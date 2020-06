Kustannustuen ehtona sekä alan että yrityksen pudonnut myynti – tukea saavat alat määritellään erikseen

Hallitus on sopinut kustannustuen tarkemmista ehdoista. Kustannustukea voisi saada yritys, jonka liikevaihto on pudonnut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia.

Toimialan huhtikuun 2020 ja yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin huhti-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Tukeen oikeutetut toimialat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa.

– Valmistelun aikana on käynyt selväksi, että tarvitaan tarkemmat toimialarajaukset, jotta tuki kohdistuu mahdollisimman hyvin juuri koronasta kärsineisiin yrityksiin, työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kustannustuella vahvistetaan yritysten maksuvalmiutta ja pyritään pienentämään konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää.

Kustannustukea maksettaisiin yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen suurinta mahdollista määrää ei ole vielä päätetty. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi.

ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustusten haut lakkaavat maanantaina.

– Tähänastisilla yritystuilla on luotu siltaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kriisin aikana, mutta nyt tukihaut on perusteltua sulkea kustannustuen myötä, Lintilä toteaa tiedotteessa.

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Muut suorat tuet vähennettäisiin kuitenkin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.

Lakiesitys julkistetaan torstaina, jolloin hallitus antaa sen eduskunnan käsittelyyn. Yritykset voivat hakea kustannustukea sähköisesti Valtiokonttorista sitten, kun laki on voimassa.