Venetsialaiset toivovat koronakriisin pysäyttävän liikaturismin pysyvästi – Asiantuntija: “Entiseen palaaminen olisi suurin mahdollinen virhe”

VenetsiaAallot keikuttavat ankkuroituja gondoleja Venetsian keskustan kuuluisan Pyhän Markuksen torin kupeessa. Toria reunustavien ravintoloiden terassituolit on pinottu päällekkäin. Kallista espressoa saa ostaa vain yhdestä kahvilasta, mutta senkin ulkopöydät ovat tyhjillään.

Yhden maailman suosituimmista nähtävyyksistä, Pyhän Markuksen kirkon edessä käyskentelee muutama ihminen. Näky on apokalyptinen – normaalioloissa täällä on niin ahdasta, ettei aukiolla mahdu kävelemään.

Koronaviruspandemian aikaiset matkustusrajoitukset ovat tyhjentäneet kaupungin, joka on vuosikymmeniä elänyt matkailusta ja matkailulle.

Venetsialaisissa kahviloissa ei ole vielä ruuhkaa. Adriano Candiago

– Tähän laituriin alukset tuovat normaalioloissa satoja turisteja heti kello puoli yhdeksän aamulla, sanoo venetsialainen hotellinomistaja Nicoló Bortolato ja viittilöi kohti suljettuja maihinnousutelineitä kirkon kupeessa.

– He saapuvat rantasandaaleissaan, ottavat torilla kuvan, viettävät Venetsiassa muutaman tunnin, ehkä jopa roskaavat. Tämä saa kaupungin näyttämään mauttomalta sekundapaikalta ja pilaa kaupungin herkkää estetiikkaa.

Asiakkaansa kuukausiksi menettänyt Bortolato toivoo silti, että matkailijat pian palaisivat katukuvaan. Mutta eivät mitkä tahansa matkailijat.

– Uskon, että koronan takia seuraavan parin vuoden aikana kaupungin matkailu tulee olemaan harmonisempaa kuin normaalisti. Tänne tulee kulttuurimatkailijoita, jotka haluavat nähdä autenttisen Venetsian. Turisteja on vähemmän, koska päivämatkailijoita ei tule yhtä paljon, Bortolato unelmoi.

Hotellinomistaja Nicoló Bortolaton mielestä Venetsia vastaanottaa liian paljon turisteja. Adriano Candiago

Paikallinen elämä kadonnut

Koillis-Italiassa sijaitsevan saarikaupungin taistelussa liikaturismia vastaan ei ole mitään uutta. Paikalliset ovat vaatineet turismin suitsimista vuosikymmeniä protestein ja kansanliikkein.

Moni kyllästynyt on jättänyt kaupungin. Toisen maailmansodan jälkeen Venetsiassa asui yli 170 000 ihmistä, nyt heitä on jäljellä 50 000. Kaupungin keskustassa rihkamaa myyvät kioskit ja turistiravintolat ovat korvanneet lihakaupat, vihannesmyymälät ja käsityöläispuodit.

Venetsiassa turisteille suunnatut liikkeet ovat vuosikymmenten saatossa korvanneet ruokakaupat ja muut arkisen asioinnin paikat. Adriano Candiago

Paikallisesta elämästään tunnetun Cannaregion kaupunginosassa tyttärentytärtään vaunuissa työntävä venetsialainen Elena Senigaglia suhtautuu tulevaisuuteen epäillen.

– Kaupunki oli ennen koronaa täysin asumiskelvoton turistien takia. Minulla on pieni koira, joten en ole voinut mennä keskustaan enää vuosikausiin, koska siellä ei mahdu kävelemään.

Senigaglian mukaan tilanne muuttui päälaelleen viikossa. Nyt kaupungilla on tilaa, mutta paikallisilla ei ole enää rahaa ruokaan.

– Pelkään, että kun pandemia on ohi, palaamme tismalleen samaan tilanteeseen kuin aiemmin. Kyllä minä haluaisin nähdä, että tänne alkaisi muuttaa taas nuoria, mutta en jaksa uskoa siihen, hän sanoo.

Venetsialainen Elena Senigaglia uskoo kaupungin palaavan tutulle liikaturismin tielle, kun koronapandemia hellittää. Adriano Candiago

Liikaturismin kitkeminen on vallanpitäjien puheissa vuodesta toiseen, mutta muutos on hidasta.

Venetsian hallinto on ottanut käyttöön järjestyssääntöjä sakkojen uhalla, uudelleenreitittänyt osan suurista risteilijöistä sekä alkanut seurata kävijämäärää laskurein. Lisäksi he pyrkivät houkuttelemaan turisteja entistä enemmän myös kaupungin tuntemattomampiin kolkkiin esittein ja tapahtumin.

Uusin päätös on päivämatkustajilta perittävä pääsymaksu, mutta sen käyttöönotto on viivästynyt viivästymistään.

YK:n kulttuurijärjestö Unesco otti Venetsian maailmanperintökohdestatuksen tarkasteluun vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun) juuri liikaturismin takia.

“Korona on ainutlaatuinen tilaisuus muuttua”

Venetsian Ca’ Forcari -yliopiston matkailun professori Jan Van Der Borgin mukaan Venetsiassa kävi ennen koronakriisiä vuosittain 30 miljoonaa turistia, joista neljä viidestä oli päivämatkailijoita.

He tulevat Venetsiaan pääosin vesireittejä, viettävät kaupungissa muutamasta tunnista puoleen päivään ja lähtevät. Professorin mukaan kaupungin kantokyky on todellisuudessa noin 18 miljoonaa matkailijaa vuodessa.

– Heistä vain puolet tulisi olla päivämatkailijoita ja loput niin sanottuja kulttuurituristeja, jotka jäävät kaupunkiin muutamaksi päiväksi.

Matkailun professorin Jan Van Der Borgin mielestä Venetsian tulisi tulevaisuudessa pudottaa turistimääriä huomattavasti. Adriano Candiago

Van Der Borg tutkijakollegoineen on ideoinut ja ehdottanut hallinnolle useita tapoja hallita turistivirtoja. Yksi niistä on varausjärjestelmä, jossa matkailija varaisi etukäteen vierailunsa Venetsiaan. Joka päivälle paikkoja olisi tietty määrä.

– Liikaturismista puhutaan koko ajan, mutta konkreettiset teot puuttuvat. Matkailualalla on valtavasti valtaa vaikuttaa tähän, heiltä kysymättä ei tehdä päätöksiä. Aina tulee uusi pormestari, jolla on täysin eri linja kuin aiemmalla, ja kaikki alkaa alusta, Van Der Borg kertoo.

Kun Italian matkustusrajoituksia tänään puretaan ja matkailu vähitellen palaa kaupunkiin, turvavälit ovat avainsana niin aukioilla, kirkoissa kuin museoissakin. Ihmisten määrää on rajoitettava turvallisuussyistä.

Suurin osa Venetsiassa vierailevista turisteista ei yövy kaupungissa. Adriano Candiago

Van Der Borgin mukaan koronakriisi on näyttänyt, kuinka haavoittuvainen on kaupunki, jonka talous perustuu valtaosin turismiin.

– Venetsialle tämä on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa turmiollista matkailumalliaan. Tästä tulisi kaupunki, jossa matkailua tehdään venetsialaisen ehdoilla ja myös nuorilla olisi mahdollisuus avata liiketoimia ja jäädä kaupunkiin.

Samasta haaveilevat julkisuudessa myös paikalliset kaupunkisuunnittelijat. (siirryt toiseen palveluun)Reilun kolmenkymmenen vuoden kokemus saa myös Van Der Borgin kuitenkin pelkäämään, ettei hallinto käytä tilaisuutta hyväkseen.

– Pelkään, että kun hätätila on ohi, palaamme samaan normaaliin kuin aiemminkin. Se olisi suurin virhe, jonka voimme tehdä.

Surffilautoja kanaalissa, uimahyppyjä silloilta

Myös Canal Grande -kanaalin reunalla sijaitsevan 1700-luvun Palazzetto Pisani -putiikkihotellin osaomistaja Nicoló Bortolato toivoo, että koronakriisi antaa Venetsian hallinnolle viimeisen sysäyksen suitsia kaupungin epäkunnioittavaa massaturismia.

– Hotellissani käy lähinnä ihmisiä, jotka haluavat sukeltaa venetsialaiseen kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja elämäntyyliin ja ymmärtävät tämän satoja vuosia vanhan rakennuksen arvon. Se on sellaista matkailua, jota elegantti kaupunkimme ansaitsee.

Täälläkin on surffattu. Venetsian kanaalit houkuttelevat turisteja mitä erikoisempiin tempauksiin. Rex Features / All Over Press

Bortolatolta ei heru sympatiaa niille, jotka tulevat kaupunkiin ja odottavat, että voivat käyttäytyä kuten haluavat.

– Täällä on nähty kaikkea, surffilautoja kanaaleissa ja silloilta veteen hyppiviä turisteja. Joskus minulta on kysytty, että mikä tuo joki tuossa on, hän tuhahtaa ja osoittaa ikkunasta aukeavaa Canal Grandea.

– Se on sama kuin minä menisin Pariisiin ja kysyisin Eiffelin tornista, että mikäs tämä paalu on. On se aika pöyristyttävää, ettei kiinnosta ottaa etukäteen selvää, minne on menossa, hän pohtii.

Bortolato toivoo koronakriisin jälkeen konkreettisia toimenpiteitä matkailun rajoittamiseen. Hänen mukaansa suurille risteilyaluksille voisi rakentaa sataman kauemmas keskustasta, jotta ne eivät ajaisi päälaguunin läpi.

Bortolato ei myöskään haluaisi enää nähdä maihinnousevia turistivirtoja Pyhän Markuksen torin kupeessa, vaan muuttaisi reittejä.

– Jos heidät laskettaisiin aluksista myös niille puolille kaupunkia, jossa kukaan ei nyt käy, turistivirrat tasaantuisivat ja näille alueille voisi syntyä myös uusia yrityksiä. Nyt Pyhän Markuksen tori tuntuu olevan ainoa paikka koko kaupungissa, vaikka näin ei ole.

Bortolato innostuu myös matkailuprofessorin ehdottamasta varausjärjestelmästä.

– Ehkä se opettaisi ihmisiä arvostamaan kaupunkia. Se olisi vähän kuin elokuvateatterissa. Jos liput on myyty, niin et voi tehdä muuta kuin odottaa vuoroasi ja mennä seuraavana päivänä.

