Koronakevättä seuraa rakkauden ja seksin kesä – Seksuaalisuuden asiantuntija: ”Halu päästä toisen lähelle on kauhean inhimillinen”

Koronarajoitusten lieventäminen on tuonut ihmiset jälleen yhteen. Ravintolat, kahvilat ja terassit ovat täyttyneet puheen- ja naurunsorinasta. Aurinko hellii ja kolmen kuukauden koronaeristys neljän seinän sisällä alkaa tuntua epätodelliselta painajaiselta.

Lähes kolmen kuukauden sosiaalisen ja fyysisen eristyksen jälkeen moni kaipaa nyt myös rakkautta ja seksiä.

– Ei ole ihmisyydelle kauhean vierasta, että lempi leiskahtaa kun lämpimässä kesäillassa pitkästä aikaan nähdään tuttuja ja tuntemattomia, sanoo Väestöliiton nuorten asiantuntija Sari Hälinen.

Myös sosiaalipsykologi, seksuaalineuvoja Eerik Mantere näkee kesän alkamisen ja rajoitusten purkamisen antavan mahdollisuuksia ihmisten välisiin kohtaamisiin.

– Ihmiset, jotka tykkäävät vaihdella seksikumppaneita pystyvät jälleen elämään omaa seksuaalisuuttaan, kun baaritkin aukeavat.

Koronakevät muistuttaa traumaattista kokemusta

Eerik Mantere on erikoistunut muun muassa erilaisten traumaattisten kokemusten psykologiseen hoitamiseen. Hänen mukaansa koronakeväässä on paljon traumaattisen kokemuksen tunnusmerkkejä.

– On tapahtunut jotain, mitä emme osanneet ennustaa, ja mikä ei ole millään tavalla omassa hallinnassa. Se järkyttää ja ravistelee ihmisen turvallisuudentunnetta ja arvoja.

Poikkeustilanne heijastuu myös seksuaalisuuteen, vaikka siitä ei juuri ole julkisuudessa puhuttu. Suomen hallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet pikkutarkkoja ohjeita moneen arkielämän asiaan, mutta seksistä kukaan ei ole maininnut mitään.

– Seksiin vaikuttaa tosi moni asia. On täysin ymmärrettävää, että koronan kaltainen yllättävä tilanne missä olemme vain neljän seinän sisällä muita ihmisiä näkemättä, vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen haluun, sanoo Sari Hälinen.

Seksuaalisuus on kuitenkin hyvin tärkeä osa ihmisten kokonaishyvinvointia.

– Meillä on seksuaaliset tarpeet ihan samoin kuin meillä on nukkumisen ja syömisen tarpeet, Mantere kuvailee.

Seksuaalisuus on osa kaiken ikäisten ihmisen kokonaishyvinvointia. Julian Stratenschulte / EPA

Seksiä ei ole kielletty, mutta ei se ole pakkokaan

Koronaeristys on vaikuttanut seksuaalisuuteen hyvin eri tavoin kunkin yksilön tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen. Siinä missä vastarakastunut pariskunta on ehkä täysin siemauksin nauttinut lisääntyneestä yhteisestä ajasta ja toisistaan, voi toisen parin seksielämä olla kuivahtanut olemattomiin huolen tai arjen lisääntyneiden vaatimusten, kuten lasten kotikoulun takia.

Sinkun seksielämä on voinut olla vilkasta virtuaalitreffailua tai lupaavan seurustelusuhteen katkeamista kun tapaamiset on pitänyt perua. Kenellä tahansa itsetyydytys on voinut tuottaa erityisen ihania hetkiä tai muuttua asiaksi, joka kaiken muun stressin keskellä on viimeisenä mielessä.

Vaikeiden kuukausien jälkeen Väestöliiton Sari Hälinen haluaakin kannustaa ihmisiä armollisuuten itseään kohtaan.

– Toivoisin, että jokainen löytäisi oman rauhan ja oman tavan toteuttaa seksuaalisuuttaan. Jos tuntuu, ettei esimerkiksi koronatartunnan pelossa halua harrastaa kenenkään kanssa seksiä, niin se olisi hyvä uskaltaa sanoa.

Koronavirus voi tarttua ulosteesta

Toisaalta ihan yhtä hyväksyttävää on lähteä aktiivisesti etsimään rakkautta ja seksiä. Vaikka mikään virallinen taho ei Suomessa seksiohjeita olekaan antanut, niin seksiä ei myöskään ole missään vaiheessa kielletty.

– Halu päästä toisen ihmisen lähelle on kauhea inhimillinen varsinkin tämän tosi kurjan jakson jälkeen.

Koronan mahdollisesta tartuntariskistä ei vielä tiedetä kaikkea. Ehkäisy ja turvaseksi on siis syytä muistaa myös seksitautien varalta.

– Tiedämme, että koronavirus voi tarttua ulosteen välityksellä, eli on seksitapoja joissa kannattaa käyttää suuseksisuojaa. Sen sijaan tutkimukset eivät vielä kerro, voiko korona tarttua siemennesteen tai emätineritteiden välityksellä, Sari Hälinen sanoo.

Aurinko ja lämmin sää houkuttelevat ihmisiä kerääntymään yhteen. Tiina Jutila / Yle

Nuorten seksuaalisuus myös koetuksella koronan takia

Väestöliitto toteutti toukokuussa yhdessä Suomen lukiolaisten liiton ja ammattiin opiskelevien Sakki ry:n kanssa Puhutaan panemisesta -kampanjan (siirryt toiseen palveluun) netissä. Sen yhteydessä nuorilta kysyttiin, miten koronatilanne on vaikuttanut heidän seksuaalisuuteensa. Vastaajia oli noin tuhat.

– Osa koki seksielämänsä parantuneen, kun aika oman kumppanin kanssa lisääntyi. Toisaalta osa koki, että lisääntynyt koulustressi huononsi seksuaalista hyvinvointia.

Moni nuori vastaaja koki, että korona on antanut mahdollisuuden tutustua paremmin itseensä. Jotkut olivat päätyneet päättämään seurustelusuhteen, jossa eivät kokeneetkaan olevansa onnellisia.

Oli ihminen minkä ikäinen tahansa, seksuaalisuus on parhaimmillaan energiaa ja iloa tuova osa hyvinvointia. Monelle tuleva kesä saattaa ja saakin olla rakkauden ja seksin ilotulitusta.

– Kun koronarajoituksia nyt puretaan, pitäisi muistaa, että ihminen on myös syvästi seksuaalinen olento. Omaa seksuaalista puolta tulisi kunnioittaa, kannustaa sosiaalipsykologi Eerik Mantere.

– Kesä on vasta alussa ja kaikki on vielä mahdollista. Toivottavasti meille kaikille tulee elämämme kesä, jossa on rakkautta ja lempeä, säestää Sari Hälinen nauraen.

