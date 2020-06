Polkupyöräbuumi: tehtaiden ja tukkureiden varastot kolisevat jo tyhjyyttään

Polkupyörien ennen kokematon menekki on maailmanlaajuinen ilmiö. Yhdysvalloissa myynti on noussut j (siirryt toiseen palveluun)oillakin kauppiailla jopa kuusinkertaiseksi viime vuotisesta.

Australiassa lehdet kirjoittavat, että polkupyörät ovat nyt kuin vessapaperi koronaepidemian alussa: kauppojen hyllyt ammottavat tyhjinä.

Tilanne alkaa olla samanlainen myös meillä.

Uutta myytävää ei enää saa

Polkupyöräkauppiaiden on pärjättävä sillä varastolla, minkä he ehtivät saada kevätmyyntiin. Tehtaat puskevat nyt ylikierroksilla, mutta uusia pyöriä ei tällä hetkellä yksinkertaisesti ole. Ei kotimaassa eikä maailmalla.

– Esimerkiksi Helkamalla ei ole tällä hetkellä toimittaa pyöriä, eli tilaamalla pyöriä ei nyt saa lisää, kertoo rovaniemeläisen Mountainbike Centerin yrittäjä Antti Mäkikallio.

Yksi maailman suurimmista polkupyöränvalmistajista on yhdysvaltalainen Trek. Sen tehtaista lähtee vuodessa 90 eri maahan 1,6 miljoonaa pyörää. Mutta niin vain, isollakin on nyt pulaa tuotteista.

Antti Mäkikalliolla on varastossa satoja pyöriä, mutta kysyntäkin on kova. Lisää myytävää saa tehtailta ehkä vasta loppukesästä. Vesa Vaarama / Yle

– Trekillä on ihan sama tilanne. Sen Euroopan varasto on täysin tyhjä pyöristä. Eli sieltäkään ei saa tällä hetkellä tilaamalla mitään, Mäkikallio sanoo.

Kysyntä on huimaa. Tehtailla yksi pullonkaula on osien saatavuus. Merkittävä osa polkupyörän osista tuotetaan Kauko-Idässä. Siellä tuotanto oli helmi-maaliskuussa seisahduksissa. Uutta myytävää voidaan liikkeisiin kuitenkin odottaa viimeistään loppukesästä.

Polkupyörämaailmassa tilanne on uusi.

– Tämä on kyllä ihan ennen kokematonta. Olen myynyt polkupyöriä 26 vuotta eikä tällaista kevättä ole koskaan ennen ollut, sanoo Antti Mäkikallio Mountainbike Centeristä.

Korona pisti polkemaan

Ihmisillä on ylipääsemätön tarve etsiä ilmiöille selityksiä. Polkupyörämyynnin hurjaan vauhtiin sellainen löytyy helpoimmin koronasta.

Liikkuminen on tänä keväänä ollut monilla vähissä, vaikka ei olisikaan varsinaisessa karanteenissa. Kun toisten tapaamista on kehotettu välttämään, niin liikkuminenkin on vähentynyt.

Kävely on hyvää liikuntaa, mutta siihenkin – ja varsinkin samoihin maisemiin – kyllästyy ajan mittaan. Polkupyörällä pääsee valloittamaan uusia alueita turvallisella etäisyydellä kanssaihmisistä.

Ja välttämätönkin liikkuminen on pyörällä kätevää. Kun polkaisee pyörällä töihin, ei tarvitse kokea pelonsekaista tunnelmaa yleisissä kulkuneuvoissa.

Eikä kelikään haittaa, huono sää on yleensä vain tekosyy hypätä autoon. Niin kuin norjalaiset sanovat: ei ole huonoa keliä, on vain vääränlaista pukeutumista.