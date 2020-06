Satoja merimiehiä lomautettiin ja jäi työttömäksi Ahvenanmaalla, kun koronarajoitukset hiljensivät laivaliikenteen

Matkustaja-aluksia on seissyt Maarianhaminan satamassa jo kolmisen kuukautta.

Markku Sandell / Yle

Toukokuun työttömyysluvut kertoivat synkkää tarinaa Ahvenanmaan työllisyystilanteesta. Yli 2000 ihmistä oli lomautettuna tai työttömänä. Koronakevät on lopettanut työt usealta sadalta merellä työskentelevältä.

Saarimaakunnan työttömyysprosentti (siirryt toiseen palveluun) oli kohonnut 13,4:ään, kun vuotta aiemmin luku oli 3,2.

Ahvenanmaan suurin yksityinen työnantaja Viking Line on myös koko Suomen suurin merialan työnantaja. Yhtiö on lomauttanut lähes koko 3 000:n henkilöstönsä ja seitsemästä aluksesta vain neljä on ollut liikenteessä.

Kuusisataa ahvenanmaalaista työskentelee normaaliaikoina punaisilta laivoilta. Nyt vain osa tekee töitä neljällä liikenteessä olevalla laivalla. Suurin osa lomautettuna.

Maarianhaminan Norragatanilla yhtiön tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström on töissä miltei tyhjässä pääkonttorissa. Johto on puolittanut palkkansa ja yrittää pitää toiminnan käynnissä poikkeusoloissa.

– Toiminnassamme on neljä jalkaa. Meillä on rahti, henkilöautot, risteilymatkustajat ja reittimatkustajat. Tällä hetkellä me olemme toimineet yhdellä jalalla ja voi sanoa hieman ontuen, Johanna Boijer-Svahnström kuvaa tilannetta.

Rahtia kuljettavia rekkoja on ollut jopa autokannet täynnä, joten vienti ja tuonti ovat toimineet. Mutta pelkkä rahdin kuljettaminen ei riitä.

Johanna Boijer-Svahnström toivoo poikkeusoloista päästävän pois mahdollisimman nopeasti. Laivoille voidaan ottaa rajallinen määrä matkustajia. Heidän turvallisuutensa takia muun muassa siivousta on tehostettu.

– Lähimatkailu kiinnostaa ja Ahvenanmaa on tässä suhteessa mielenkiintoinen kohde. Me toivomme, että tänä kesänä tulee ryntäys tänne ensi kesänä, tiedotusjohtaja sanoo.

Ruotsista matkailijoita on nyt turha odottaa, joten saarimaakunnan matkailuodotukset ovat suomalaisten varassa.

Viking Linen ongelmat heijastuvat laajasti myös Ahvenanmaan palveluihin ja hankintoihin. Pesuloihin ei mene laivoilta pyykkiä eikä ahvenanmaalaisia elintarvikkeita osteta niiden ravintoloihin.

Aluksille kertyneiden varastojen tyhjentämisen huomaa myös merellä, kun useita tuotteita myydään erikoistarjouksella laivojen myymälöissä.

Työhönpaluusta ei ole tietoa

Maarianhaminan satamassa on seissyt jo kolmisen kuukautta Birka Cruises -yhtiön risteilyalus. Tarjoilija Emilia Reunanen huokaisee, että töihin tekisi jo mieli. Sitä päivämäärää ei kuitenkaan tiedä vielä kukaan.

Markku Sandell / Yle

Reunanen lomautettiin maaliskuussa ja sitten tuli irtisanominen Ruotsin lipun alla purjehtivalta alukselta.

– Tosi monet jäi maihin. Meidänkin laivalta jäi yli 300, Emilia Reunanen toteaa.

Koska Birkan alus on rekisteröity Ruotsiin, irtisanomisen jälkeen työntekijöitä koskee vuoden takaisinottovelvollisuus, jos risteilyt taas alkavat.

– Me luulimme, että menee kaksi viikkoa, mutta tässä on kulunut pian kolme kuukautta. Heinäkuun viidestoista tiedetään ehkä enemmän, Emilia Reunanen sanoo.

Ruotsi on rajoittanut matkustusta tuohon päivämäärään asti, mutta koronatilanne voi silloinkin vielä olla hankala. Matkustusrajoitusten purkaminen on Emilia Reunasen ohella monen muun ahvenanmaalaisen toivelistalla.

Pitääkö koronarajoituksia alueellistaa?

Ahvenanmaalla on itsehallinto ja maakunta laatii osan laeistaan itse. Maaneuvos eli maakuntahallitusta johtava Veronica Thörnroos on sitä mieltä, että nykyiset koronapandemian takia annetut rajoitukset ovat osittain liian tiukkoja.

Saarimaakunnassa on vältytty laajalta epidemialta, sillä koronatartuntoja on vain 13 tähän mennessä. Testattuja on tuhat.

Thörnroos pitää tanssiravintoloiden suljettuna pitämistä suotavana, mutta miten pitäisi toimia ruokaravintoloiden kanssa. Hänen mukaansa nämä ravintolat voisivat olla avoinna puoleenyöhön tai yöyhteen.

– Vaikea on sanoa kyllä tai ei näihin nykyisiin rajoituksiin, mutta mielestäni rajoitukset voisivat vaihdella alueittain Suomessa. Veronica Thörnroos arvioi.

Markku Ojala / AOP

Ruotsin ja Ahvenanmaan välisen länsirajan suljettuna pitäminen on maaneuvoksen mukaan perusteltua. Se on kuitenkin haitannut Ruotsissa opiskelevien ahvenanmaalaisten nuorten paluuta kotiin. Heitä on edelleen jäänyt naapurimaahan, kun autolautat eivät ole ottaneet matkustajia.

Paluu on ollut mahdollista lentäen, mutta huomattavasti kalliimpaa.

Nuorille ei ole tarjolla kesätyöpaikkojakaan kuten ennen. Maakuntahallitus onkin aloittanut tukityöllistämisen, missä se maksaa 500 nuoren palkan, jos ahvenanmaalainen yritys palkkaa 16-24-vuotiaan kesätöihin.

Kampanja on ollut todella suosittu ja lähes 20 prosenttia nuorista on jo saanut töitä.

Nuorisotyöttömyys on noussut poikkeustilanteen takia silti lähes 20 prosenttiin. Tämä huolestuttaa myös maaneuvos Veronica Thörnroosia.

Työttömyystilanne vertautuu saarimaakunnassa 1990-luvun alun lamaan. Verotulot putoavat ja Thörnroosin mukaan myös Manner-Suomen taantuma leikkaa myös saarimaakunnalle tulevaa rahavirtaa.

Matkailun osuus on 18 prosenttia Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta ja yli neljännes yksityisistä yrityksistä toimii matkailualalla. Siksi matkailukesän onnistuminen kiinnostaa koko saarimaakuntaa.