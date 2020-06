Kaupunginjohtajakisa ratkesi Seinäjoella jo ennen valintakokousta – Laukaan Jaakko Kiiskilä kannatuksestaan: "Vetää nöyräksi"

Jaakko Kiiskilä (vasemmalla) on ottanut pitkän harppauksen Jari Jokisen (keskellä) ja Olli-Poika Parviaisen (oikealla) edelle.

Jaakko Kiiskilä (vasemmalla) on ottanut pitkän harppauksen Jari Jokisen (keskellä) ja Olli-Poika Parviaisen (oikealla) edelle. Krista Rintala / Seinäjoen kaupunki

Laukaan kunnanjohtajasta Jaakko Kiiskilästä, 44, tulee Seinäjoen uusi kaupunginjohtaja. Kiiskillälle se tietää paluuta synnyinkaupunkiin.

Vaikka valinta tehdään vasta kahden viikon päästä kaupunginvaltuuston kokouksessa, on kisa käytännössä ratkennut, sillä keskustan ja kokoomuksen valtuustoryhmät ovat asettuneet tukemaan Kiiskilää.

Entinen superpesispelaaja Kiiskilä ei suostu tuulettamaan vielä. Hän muistuttaa, että vaikka valinta näyttää nyt todennäköiseltä, kysymys on kuitenkin vasta väliaikatuloksesta.

Kiiskilä myöntää, että suurimpien valtuustoryhmien tuki tuntuu hyvältä.

– Sitä ei voi kieltää.

Osaaminen, kokemus, motivaatio

Seinäjoen kaupunginjohtajakisan kärkikolmikko oli maanantaina kaupunginvaltuutettujen tentattavana. Kiiskilän lisäksi loppusuoralla ovat olleet valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen ja Seinäjoen hallintojohtaja Jari Jokinen.

Kiiskilä huomauttaa, että Seinäjoen kaupunki on onnistunut kaupunginjohtajan etsinnässä hyvin. Kisaan saatiin mukaan kovan luokan hakijoita.

Maistuuko voitto nyt siksi erityisen makealta?

– Ehkä niinkin, mutta tietyllä tavalla myös vetää nöyräksi, vastaa Kiiskilä.

Myös valintaprosessia Kiiskilä kiittelee. Hakijat ovat saaneet äänensä kuuluviin ja ovat päässeet tuomaan esiin näkemyksensä ja kokemuksensa.

Vuodesta 2012 lähtien Laukaan kunnanjohtajana toiminut Kiiskilä arvioi, että hänelle eduksi valinnassa on ollut kunnanjohtajan kokemus ja kuntatalouden näytöt. Koulutukseltaan Kiiskilä on kauppatieteiden maisteri ja aikaisempaa työkokemusta hän on hankkinut Laukaan ja Toivakan hallintojohtajana.

– Osaamisesta, kokemuksesta ja motivaatiosta on varmasti syntynyt sellainen yhtälö, että se on vakuuttanut.

Kaupungin talous yhteinen haaste

Seinäjoella Kiiskilä näkee kiinnostavia haasteita ja mahdollisuuksia.

– Yksittäisenä haasteena nostan esiin kuntatalouden. Siinä meillä on yhdessä edessä kova urakka, jos valituksi tulen.

Kaupungin dynaamisuutta ja eteenpäin pyrkivää asennetta Kiiskilä kiittää. Omaksi tehtäväkseen hän näkee huolehtia, että avaruuden pääkaupungissa kipinä ja liekki ei pääse sammumaan.

– Tyytyväisyys on kiva juttu, mutta voi myös pahimmillaan tappaa halun kehittyä.

Lukkarinrakkautta Seinäjokea kohtaan

Jaakko Kiiskilä on ollut pitkään poissa Etelä-Pohjanmaalta ja sanoo jossain mielessä jo keskisuomalaistuneensa. Mitään työntöä Laukaasta ei ole ollut pois.

Seinäjoelle paluussa on kuitenkin kysymys paluusta juurille ja kotiin.

Kiiskilä on syntynyt Seinäjoella, elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Nurmossa. Etelä-Pohjanmaalla ja pesäpallopiireissä hänet muistetaan Nurmon Jymyn pelaajana.

Seinäjokea kohtaan Kiiskilä sanookin tuntevansa lukkarinrakkautta.

– Perheen kanssa meillä on ollut mielessä, että jos johonkin suuntaan lähdetään, niin mielellään siihen suuntaan.

Kiiskilän perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Muuttokuorma pakataan, kun valinta varmistuu.

Kiiskilä sanoo olleensa aina sillä kannalla, että kuntajohtajan on hyvä asua siinä kunnassa tai kaupungissa missä työskentelee.