Viittä poliisia ammuttu mellakoissa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa neljää poliisia on ammuttu maanantai-iltana väkivaltaisiksi mellakoiksi muuttuneissa mielenosoituksissa Missourin osavaltion pääkaupungissa Saint Louisissa.

Poliisilaitos tviittasi aikaisin tiistaina, että ampumahaavoja saaneet poliisit on viety sairaalaan. Ensitietojen mukaan heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Toistaiseksi on epäselvää, kuka ampui poliiseja.

Nevadan osavaltiossa Las Vegasin poliisin mukaan yhtä poliisia on ammuttu Las Vegas Stripin alueella järjestettyjen protestien yhteydessä. Las Vegasin poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja tapahtumasta.

Saint Louisissa useat sadat ihmiset kokoontuivat maanantaina iltapäivällä osoittamaan mieltään George Floydin kuoleman takia ja vastustaakseen poliisin afroamerikkalaisiin kohdistamia kovia otteita. Paikalla olivat myös pormestari Lyda Krewson ja kaupungin julkisesta turvallisuudesta vastaava johtaja Jimmie Edwards.

Myöhemmin maanantaina protestoijat kokoontuivat poliisin päämajan edustalle, jossa poliisi ampui kyynelkaasua mielenosoittajien joukkoon. Jotkut mellakoitsijat rikkoivat ikkunoita, varastivat tavaraa kaupasta ja sytyttivät tulipaloja.

Mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla Yhdysvaltoja. Niiden yhteydessä on tapahtunut ilkivaltaa ja ryöstelyä.

New Yorkin osavaltiossa Buffalossa kuljettaja ajoi autolla kahden poliisin päälle mielenosoituksen yhteydessä. Viranomaisten mukaan kuljettaja ja matkustajat on otettu kiinni. Se on toistaiseksi epäselvää, oliko kyseessä tahallinen teko.

Presidentti Donald Trump sanoi maanantaina pitämässään tv-puheessa, että jos osavaltiot tai kaupungit eivät ryhdy riittäviin toimiin mellakoiden tukahduttamiseksi, hän lähettää asevoimat paikalle.

Lähteet: AP, Reuters