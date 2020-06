Kalastuskausi alkoi, mutta Tenolla ei ole tungosta – paikalliset odottelevat tulvan laskua

UTSJOKI Paikalliset saavat jälleen pyytää lohta Suomen merkittävimpiin lohijokiin kuuluvalla Tenojoella. Maanantai-illasta lähtien paikkakuntalaisilla on ollut lupa kalastaa alueen saamelaisten perinteiseen tapaan ajoverkolla kulkuttamalla, mutta myös soutamalla ja rannalta heittelemällä.

Teno on parhaillaan niin tulvassa, että ainakin Suomen puolella kulkuttajat joutuivat jäämään rantaan. Kalastajat kertovat, että sopivia pyyntipaikkoja ei tulvan aikana juuri ole Utsjoen korkeudella. Joki on todella syvä ja virtaus on voimakasta, joten kalan pyytäminen on vaikeaa.

Tunturien rinteiltä sulavat lumet voivat pidentää Tenojoen tulvan kestoa. Vesa Toppari / Yle

Joen toisella rannalla, Norjan puolella, on tulvan aikana paremmat pyyntipaikat. Suomen puolen kalastajat joutuvat odottamaan veden pinnan laskemista.

Paikalliset saavat kalastaa 10.8. saakka. Matkailijoiden kalastuskausi alkaa 10.6. ja kestää heinäkuun loppuun.

Paikalliset odottavat tulvan laskemista

Utsjokelainen Väinö Guttorm kävi maanantaina tarkastamassa veneensä, mutta ei aio vielä lähteä joelle. Vettä on liikaa ja virtaus liian voimakas, joten joella ei ole turvallista.

Joen tulviessa verkkoa ei saa uitettua vedessä kunnolla ja lohta on hankala saada.

– Verkkoon ei voi laittaa niin paljon painojakaan, että se asettuisi joka kohdasta nätisti, kertoo Guttorm.

Väinö Guttorm odottaa kärsivällisesti tulvan laskua. Vesa Toppari / Yle

Tenon suurimmassa sivujoessa, Utsjoessa, on yhä jäätä. Väinö Guttormin mukaan lohi ei nouse jokeen niin kauan, kun joessa on jäätä. Se nimittäin vaikuttaa veden lämpötilaan.

Joen alajuoksulla, Norjan puolella, vesi on lämpimämpää, joten lohet pysyttelevät siellä. Guttormin mittausten mukaan vesi voi olla siellä jopa kaksi astetta lämpimämpää.

"Pääseeköhän tänä kesänä edes kulkuttamaan?"

Myös utsjokelainen Ola Laiti odottaa vesitilanteen parantumista. Hänen talonsa kohdalla Teno on tällä hetkellä leveä kuin meri ja virtaa voimakkaasti. Lohen saaminen ei ole siinä helppoa.

Laiti uskoo, että tulva vain pahenee lähipäivinä. Tiistaina on päästy lähes hellelukemiin myös pohjoisemmassa osassa Suomea. Tunturien rinteet molemmin puolen rajaa sulavat ja vesi valuu kohti jokea. Hän on huolissaan siitä, kerkeääkö tulva laskea tänä kesänä ollenkaan.

– Nyt näkee, pääseekö ollenkaan tänä kesänä kulkuttamaan, kun on niin tulvassa. Niinkin voi käydä, kertoo Ola Laiti.

Ola Laiti pelkää, että tänä kesänä ei pääsisi ollenkaan kulkuttamaan tulvan takia. Vesa Toppari / Yle

Soutamalla hän kuitenkin aikoo kalastaa, ja uskoo saavansa edes muutaman kalan. Ilman lohta hän ei kuitenkaan kerro jäävänsä, sillä kaupan kalatiskiltä saa Norjan lohta. Se ei kuitenkaan maistu samalta kuin joesta pyydetty villinä kasvanut lohi, sanoo Laiti.

Hän näkee tulvassa hyvänkin puolen: lohet pääsevät ylös jokivarsiin asti kutemaan.

– Nyt ei tarvitse sitä murehtia, että onko lohi tarpeeksi suojeltu. Kun vettä on näin paljon, lohet pääsevät varmasti ylös asti.

Paikalliset eivät kiirehtineet kalaan Tenolle kalastuskauden alettua.

