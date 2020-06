Veneiden vuokraaminen vapautui ja kokemattomat kipparit pääsevät entistä helpommin vesille – Meripelastusseura ennakoi kiireistä kesää

Uuden vesiliikennelain yhtenä tavoitteena on helpottaa jakamistaloutta veneilyssä.

Veneilykesä on alkanut poikkeuksellisen vilkkaana.

Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi vesiliikennelaki (siirryt toiseen palveluun) (Traficom) helpotti veneiden vuokraamiseen liittyvää sääntelyä. Ilman miehistöä vuokrattavia veneitä ei tarvitse enää katsastaa ja vuokrata saa myös ilman CE-merkintää olevia veneitä.

Tämä näkyy jo vuokravenemarkkinoilla. Erityisesti veneilijältä veneilijälle tapahtuvan vertaisvuokraamisen tarjonta on lisääntynyt. Syynä on paitsi lakimuutokset, myös lähivuosina markkinoille tulleet airbnb-tyyliset vuokrausalustat.

– Palveluumme on tullut parin kuukauden aikana noin 150 uutta venettä ja lisää tulee tiuhaan tahtiin koko ajan, kertoo veneiden vertaisvuokrauspalvelua ja kaupunkiveneitä tarjoavan Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij.

Lakimuutoksen tavoitteena oli muun muassa edistää jakamistaloutta veneilyssä. Osa alan toimijoista on kuitenkin sitä mieltä, että veneilyä edistetään turvallisuudesta tinkimällä.

Vieras vene ja kokemuksen puute ennakoivat ongelmia

Suomen Meripelastusseuran turvallisuuspäällikkö Marko Stenberg arvioi, että vuokraveneilijöiden tulo vesiliikenteeseen saattaa näkyä pelastustehtävien lisääntymisenä erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa vuokravenetarjonta on muuta maata runsaampaa. Vähäinen kokemus ja vieras vene voivat olla huono yhdistelmä.

– Siinä sattuu erilaisia haavereita. Ei välttämättä onnettomuuksia, mutta joudutaan jonkinlaiseen pulaan ja tarvitaan ulkopuolista apua, Stenberg kertoo.

Tavallisia ongelmia kokemattomalle veneilijälle ovat eksyminen tai huono keliolosuhteiden lukutaito.

Uuteen vesiliikennelakiin veneen omistajan velvollisuudeksi on kirjattu vuokraajan iän, kyvyn ja veneen käsittelytaitojen tarkastaminen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

– Mutta miten tämä käytännössä toteutuu, se jää nähtäväksi, Stenberg sanoo.

Paljon on myös vuokraajan omalla vastuulla. Kesäkuun alusta alkaen jokaisella veneellä on oltava nimetty päällikkö, jonka vastuulla on paitsi aluksen kulku, myös kaikkien matkustajien turvallisuus.

Viidennes kaupunkiveneilijöistä on aloittelijoita

Skipperin toimitusjohtaja Kristian Reij ei usko, että vertaisvuokraamisessa veneen huoleton luovuttaminen olisi ongelma.

– Veneet ovat monille lähes perheenjäseniä, eikä niitä ajatella bisneksentekovälineenä. Omistajat haluavat varmistua, että vuokraaja pitää veneestä hyvää huolta, Reij kertoo.

Käytännössä asiakas täyttää vuokrauspalveluun kirjautuessaan CV:n, jossa kertoo veneilykokemuksestaan. Tavallisesti vuokraaja ja veneen omistaja myös keskustelevat tai tapaavat ennen veneen vuokraamista. Lisäksi vuokrauskokemuksesta voi antaa julkisen arvion jälkeenpäin, samalla tapaa kuin asuntojen vertaisvuokraamisessa.

Kokemattomille veneilijöille Skipper markkinoi kaupunkivenepalveluita. Kahdeksassa Suomen kaupungissa tarjolla oleviin moottori- ja soutuveneisiin saa käyttöoikeuden maksamalla kuukausiveloituksen kesäkuusta lokakuuhun kestävän kauden ajan.

Noin viidennes kaupunkiveneiden käyttäjistä on aloittelevia veneilijöitä.

Jos vuokraajalla on veneilykokemusta alle kolme vuotta, hänen täytyy osallistua yrityksen omalle kurssille. Verkko-opetuksen jälkeen taidot testataan yksityistunnilla ennen veneiden käyttöoikeuden aktivoimista. Vuosien kokemusta kurssit eivät kuitenkaan korvaa.

– Osa kaupunkiveneiljöistä on aina aloittelijoita. Mutta olemme omasta mielestämme luoneet turvalliset puitteet harrastuksen aloittamiseen, Reij sanoo.

Muutoksen tuulia vuokravenemarkkinoilla

Saimaalla neljän vuosikymmenen ajan vuokravenepalvelua pyörittänyt Harri Niskanen on vesiliikennelain muutoksista huolissaan. Hänen mielestään nyt leikitään turvallisuudella.

Erityisesti vuokraveneiden katsastamispakon poistamista Niskanen pitää virheenä.

– Jos vene hajoaa matkan varrella ja sää on huono, edessä on ongelmia, Niskanen sanoo.

Myös vuokraajien taitotaso mietityttää Saimaan vuokravenhon yrittäjää. Omassa liiketoiminnassaan hän on huomannut, että erityisesti pieniä veneitä haluttaisiin vuokrata melko heikoillakin taidoilla. Osa asiakkaista on täytynyt käännyttää ovelta.

– Avoveneelläkin saa pahan onnettomuuden aikaiseksi, jos tulee äkkipysähdys kovasta vauhdista, Niskanen muistuttaa.

Ammattivuokraajan pessimistisyydelle saattaa olla muitakin syitä kuin tuore lakiuudistus. Vertaisvuokraamisen yleistyminen on tuonut vesiliikenteeseen aivan uudenlaisen kilpailutilanteen. Markkinat ovat mullistumassa samalla tavalla kuin kuin airbnb muutti majoitusalaa.

Kiireetön avustustehtävä voi poikia kalliin laskun

Koronavirusepidemia vaikuttaa myös veneilykesään. Ihmisten lisääntynyt vapaa-aika ja peruuntuneet matkasuunnitelmat näkyvät jo nyt vesillä liikkumisen vilkastumisena.

Meripelastusseura ennakoikin vapaaehtoisilleen kiireistä kesää.

Meripelastusseura muistuttaa, että pelastusliivejä ei välttämättä ehdi pukea hätätilanteessa. Ne kannattaa olla koko ajan yllä. Minna Matintupa / Yle

Tähän mennessä pelastus- ja avustustehtäviä on ollut jo samaan tahtiin kuin ennätysvuonna 2018. Silloin lämpimät säät hellivät Suomea toukokuusta alkaen ja koko vuonna kirjattiin yli kaksi tuhatta meripelastustehtävää.

Pulassa olevan vuokraveneilijän auttamisesta voi pahimmassa tapauksessa kertyä kallis lasku.

Jos kyseessä ei ole pelastustoimen alainen kiireellinen tehtävä, Meripelastusseura laskuttaa kulunsa veneilijältä tuntitaksalla. Muutaman tunnin avustuskeikan kustannukset voivat nousta pitkästi yli tuhanteen euroon. Trossi-jäsenyyden (siirryt toiseen palveluun) maksaneelle apu on ilmaista, mutta ainakaan toistaiseksi jäsenyys ei ole tarjolla veneen vuokraajille.

Avun pyytämistä ei kuitenkaan kannata viivytellä hinnan vuoksi. Henkeä uhkaavissa tilanteissa viranomaisapu on aina ilmaista.