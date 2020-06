Puolustusvoimain komentaja: Koronavirus ei ole vaikuttanut puolustusvalmiuteen – suuremmat kertausharjoitukset yhä jäissä

– Alkuodotuksiin nähden on selvitty paremmin, vastaa Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kysymykseen, miten Puolustusvoimat on selvinnyt tehtävistään koronakeväänä.

Kivisen mukaan korona ei ole vaikuttanut puolustusvalmiuteen. Esimerkiksi pari vuotta sitten toimintansa aloittaneet prikaatien valmiusyksiköt on pidetty yllä. Varusmiehet ja henkilökunta on varuskunnissa jaettu kolmeen osastoon, joista yksi on kerrallaan maastossa, yksi kasarmilla ja yksi vapaalla, eivätkä ne kohtaa toisiaan.

– Nämä osastot on koottu siten, että valmiudellinen näkökohta on otettu huomioon, sanoo Kivinen.

Komentajan mukaan myös aluevalvonta on kyetty hoitamaan kuten ennenkin. Samaa vakuuttaa oman puolustushaaransa osalta Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju.

Kenraali Kivisen mukaan puolustusvoimissa on varauduttu siihen, että korona pääsee leviämään jossain varuskunnassa. Toistaiseksi näin ei ole käynyt. Puolustusvoimissa on koronaan sairastunut vain 37 henkilöä.

Kertausharjoitukset pieniä

Reserviläisten kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset on koronan takia peruttu keväältä ja kesältä, eikä suurten joukkojen harjoituksia ole edelleenkään näköpiirissä, sanoo kenraali Timo Kivinen.

– Erilaisia tehtäväkohtaisia, johtajaharjoituksia sekä runkohenkilöstöharjoituksia kyllä tulevina kuukausina jonkun verran toimeenpannaan.

Tälle vuodelle on alun perin suunniteltu 19 000 reserviläisen kouluttaminen kertausharjoituksissa.

– Tämä nyt ei koronan takia toteudu. Loppuvuotta kohden tarkastellaan, miten suunnitelmaa muutetaan ja toteutetaan koronan sallimilla ehoilla, sanoo Kivinen.

Kouluttajat Irakista tauolla

Suomalaisten kriisinhallintatehtävissä olevien miesten ja naisten määrä on koronakevään myötä laskenut noin neljästäsadasta runsaaseen kolmeensataan. Tämä johtuu siitä, että koulutustehtävät Irakissa, Malissa ja Somaliassa on COVID-19-pandemian vuoksi keskeytetty ja kouluttajat kotiutettu.

– Heti kun olosuhteet sallivat, koulutus käynnistyy uudelleen ja palaamme normaalivahvuuteen, Kivinen kertoo.

Afganistanissa on noin 60 suomalaista sotilasta osana Naton kriisinhallintaoperaatiota. Maassa on eniten joukkoja Yhdysvalloilla, joka kuitenkin haluaa vetää sotilaansa pois ja yrittää saada aikaan aselepoa Taliban-järjestön kanssa.

Amerikkalaisten myötä Afganistanista lähtisivät mitä todennäköisimmin muutkin länsimaat.

– Olemme mukana Naton suunnittelussa siitä, miten operaatiota mahdollisesti pienennetään ja sieltä vetäydytään. Sen mukaisesti tässä mennään, mutta tarkkaa aikataulua ei vielä ole olemassa.

– Milloin sitten Yhdysvallat Afganistanista vetäytyy, aika sen näyttää, sanoo kenraali Kivinen.

Torstaina vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Yle välittää päivän tapahtumia suorana kanavillaan. TV1:ssä ja Areenassa nähdään myös koostelähetys kello 17.10 alkaen.

