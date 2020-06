Kiersimme katsomassa, miten terassi-ilta meni koronaihme Tampereella, joka on ollut pian viikon ilman tartuntoja – käsidesiä ja poliisitehtäviä

Tampereen keskustassa Tammerkosken rannalla sijaitsee G Livelabin terassi. Ravintolan pöytien välissä on kaksi metriä. Jokaisessa pöydässä on käsihuuhdepullot.

Ei näytä ihan pelätyltä viruslingolta, mutta monessa paikassa tunnelmat ovat huomattavasti läheisemmät.

Ravintolat ja kahvilat avasivat ovensa maanantaina. Kiersimme Tampereella eri terasseilla katsomassa, miten ilta meni.

Tampere ja Pirkanmaa ovat koronakevään ihmeitä. Väkilukuun verrattuna vakavia koronatartuntoja on ollut vähän ja kuolemia on raportoitu vain yksi tai korkeintaan kaksi.

Maanantai oli jo kuudes päivä peräkkäin, kun Pirkanmaalla ei todettu yhtään koronatartuntaa. Tällä hetkellä potilaita ei ole yhtään (siirryt toiseen palveluun)koronan takia sairaalassa tai tehohoidossa.

Saako hyvä tilanne ihmiset huolettomiksi terassilla?

Saako halata?

G Livelabin terassilla Hanna Romo ja Helen Hallamaa juovat ensimmäistä juomaansa. Ravintola on puolillaan.

– En olisi kyllä kaatosateella lähtenyt terassille, Romo sanoo.

Helen Hallamaa (vas.) ja Hanna Romo yllättyivät siitä, että pöydät olivat niin kaukana toisistaan. Miikka Varila / Yle

Naiset kehuvat pöytien kahden metrin välejä. He vilkaisivat tullessa muita terasseja ja niissä meininki oli heidän mukaansa aivan eri. Ihmiset näyttivät käyttäytyvän kuin ennen koronaa.

– Mekin halasimme. Tosin se ero oli, että kysyin, voiko halata. Ihmiset ehkä enemmän kyselevät tällaisia, kaikilla on vähän eri mielipide asioista, Hallamaa sanoo.

Romon ja Hallamaan mukaan käsihygienialla ja omalla käytöksellä pystyy vaikuttamaan koronariskiin.

– Tuskin täällä enemmän riskejä on kuin kaupassa. Ei minua jännitä, ihan rennosti ollaan. Pakko sanoa, että välillä unohtuu, että mihinkään ei kannata koskea, Hallamaa pohtii.

G Livelabin terassilla pöydät on ryhmitelty kauaksi toisistaan. Miikka Varila / Yle

Suuri osa kansasta aikoo mennä ravintolaan

Taloustutkimus teki Matkailu- ja ravintola-alan toimeksiannosta juuri kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) kuluttajien aikomuksesta käyttää ravintolapalveluita kesäkuun alusta alkaen, kun ravintolat avaavat ovensa.

Ravintolapalveluiden suurkäyttäjistä 25–49-vuotiaista noin 70 prosenttia aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti. Koko kansastakin suuri osa.

Tämä näkyy nyt terasseilla.

Tampereen Laukontorilla paistaa aurinko. Ravintolalaiva Suvin yläkannella joensuulainen Petri Maaranen ja tamperelainen Sara Pennanen saivat vielä suoraan pöydän, mutta ravintola alkaa täyttyä.

– Ei kamalasti voi valittaa: kylmä juoma ja aurinko, ihan tämä menettelee, Maaranen sanoo.

Maaranen ja Pennanen kävivät syömässä ja päättivät ex tempore tulla myös terassille. Korona ei huoleta.

– Olen ollut aika huolettomasti. En muistaisi turvavälejä, jos kaupassa ei olisi merkkejä lattialla, Pennanen sanoo.

Ravintolapäällikkö Pekka Viherjuuri sanoo, että myös maksupäätettä yritetään desinfioida. Miikka Varila / Yle

Ravintolalaivan sisäänkäynnin yhteydessä on tarjolla käsidesiä. Tuolien määrää on vähennetty pöytien ympäriltä, kertoo ravintolapäällikkö Pekka Viherjuuri.

– Tiskien takana desinfioidaan käsiä ja maksupäätettä. Henkilökunta ei tule kipeänä töihin, Viherjuuri kertoo varotoimista.

Maanantaina riitti Viherjuuren mukaan lauantain tapaan väkeä. Aurinkoinen sää vaikutti suosioon.

– Moni on sanonut, että ihanaa että olette auki. Kello 11 avattiin ja melkein heti alkoi tulla porukkaa hyvällä mielellä.

Ravintolalaiva oli maanantaina lähes täynnä. Miikka Varila / Yle

Anniskelu loppuu kello 22, mihin Pekka Viherjuuri toivoo hallitukselta höllennystä.

Petri Maaranen kertoo pesevänsä käsiään tavallista useammin ja katsovansa turvavälejä. Maanantaina riitti yhdet juomat.

– Menemme karkkikaupan kautta kotiin, kun saimme myös irtokarkit takaisin, Sara Pennanen sanoo.

Poliisilla kiire

Kaikilla ei ole yhtä rauhallinen ilta. Tiistaina selviää, että Pirkanmaalla poliisilla on ollut vilkas päivä ja 340 tehtävää. Meno on rauhoittunut vasta aamuyöllä ja puolenyön aikaan poliisia on pitänyt vähän jopa odottaa.

Tampereen Hämeenkatu maanantai-iltana. Miikka Varila / Yle

Poliisin mukaan kiire ei johtunut suoraan terasseista, vaan hieno sää, lomien alku ja koronarajoitusten purku toivat ongelmia. On ollut paljon päihtyneitä, häiriökäyttäytymistä ja tappeluita.

Käsidesi bongattu

Maanantaina alkuillasta ei ole vielä tietoa näistä häiriöistä. Myös Puistron terassi Hämeenpuistossa alkaa täyttyä. Jimi Kuitunen nauttii olutta ystävien kanssa.

– Kauniit naiset ja kiva kesäsää, miehillä hyvät tarinat, hän kehuu.

Jimi Kuitunen nauttii ensimmäisestä terassi-illasta pitkään aikaan. Miikka Varila / Yle

Kuitunen on kantanut koronan aikana huolta lähinnä vanhemmista ihmisistä. Hän ymmärtää sen takia koronan tuomia rajoituksia.

– Valtiovalta tekee mitä pitää tehdä. Pidetään kansalaiset ordningissa eli valvonnassa.

Matilda Erkkilä (vas.) ja Lotta Vilén halusivat oman pöydän koronariskin takia. Miikka Varila / Yle

Lotta Vilén ja Matilda Erkkilä halusivat terassille pitkän koronakaranteenin jälkeen. Varovaisuus ei ole unohtunut. Naiset halusivat oman pöydän ja bongasivat tiskiltä käsidesin.

Pirkanmaalla on ollut koronarintamalla kaksi viikkoa rauhallista, mikä rohkaisi terassille.

– Itse ja kaikki muut läheiset ovat olleet terveitä. Täytyy pitää turvasäännöistä ja hygieniasäännöistä silti kiinni, Vilén sanoo.

Erkkilän mukaan ihmisten käytös on höllentynyt.

– Suomalaiset ovat sellaisia, että kun aurinko tulee, ihmiset lähtevät heti pihalle.

"Tämän illan perusteella ei ole yhtään mitään hätää"

Anne Mäki-Rahkola, Okke Komulainen ja Jenni Ala-Kyyny ovat myös tulleet lähiravintolaansa Olympia-kortteliin. Sisäterassin kaikki pöydät ovat täynnä.

Olympian terassilla on väkeä. Miikka Varila / Yle

– Tulimme kesän avaamisen kunniaksi. Ilma on kuin morsian ja kesä on alkanut. Kotona on saanut olla ihan riittäviin, Mäki-Rahkola sanoo.

Hän luottaa siihen, että päättäjät ovat tehneet päätöksen ravintoloiden rajatusta avaamisesta parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Anne Mäki-Rahkola (vas.), Okke Komulainen ja Jenni Ala-Kyyny Olympian terassilla. Miikka Varila / Yle

Okke Komulainen yllättyi siitä, että pöydät ovat metrin etäisyyksillä toisistaan.

– Täällä ei sekoilla eikä pyöritä turhaan. Tämän illan perusteella ei ole yhtään mitään hätää.

Jenni Ala-Kyyny halusi tukea yrittäjiä tulemalla ravintolaan.

– Jos tästä alkaa seurata huonoa, muutetaan sitten käyttäytymistä ja yritetään olla tarkkana.

Totuus paljastuu kahden viikon kuluttua, kun viruksen tartuntariskin aika umpeutuu ensimmäisen terassi-illan osalta.

