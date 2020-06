Tehdas toi leivän Jarno Kemiläisen ja 166 muun pöytään, tänään työnantaja ilmoitti töiden loppumisesta: "Suusta ei tule selkeää ajatusta"

Pääluottamusmies Jarno Kemiläinen on huolissaan tehtaan väen työllistymisestä jatkossa.

Niko Mannonen / Yle

Pääluottamusmies Jarno Kemiläinen on epäuskoinen ja pettynyt. Hänen pitkäaikainen työnantajansa, UPM Plywood, suunnittelee sulkevansa pysyvästi Jyväskylän Säynätsalossa sijaitsevan havu- ja koivuvaneria valmistavan tehtaansa.

Yhtiö käynnistää tehtaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Työntekijät saivat tietää asiasta tiistaina.

– Tämä on vetänyt liikuttuneeksi. Suusta ei tule selkeää ajatusta. Tunteet ovat pinnassa, parikymmentä vuotta tehtaalla työskennellyt Kemiläinen sanoo.

– Paljon muistoja tämä aika jättää, hän jatkaa.

Yli sata vuotta vanhalla vaneritehtaalla työskentelee 167 henkilöä. Kemiläisen mieli on maassa koko työyhteisön puolesta. Tehtaalla työskentelee hänen mukaansa paljon hänen kaltaisiaan kokeneita puualan ammattilaisia.

– Raskas uutinen, joka tuli hyvin puskista nopealla aikataululla. Tuntuu hurjalta. Pettymyksen tunne on päällimmäisenä, Kemiläinen kuvaa tunnelmia vain hieman uutisen jälkeen.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että Jyväskylän vaneritehdas on ollut pitkään heikosti kannattava, myös erittäin hyvän kysyntätilanteen aikana.

Kemiläisen mukaan tehtaan työntekijät ovat vuosien varrella sopeutuneet muuttuvaan maailmaan ja tehneet töitä kannattavuuden ylläpitämiseksi. Myös henkilöstömäärää on supistettu.

– On pystytty tekemään hyvin, muttei riittävän hyvin, hän toteaa pettyneenä.

Vaikka merkkejä on ollut ilmassa, tehtaan sulkeminen tuli pääluottamusmiehellekin yllätyksenä.

– Yleisellä tasolla UPM on käyttänyt julkisuudessa sellaista uhkailua, että tehtaita tullaan sulkemaan. Lähinnä viittaan työmarkkinaneuvotteluihin, joita käytiin kevään aikana.

Tehtaan sulkemisesta on heitetty tehtaalla myös mustaa huumoria. Sanailun muuttumiseen todeksi ei kuitenkaan oltu oikeasti varauduttu.

– En olisi ikinä uskonut, että tämä päivä tulee eteen täällä meillä, Kemiläinen sanoo.

Monen keskisuomalaisen perheen talous tulee kokemaan irtisanomisten myötä kovan kolauksen.

– Tämä vaikuttaa monen ihmisen elämään ja arkeen. Elämme vielä koronan vuoksi poikkeuksellista aikaa. Työllistyminen ei senkään vuoksi ole itsestäänselvää.

"Tässä mitataan, miten yhtiö ottaa henkilökunnan huomioon"

Plywoodin johto on tiistaina myöhäiltaan saakka paikalla Säynätsalon tehtaalla. Kemiläinen kertoo, että päivän aikana henkilöstölle on pidetty tiedotustilaisuuksia, joissa on kerrottu tilanteeseen johtaneista syistä. Yt-neuvottelut alkavat maanantaina.

Investoinneista sekä säästö- ja tehostamistoimista huolimatta tehtaan toimintaa ei ole saatu pysyvästi kannattavaksi.

– On muotoiltu, ettei meidän tehtaan yksikkö vain pysty tekemään tulosta. Se on varmaan osittain totta. Silti asioita pitäisi miettiä uudella tavalla, ettei tarvitsisi laittaa lähes 200 ihmistä työttömäksi. Se on iso isku Jyväskylän alueelle näinä aikoina, Kemiläinen sanoo.

Eniten pääluottamusmies on huolissaan siitä, miten työyhteisö toipuu ja pääsee jatkamaan työelämässä. Hänen arvionsa mukaan työllistyminen Keski-Suomen alueella ei ole itsestäänselvyys varsinkaan iäkkäämmälle työntekijäkaartille.

– Suolahdessa on kipailija, mutta nähdäkseni sielläkään tilanne ei ole niin hyvä, että pystyisivät rekrytoimaan kovin suurta joukkoa, mutta joku voi päästä sinne, hän toteaa.

Kemiläinen uskoo, että henkilökunnasta ei tule löytymään kovin suurta siirtohalukkuutta Joensuuhun, Pellokseen Mikkelin lähelle tai Kalsolle Savonlinnaan.

– Toivottavasti mahdollisimman moni työllistyisi yhtiön sisällä, mutta hankalaa se tulee olemaan. Toisella paikkakunnalle muuttamisessa on suurimmalle osalle oma haasteensa, hän arvioi.

Kemiläisen mukaan tämä päivä menee uutista sulatellessa. Sitten on siirryttävä yt-prosessin valmisteluun ja työntekijöiden muutosturvan selvittämiseen.

– UPM:llä on varallisuutta. Toivon, että sitä käytetään nyt henkilöstön hyväksi ja löydetään tukikeinot, että ihmiset työllistyisivät ja löytäisivät opiskelupaikkoja, eikä se jäisi vain kauniiksi puheeksi. Tässä mitataan, miten yhtiö ottaa henkilökunnan huomioon, hän toteaa.