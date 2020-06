Hitlerin synnyinkodista tehdään poliisiasema, ettei siitä tule natsien pyhiinvaelluspaikkaa

Talon käytöstä on kiistelty vuosia. Sitä on vaadittu myös purettavaksi.

Natsi-Saksan hirmuhallitsijan Adolf Hitlerin synnyintalo Itävallassa muutetaan poliisiasemaksi. Itävallan sisäministeriö julkisti asian tänään.

Aivan Saksan rajalla Braunau am Innissä sijaitsevan talon käytöstä on kiistelty Itävallassa vuosikaudet. Taloa on vaadittu muun muassa purettavaksi.

Arkkitehtitoimisto Marte.Marte voitti talon käyttöä kartoittaneen suunnittelukilpailun.

Ajatus poliisiasemasta voitti, koska "näin halutaan neutraloida Hitlerin synnyinkoti, jottei siitä tule uusnatsien pyhiinvaelluspaikkaa, eikä se enää koskaan herätä henkiin kansallissosialismin muistoa".

– Poliisiasema on kaikkein sovelian käyttötarkoitus rakennukselle, koska poliisi on perusoikeuksien ja vapauden puolustaja, Itävallan sisäministeri Karl Nehammer perusteli ministeriön ratkaisua.

Talon julkisivu ja katto muutetaan, mutta esimerkiksi talon pohjakerros pysyy muuttumattomana.

Remontin on määrä olla valmis vuonna 2023. Talon muuttaminen poliisiasemaksi maksaa arviolta 5 miljoonaa euroa.

Lähteet: Reuters, AP, AFP