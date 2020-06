Kukaan ei osaa sanoa, miksi 200 nuorta päätti nujakoida juuri Malmilla – tiistaina paikallisella nuorisotalolla kokoonnuttiin jo vaahtobileisiin

Helsingin nuorisoasiainjohtajan mukaan nuorilla on luontaista tekemistä nyt aidosti vähemmän, kun esimerkiksi kesätyöt ovat koronan takia kortilla.

Tiistaina iltapäivällä mistään ei voi päätellä, että Malmin keskustan tuntumassa oli vielä edellisenä iltana käynnissä noin 200 alaikäisen nuoren joukkotappelu.

Malmitalon porraskaiteissa joukko nuoria harjoittelee ylityksiä ja alituksia kesän parkour-leirillä – pitkästä aikaa yhdessä muiden nuorten kanssa.

14-vuotias Luukas Lähdenpää Vantaan Tikkurilasta on iloinen siitä, että monia harrastuksia on kevään aikana voinut jatkaa etänä.

– Kevät on ollut rauhallinen. Olen ollut paljon kotona, mutta käynyt joka päivä kävelyllä. Kitaratunnit ovat sujuneet kätevästi etänä. Kavereiden kanssa olen ollut päivittäin yhteydessä Discord-sovelluksella, Lähdenpää kertoo.

Poliisin mukaan maanantaisen joukkotappelun taustalla saattoi olla osaltaan se, että nuorilla on tänä keväänä ollut aiempaa vähemmän ohjattua tekemistä. Myös nuorten lähipiirissä tavallisesti vaikuttavat perheen ulkopuoliset aikuiskontaktit ovat vähentyneet harrastusten oltua tauolla.

Malmilla bussiin kiiruhtavat 16-vuotias Alisa Skog Vihdistä ja 15-vuotias Siiri Yrjölä Vantaan Korsosta tunnistavat kyllä, että tekemistä on ollut tavallista vähemmän.

– On ollut aika erilainen kevät, kun yleensä on paljon treenejä. Nyt on ehtinyt enemmän olla kavereiden kanssa, Yrjölä toteaa.

– Olen ollut paljon kotona ja kavereiden kanssa, rannalla ja sellaista. Tavallisesti olisi ollut enemmän harrastuksia. Nyt olen treenannut omatoimisesti, Skog puolestaan sanoo.

Nuorista kukaan ei osaa sanoa, miksi tappelu sai alkunsa juuri Malmilla. 14-vuotias William Massala Malmilta oli iltapäivällä matkalla jalkapalloharjoituksiin ja kertoi lukeneensa tapahtumista netistä.

– Olen nähnyt jotain videoita ja uutisia joukkotappelusta. En ole sen enempää kiinnittänyt huomiota. Kyllä se vähän huolestuttaa.

Poliisin mukaan kyseessä oli noin 15-vuotiaiden nuorten välinen riita, jonka seurauksena he olivat sosiaalisessa mediassa sopineet tapaavansa yhteenottotarkoituksessa.

Tappelu yllätti myös paikalliset nuorisotyöntekijät

– Yleensä meillä on jonkinlainen ennakkokäsitys tai haju siitä, että tällaista saattaisi olla tulossa, mutta tämä tuli aika yllättäen, sanoo Malmin nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Minna Sirviö.

Sirviön mukaan ilmiö on tuttu Malmillakin, mutta viime kuukausina vastaavia kokoontumisia ei ole ollut. Sirviö korostaa poliisin tapaan, että kyse ei lainkaan välttämättä ole paikallisista nuorista. Malmi kun on paikka, johon on hyvät liikenneyhteydet ympäri pääkaupunkiseudun.

Kädettömäksi Sirviö ei ilmiön edessä jää. Nuorisotyön tehtävä on hänen mukaansa järjestää nuorille mielekästä vapaa-ajan tekemistä.

– Ensimmäinen keino on, että lähdetään nuorten kanssa yhdessä suunnittelemaan tekemistä ja tuetaan nuorten kaverisuhteita.

Kesän aikana nuorisotyöntekijät jalkautuvat alueelle. Luvassa on muun muassa päiväleirejä, kesäkerhoja, liikuntaa ja minitapahtumia, tänään jopa pienet vaahtobileet Malmin nuorisotalon pihalla.

Oliko Malmi vasta alkua?

Myöskään Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka ei usko, että maanantainen joukkokahakka kertoo niinkään Malmista alueena, vaan kyseessä on ennemminkin yksittäistapaus.

Vatka sanoo, että Helsingin kaupunki on tehnyt tehostettua jalkautuvaa nuorisotyötä koronakevään ajan ja että varsinkin alkuvaiheessa nuorten kokoontumisia oli huomattavan vähän. Eilisen kaltainen kahdensadan nuoren kokoontuminen on hänen mukaansa harvinainen ja poikkeuksellinen.

Se kuitenkin on selvää, että poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin erityisen paljon, Vatka toteaa.

Arkirutiinit muuttuivat maaliskuussa kertaheitolla: kouluissa siirryttiin etäopetukseen, harrastukset jäivät tauolle ja kohtaamisia kavereiden kanssa on ollut totuttua vähemmän.

– Kaverit ovat nuorille todella tärkeitä. Ne ovat tärkeitä kaikille, mutta nuorille vielä aivan toisella tavalla, Vatka sanoo.

– Kun kohtaamisia kasvokkain on ollut vähemmän, tietenkin nyt on kova tarve nähdä kavereita. Siinä on myönteisiä asioita, mutta voi hyvin olla, että esimerkiksi joukkotilanteita tulee uudestaankin, hän jatkaa ja viittaa Malmin eilisiltaisiin tapahtumiin.

Korona-aika tehnyt kuprun nuorten hyvinvointiin

Hän sanoo, että Helsingin kaupunki on tarjoamassa nuorille enemmän kesätoimintaa kuin aiempina vuosina. Mutta sitä, mitä kevään aikana on tapahtunut, ei kahdessa kuukaudessa paikata, nuorisoasiainjohtaja huomauttaa.

– Nuorten hyvinvointi on yleisesti mennyt hyvään suuntaan, mutta korona-aika tuottaa siihen kuprun, jonka suuruutta emme tarkalleen tiedä.

Vatka sanoo olevansa huolissaan siitä, että nuorille on esimerkiksi kesätöitä paljon aiempaa vähemmän ja sen seurauksena luontaista tekemistäkin on aidosti vähemmän.

– Nuoret ovat joutuneet tilanteeseen, jossa heille poikkeuksellisen tärkeät asiat kuten kaveruus ja ensimmäiset työkokemukset muuttuvat poikkeuksellisen vaikeiksi. Tämä kaikki osuu lapsiin ja nuoriin ja toisaalta myös ikäihmisiin toisella tavalla kuin meihin työikäiseen väestöön.

