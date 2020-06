Paikka on nimeltään Pukkisaari, mutta sillä on toinenkin nimi, Miehonlinna. Nimen alkuperän ihmettely on saanut ihmisten mielikuvituksen liikkeelle. Tarinan mukaan eräs isäntä olisi kauan sitten kiivennyt korkeimmalle kohdalle huutelemaan: "Mie hoilaan!".