Trump vaatii kovempia otteita – "Kuvernöörit ovat heikkoja ja näyttävät typeryksiltä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut osavaltioiden kuvernöörien kanssa puhelinkokouksessa maata ravistelevista rasismimellakoista.

Trump moitti kuvernöörejä kovasanaisesti ja vaati heiltä kovempia otteita mellakoijia vastaan.

– Useimmat teistä ovat heikkoja. Teidän pitää pidättää ihmisiä, hän jyrisi.

Trump kehui Yhdysvaltain kansalliskaartia, joka presidentin mukaan vaikutti ratkaisevasti siihen, että Minneapolisin mellakat saatiin rauhoitettua viime yönä. Kuvernööri näyttävät Trumpin mukaan "typeryksiltä", kun he eivät kutsu kansalliskaartia rauhoittamaan kahakoita omissa kaupungeissaan.

– Teidän pitää pidättää ihmisiä, teidän pitää jäljittää ihmisiä, teidän on pantava heidät vankilaan kymmeneksi vuodeksi, niin ette näe näitä juttuja enää koskaan, Trump yllytti.

– Teidän täytyy hallita, jos ette hallitse, te haaskaatte aikaanne. He menevät ylitsenne ja te näytätte ääliöporukalta. Teidän täytyy hallita, presidentti jatkoi.

Useissa yhdysvaltalaiskaupungissa ulkonaliikkumiskielto, Trump haluaa luokitella Antifan terroristijärjestöksi

"Terrorismin-vastaiset joukot valmiina"

Videopuhelussa oli mukana Yhdysvaltain poliisivoimien ja sisäisen turvallisuuden johtoa.

Oikeusministeri William Barr totesi myös, että kuvernöörien on saatava kaupunkien kadut hallintaansa, eikä vain reagoitava ihmisjoukkojen toimiin.

Barrin mukaan terrorismin-vastaiset erikoisjoukot ovat valmiina etsimään mellakoiden "yllyttäjiä".

Väkivaltaisia mellakoita on ollut lukuisissa Yhdysvaltain kaupungeissa sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin hallintaotteeseen Minneapolisissa viime viikolla. Mellakat on kohdistettu poliisin ja koko Yhdysvaltain rakenteellista rasismia vastaan, mutta mellakoihin on liittynyt myös ryöstelyä.

Perjantai-iltana myös presidentti Trump vietiin noin tunnin ajaksi Valkoisen talon suojabunkkeriin, kun mellakoijien pelättiin tunkeutuvan presidentin virkatalon alueelle.

Mellakoiden pelätään leimahtavan uudelleen taas ensi yönä.

Lähteet: Reuters, AP