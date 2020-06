17-vuotias Arttu Kastinen ei saanut kesätöitä, mutta on nyt toimitusjohtaja – yhä useampi perustaa nyt töiden puuttuessa 4H-yrityksiä

Arttu Kastinen on oman firmansa toimitusjohtaja.

Moni nuori joutui tänä keväänä yllättävän tilanteen eteen, kun kesätyötä ei ollutkaan tarjolla. Koronakevät pakotti monet yritykset sanomaan ei nuorille työntekijöille.

Joensuulainen 17-vuotias Arttu Kastinen ei jäänyt pyörittelemään peukaloita. Hän perusti 4H-yrityksen, joka on nimeltään Artun ATK-apu.

– En saanut kesätöitä ja jotkut paikat eivät edes vastanneet minulle. Sitten setä sanoi, että perusta yritys kun olet niin hyvä tietokoneiden kanssa.

Juuri yrityksensä perustanut nuori toimitusjohtaja lupaa opastaa kaikenlaisissa atk-asioissa ja käydä asiakkaiden kotona vaikkapa asentamassa tulostimen käyttökuntoon.

Datanomiksi ammattiopisto Riveriassa opiskeleva Arttu Kastinen on jo pienestä pitäen ollut kiinnostunut tietokoneista, joten ATK-ala oli hänelle luontainen valinta.

Omasta harrastuksesta virisi myös Joensuun Kiihtelysvaarassa asuvan Venla Siltovuoren yrittäjätaival. Hän perusti reilu vuosi sitten yrityksen nimeltään Villit Juuret.

Venla Siltovuori taitaa petun teon

– Minulla on aina ollut tiivis suhde luontoon. Perheen kanssa on aina sienestetty ja marjastettu, joten siihen on suorastaan juurtunut kiinni.

Vuoden 4H-yrittäjänä palkittu Venla Siltovuori on keskittynyt luonnontuotteisiin, villiruokaan ja perinneleivonnaisiin. Hän muun muassa valmistaa pettusipsejä ja kuusenkerkkäsimaa.

Ensin leivotaan yksi kakku

Joensuulaiset Venla Siltovuori ja Arttu Kastinen ovat tyypillisiä 4H-yrityksen perustajia.

– Yleensä into lähtee siitä omasta harrastuksesta. Moni aloittaa hyvin pienimuotoisesti omasta lähipiiristä eli ensin leivotaan yksi kakku ja sitten sata, kertoo projektipäällikkö Sirkka Suomäki 4H-järjestöstä.

Järjestö ja paikalliset yhdistykset kouluttavat nuoria yrittäjyyteen ja se on monelle hyvä tilaisuus hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja.

– Yrityskoulutus kestää kahdeksan tuntia ja siinä muun muassa käydään yrityksen idea läpi ja tehdään liiketoimintasuunnitelma, mietitään markkinointia, opetetaan verotusta ja vakuutuksia, selventää Sirkka Suomäki.

4H-yritys on Suomäen mukaan kevyt ja helppo perustaa. Byrokratiaa on vähän, nuori ei tarvitse alkupääomaa ja riskitkin ovat pienet.

Tosin vanhempien kukkarolla nuori saattaa joutua käymään, jos tarvitsee vaikka jauhoja leipomiseen tai uuden kameran valokuvien ottoon.

Venla Siltovuorella on työkalut omasta takaa. Ari Haimakainen / Yle

Sirkka Suomäki selventää, että 4H-yrityksessä ei ole kyse toiminimestä. Y-tunnuksen nuoret tarvitsevat tietyissä tapauksissa, muun muassa jos he tekevät kotipalveluun liittyviä töitä.

– Tavoitteena on, että pari-kolme vuotta harjoitellaan ja sitten voi perustaa mahdollisesti toiminimen tai osakeyhtiön.

Jokaiselle nuorelle nimetään myös oma yritysohjaaja, joka kulkee vierellä ja seuraa, että hommat sujuvat asianmukaisesti.

Nuoret yrittäjät Venla Siltovuori ja Arttu Kastinen pitävät yrityksen perustamista helppona.

– Se on yllättävän yksinkertaista. Ainakin minulla kaikki sujui hyvin kun olin perehtynyt aiheeseen, sanoo Venla Siltovuori.

Myös Arttu Kastisen mielestä yhteistyö perustamisvaiheessa sujui hyvin Joensuun 4H-yhdistyksen kanssa.

Asennetta joko on tai ei ole

4H-järjestö on kasvattanut nuoria yrittäjiksi vuodesta 2007 alkaen. Vuosien mittaan nuorten perustamien yritysten määrä on kasvanut ripeästi.

– Määrä on aina tuplaantunut viidessä vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2015 niitä oli reilut 700 ja viime vuonna jo liki 1 600, kertoo projektipäällikkä Sirkka Suomäki 4H-järjestöstä.

Hänen mukaansa määrä tulee nousemaan tänä vuonna erityisesti koronan takia, kun moni nuori jäi ilman kesätyöpaikkaa.

Nuorten innostukseen vaikuttaa myös yleinen myönteinen ilmapiiri yrittäjyyteen sekä kouluissa annettava yrittäjyyskasvatus.

Kaikkein tärkeimpänä projektipäällikkö Sirkka Suomäki pitää kuitenkin oikeaa asennetta.

– Kyllä sillä oikealla asenteella pärjää pitkälle. Kaiken muun pystyy oppimaan, esimerkiksi rahankäytön ja markkinoinnin, mutta asennetta joko on tai ei ole.

Venla Siltovuorella ja Arttu Kastisella löytyy asennetta, mutta heidän mielestään yrittäjältä vaaditaan myös monia muita käytännön taitoja.

Arttu Kastinen on äskettäin perustanut 4H-yrityksen. Ari Haimakainen / Yle

– Tietysti olisi hyvä jos olisi rahan käsittelytaitoa. Hinnoittelun miettiminen on tärkeää, se minkä hinnan omalle työlleen antaa. Ja ennen kaikkea, että rakastaa sitä mitä tekee, painottaa Venla Siltovuori.

Arttu Kastinen puolestaan korostaa markkinointia ja muun muassa sitä, että apua löytyy läheltä pulmatilanteissa.

– On hyvä, että on ohjaaja joka auttaa ja neuvoo, kun tulee ongelmia.

Töitä koulun ohella

Nuoret 4H-yrittäjät pyörittävät omaa firmaa yleensä koulun ja opiskelun ohessa. Osa yrityksistä elää vain kesän ja osasta tulee jopa ammatti myöhemmin.

Joensuulainen Arttu Kastinen on ajatellut lähteä Helsinkiin opiskelemaan alaa datanomiopiskelujen jälkeen, mutta firmaakaan hän ei unohda.

– Mikäpäs siinä, jos asiakkaita riittää, niin voisinhan minä jäädä Joensuuhun vielä pariksi vuodeksi pidempäänkin.

Venla Siltovuorellakin on elämänmuutoksia edessä. Hän kirjoitti juuri ylioppilaaksi ja opiskelupaikka aukesi Itä-Suomen yliopistoon metsäpuolelle.

Tulevaisuus näyttää, miten ja missä laajuudessa yritystoiminta kulkee mukana opiskelun ohessa.

Venla Siltovuoren tekemissä pettusipseissä maistuu mäntymetsä. Ari Haimakainen / Yle

– En tiedä tulenko olemaan päätoiminen yrittäjä, mutta opiskelun ohessa voin tätä kehittää. Minulle tämä on ollut paljon kannattavampaa kuin jos olisin ollut vieraalla töissä.

4H-yrittäjä saa tienata vuodessa 7 000 euroa ilman alvia ja yrittäjäeläkettä. Yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias nuori.

– Tähän aikaan vuodesta on perustettu muun muassa pihapalveluyrityksiä sekä leivonta - ja kahvila-yrityksiä. Meillä on myös muun muassa valokuvaajia ja dronealan yrittäjiä, kertoo projektipäällikkö Sirkka Suomäki 4H-järjestöstä.

