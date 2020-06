Lapin tulvavedet laskemaan päin - Hannu Vuokila pääsee pian saunalleen muutenkin kuin veneellä: "Löylyveden saa nyt suoraan saunan lattialta"

Ounasjoen ja Kemijoen kevättulvat ovat helpottumassa eikä tuntuvia lisävahinkoja enää odoteta. Rovaniemellä vedenpinta on Lapin ely-keskuksen johtavan vesitalousasiantuntijan Timo Alaraudanjoen mukaan hitaassa laskussa. Laskuvauhti nopeutuu viimeistään viikonloppuna.

Kittilässä Ounasjoki on pysähtynyt vahinkorajan tuntumaan. Alaraudanjoen mukaan Kittilässäkin vesi lähtee laskuun muutaman päivän kuluttua. Vahinkorajaa ei Kittilässä ole ylitetty eikä esimerkiksi asuintaloja ole palotarkastaja Kari Kuosmasen mukaan saarroksissa.

– Mökeissä on lattian pintoja huuhdeltu, mutta se on lähes jokavuotinen asia, Kuosmanen toteaa rantamökeistä.

Kuosmanen oli mukana maanantain tulvalennolla tarkastamassa lumitilannetta Kittilän pohjoispuolella eikä lunta löytynyt enää kuin Puljutunturilta. Lumista ei sulaessaan ole nostamaan Ounasjoen pintaa eikä keskiviikolle ennustetuilla sateillakaan ole Alaraudanjoen mukaan tuntuvaa vaikutusta.

Kittilässä tilannetta seuraava palotarkastaja Kuosmanen kertoo, että miljoonavahinkoja aiheuttaneen vuoden 2005 suurtulvan tasolle on lähes metri matkaa.

– Aikamoiset sateet pitää olla, että aiheutuisi vaaraa, Kuosmanen tuumaa.

Ounasjoen vedet hipovat maantietä. Joen ei ennusteta enää tuntuvasti nousevan eikä Kittilässä jouduta palotarkastaja Kari Kuosmasen mukaan sulkemaan teitä. Jouni Aikio / Yle

Tornionjoelle odotetaan tulvahuippua ensi viikon puolivälissä eikä vahinkorajan ylittyminen ole sielläkään tämän hetken ennusteiden mukaan todennäköistä. Pellon kohdalla vedenkorkeus on ollut laskussa muutaman päivän ajan. Myöskään Ivalossa ei uskota merkittäviä tulvavahinkoja syntyvän. Ivalon keskustan tulvapenkereitä korotettiin tänä keväänä.

"Pannaan uusi lattia ja jatketaan saunomista"

Tulvat ovat ehtineet esimerkiksi Rovaniemellä saartaa lukuisia asuintaloja. Rantamökkejä, venevajoja ja varastoja on veden vallassa jokivarsilla eri puolilla Lappia.

Myös Tervolassa asuvan Hannu Vuokilan sauna on nyt Kemijoen vesimassojen ympäröimä. Saunalle pääsee parhaiten veneellä.

– Se on rantasauna sanan varsinaisessa merkityksessä. Lattialla on parikymmentä senttiä vettä, joten löylyveden saa suoraan lattialta.

Hannu Vuokila kertoo huomanneensa että Kemijoen vesi on laskussa. Pian edessä on saunan lattian remontti. Risto Koskinen / Yle

Korkeammalle rakennetun asuintalon kastumista ei Vuokila ole joutunut pelkäämään. Vesi on lähimmillään ollut kolmen metrin päässä sokkelista. Sauna taas on kastunut kerran aiemminkin ja omistaja tietää, mitä on edessä.

– Tulva laskeutuu, joten pannaan sinne uusi lattia ja jatketaan saunomista.

Tuleviin remonttihommiin Vuokila tuntuu suhtautuvan tyynesti.

– Kyllä se tietenkin harmittaa, mutta itse olen hakeutunut Kemijoen loistaville näköalapaikoille.

Pahimmat tulvaennusteet eivät kuitenkaan ole Lapissa toteutumassa ja siihen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki löytää kaksi syytä.

– Kunnon sateita ei ole ollut koko keväänä. Lisäksi päivisin on ollut aurinkoista ja yöllä viileää. Aiemmin keväällä toivottiin, että jos tällaista tulisi niin ehkä tulvista selvittäisiin. Näitä toiveita on joiltain osin kuultu.