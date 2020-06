Suomen avautuminen näkyy myös tieliikenteessä: etätöistä on palattu työpaikoille ja mökkeily vilkastunut

Suomessa tieliikenteen määrät ovat lähteneet viime viikkoina kasvuun, kerrotaan Traffic Management Finlandista. Liikennemäärät ovat kuitenkin vielä vuoden takaisia liikennevirtoja alhaisemmalla tasolla.

– Liikennemäärät ovat kasvaneet, mutta vielä ei olla normaalissa touko-kesäkuun vaihteen lukemissa, sanoo vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho Traffic Management Finlandista.

Maaliskuun puolivälissä liikennemäärät alenivat voimakkaasti koko maassa noin kolmanneksen, paikoin enemmänkin. Viime viikkoina liikennetilanne on lähestynyt ennen koronaviikkoja edeltäneitä määriä.

Saariahon mukaan vertailu koronaviikkoja edeltäneeseen aikaan ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä yleensä liikennemäärät ovat kasvaneet säiden lämmettyä alkukesästä. Liikenteen lisääntymiseen viime viikkojen aikana on useita syitä.

– Työmatkaliikenne on lähtenyt kasvamaan, eli etätöitä ei tehdä ihan yhtä paljon kuin muutama viikko sitten. Vapaa-ajan liikenne on lähtenyt kasvamaan, kun ravintolat ja harrastuspaikat ovat avautuneet ja ostosten tekeminen kauppakeskuksissa on vilkastunut. Myös säiden parantuminen tyypillisesti lisää autoilua, kun esimerkiksi mökkeily vilkastuu.

Yksi merkittävä tekijä on myös joukkoliikenteen tavanomaista alhaisempi käyttö. Saariahon mukaan osa yksityisautoilusta voi olla joukkoliikenteen korvaamista.

Vuositasolla mitattuna vuodesta 2020 ennakoidaan hiljaisinta

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan tilanne ei olennaisesti eroa muun maan liikennevirtojen suunnasta. Ainoa ero Saariahon mukaan on se, että suurissa kaupungeissa on mahdollisesti tehty enemmän etätöitä kuin pienemmissä kunnissa, joten liikennemäärät esimerkiksi Uudellamaalla laskivat keskimäärin enemmän. Koronaviikkojen aikana myös Uudenmaan sulkeminen näkyi selkeästi liikennevirroissa.

Vuoden 1996 jälkeen vuosittainen tieliikenne pääteillä on supistunut aiemmin vähän vain vuosina 2008 ja 2009.

– Tänä vuonna tieliikenne supistuu edellisvuoteen verrattuna todennäköisesti enemmän kuin vuosikymmeniin, Saariaho sanoo.

Saariahon mukaan suuria kysymyksiä jatkossa ovat, kuinka paljon etätyö yleistyy korona-ajan seurauksena, mikä puolestaan vaikuttaa liikennemääriin. Toinen kysymys on, kuinka pian joukkoliikenteen suosio palaa ennalleen.

– Nämä molemmat vaikuttavat siihen, miten ruuhkautuminen kehittyy eri puolilla maata ja miten liikenteen ilmastopäästöt kehittyvät.

Liikennemäärien väheneminen luonnollisesti vaikuttaa myös onnettomuuksien määriin, mahdollisesti myös autojen kysyntään.

Joukkoliikenne vähentynyt, tavaraliikenne raiteilla vain noin kymmenesosan

Lentoliikenne on edelleen hiljaista, mutta Suomen yli lentää hieman enemmän vuoroja kuin aiemmin. Pientä lisääntymistä kysynnässä on näkyvissä, mutta maakohtaiset rajoitukset vaikuttavat vielä.

Junaliikenteessä lähiliikenteen vuorot ovat olleet koko ajan lähes normaalilla tasolla, mutta kaukojunien määrät ovat selvästi normaalia alhaisemmalla tasolla.

– On erittäin tärkeää, että joukkoliikenteen ja henkilöliikenteen palvelutarjonta säilyy hyvänä myös korona-ajan jälkeen. Ihmisillä tulee olla jatkossakin mahdollisuus valita liikkumistavakseen muukin vaihtoehto kuin oma auto, Saariaho toteaa.

Tavaraliikenteessä määrät sen sijaan ovat olleet maalla, merellä ja ilmassa lähes entisellä tasolla koko korona-ajan. Supistukset liikennemäärissä ovat olleet merkittävästi pienempiä kuin henkilöliikenteessä. Tavarat ovat liikkuneet, ja sitä kautta Suomen huoltovarmuus on toiminut.

Tavarajunissa noin joka kymmenes juna on jäänyt pois verrattuna tavanomaiseen tilanteeseen.

