri-Porin Tahkoluodossa sijaitseva Suomen suurin hiilivoimala siirtyy kesäkuun jälkeen kokonaisuudessaan osaksi energiantuotannon tehoreservijärjestelmää ja on järjestelmän selvästi suurin yksikkö (siirryt toiseen palveluun).

Tehoreservi käyttöön vain viranomaispäätöksellä

Tehoreservissä olevat voimalaitokset avataan tuotantoon ainoastaan silloin, kun sähkön tuotannon ja hankinnan kapasiteetti on ylittymässä. Avaamisesta päättää energiaviranomainen. Kaupallista tuotantoa Tahkoluodossa ei enää kesäkuun lopun jälkeen ole.

Tehoreservikausi on kaksivuotinen. Laitos on joulukuun alusta helmikuun loppuun valmiudessa, josta se saadaan tuotantoon 12 tunnissa. Muun ajan vuodesta käynnistysvalmius on paljon pidempi eli kuukausi.

– Tehoreservijärjestelmän historian aikana järjestelmään kuuluneet laitokset ovat olleet tuotantokäytössä erittäin harvoin ja tuolloinkin vain muutaman tunnin kerrallaan, johtaja Vesa Maso Fortumista sanoo.

Esimerkiksi viime tammi- ja helmikuussa tehoreservikapasiteetille ei ollut kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tarvetta.

Mitä vuoden 2022 jälkeen?

Tähän saakka Porin Tahkoluodon voimala on ollut Fortumin ja Teollisuuden Voiman yhteisomistuksessa, mutta TVO:n osuus siirtyy Fortumille samaan aikaan, kun laitos siirtyy kokonaisuudessaan tehoreserviin.

TVO on myynyt laitoksen tuotantoa kaupalliselta pohjalta. Käytännössä voimalan käyttö on vaihdellut hyvin paljon, ja energiaa on tuotettu kaupallisesti sähkön huippukysynnän aikoina.

Vuonna 2018 laitos oli tuotannossa noin 3 000 tuntia ja viime vuonna noin 800 tuntia. Hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2018 noin 500 000 tonnia ja vuonna 2019 noin 160 000 tonnia. Vuonna 1994 valmistunut Tahkoluodon hiilivoimala työllistää 36 ihmistä.

Vuoden 2022 jälkeinen aika Tahkoluodossa on auki. Paljon riippuu myös energiapoliittisista linjauksista: Valtiovallan linjauksen mukaan kivihiilen poltto Porissa kuten muuallakin Suomessa lopetetaan joka tapauksessa viimeistään vuoden 2029 vappuna.

Fortum kertoo (siirryt toiseen palveluun), että se käyttää Suomessa kivihiiltä myös Espoon Suomenojalla. Yhtiö luopuu kivihiilen käytöstä Espoossa vuoden 2025 aikana.