Selvitys: Yyterin uimarannan kuuluisat dyynit olisi jo menetetty ilman suojelua

Porissa sijaitsevat Yyterin hiekkarannan dyynit olisi menetetty viime vuosikymmenellä ilman merkittäviä suojelua. Näin arvioi alkuviikosta julkistettu selvitys.

Yyterin rannan ja dyynien kehittymistä viime vuosikymmenen ajan tutkinut ja seurannut Antti Mäkelä on laatinut raporttinsa Porin kaupungin käyttöön. Siitä selviää, että dyynien hoitotoimenpiteet ovat olleet elintärkeitä.

Tuuliaitoja, rantavehnää ja kulkurajoituksia

Porin kaupunki on viime vuosikymmenen alkupuolelta asti rajoittanut merkittävästi yleisön käyskentelyä Yyterin dyynien päällä.

Dyynit olivat vakavasti vaurioituneita alueella aiemmin järjestettyjen suurtapahtumien kuten rantajalkapallokisojen takia. Suojelua on kiristetty vuosien mittaan.

Kulkemista Yyterin dyyneillä on rajoitettu. Katja Halinen / Yle

Rannalla kävijöitä on ohjattu yleisille kulkureiteille, ja dyynejä on ympäröity tuuliaidoilla. Dyyneille on istutettu rantavehnää hidastamaan hiekan kulkua.

Dyyniaitaa Yyterissä. Pertti Pitkonen / Yle

Dyynien muutosta on seurattu lasermittauksilla vuodesta 2008 alkaen.

– Käsittääkseni tämä on Suomessa ainutlaatuinen aineisto dyyniluontotyyppien muutoksista. Ilman hoitotoimenpiteitä Yyterin uimarannan alueen dyynit olisi todennäköisesti menetetty. Hoitotoimenpiteitä on kuitenkin jatkossa tehostettava, Mäkelä sanoo.

Myös uutta dyyniä muodostuu

Erityisesti vähälumiset talvet ovat myrkkyä kuluneille ja kasvipeitettään menettäneille dyyneille. Hoitotoimenpiteet eivät tähän saakka ole onnistuneet siinä, että uimarannan läheisille dyyneille olisi syntynyt yhtenäinen kasvipeite.

Toisaalta vähemmän ihmisten toiminnasta kärsineillä Yyterin alueilla on viime vuosina havaittu myönteistä kehitystä. Rannalle on tullut aaltojen vaikutuksesta runsaasti uutta hiekkaa, jota tuuli on edelleen kasannut dyyneiksi.

Santojen eteläosaan on Mäkelän mukaan kymmenessä vuodessa syntynyt paikoin kaksi uutta dyynivallia. Myös dyynien kasvillisuus on muuttunut jopa hätkähdyttävän nopeasti.

Kesäpäivinä Porin Yyterin uimarannalla käy runsaasti ihmisiä. Carolus Manninen / Yle

Yyteriin odotetaan tänä kesänä runsaasti matkailijoita. Porin kaupunki uskoo, että koronarajoitukset lisäävät kotimaanmatkailua ja Yyterin kaltaisten kohteiden vetovoimaa.

Aiempien tutkimusten mukaan Yyterin hiekkarannalla on voinut käydä helteisinä heinäkuun päivinä jopa 10 000 ihmistä.