Katso suorana kello 20.30: Hallitus kertoo, mitä sen juuri sopimaan neljänteen lisäbudjettiin sisältyy – Yle seuraa hetki hetkeltä

Hallitus julkistaa tiistai-iltana esityksensä uudeksi lisätalousarvioksi. Se keskittyy edelleen koronaviruksen vaikutusten minimointiin.

Hallituksen tiedotustilaisuus lisätalousarviosta alkaa kello 20.30. Yle seuraa tiedotustilaisuuden annin hetki hetkeltä tässä jutussa.

Lisätalousarvio on jo tämän vuoden neljäs. Siitä on povattu jopa neljän miljardin euron suuruista eli toistaiseksi kalleinta. Esitykseen on määrä sisältyä muun muassa miljardin euron paketti kunnille ja suoraa tukea yrityksille. Tukea on luvassa myös infrahankkeisiin ja lasten ja nuorten palveluihin.

Budjettineuvottelun aloitus Helsingin Säätytalolla venyi puolestapäivästä iltakuuteen. Ylen tietojen mukaan kitkaa on tuonut muun muassa vasemmistoliiton esittämä toimeentulotuen korotus.

