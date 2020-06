SK: Kulmuni on käyttänyt konsulttipalveluita lähes 50 000 eurolla, laskut ministeriölle

Kulmunin käyttämät konsulttipalvelut on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on syyskuusta lähtien käyttänyt viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yrityksen palveluita lähes 50 000 eurolla, kertoo Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun). Tekir Oy:n konsulttipalveluista on kertynyt arvonlisäveroineen yhteensä 47 771 euron laskut kahdelle ministeriölle.

Tekir on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymisiin sekä yksittäistä haastattelua varten. SK:n mukaan Kulmunille valmennusta on antanut usein Saukkomaa itse.

Valmennuksen lisäksi yritys on tarjonnut ministerille yksittäisiä lyhyitä konsultointeja, "sparrauksia", SK kertoo. Muiden konsulttien osalta sparraus on maksanut 350 euroa tunnilta, mutta Saukkomaan konsultoinnin hinta on ollut 700 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

Kulmunin käyttämät konsulttipalvelut on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Kulmuni oli Antti Rinteen (sd.) hallituksessa elinkeinoministeri viime vuoden kesäkuusta joulukuuhun, jolloin hänet nimitettiin Sanna Marinin (sd.) hallituksessa valtiovarainministeriksi.

SK:n mukaan Kulmuni käytti Tekirin valmennusta myös 3. joulukuuta, jolloin Rinne erosi pääministerin tehtävästä. Kulmuni oli päivää aiemmin ilmoittanut keskustan luottamuksen Rinnettä kohtaan loppuneen Posti-kriisin seurauksena, minkä jälkeen Rinne lopulta erosi tehtävästä. Kulmuni oli erityisen paljon julkisuudessa esillä Rinteen eropäivänä.

Kulmuni vastasi SK:lle sähköpostitse, että hänen on tarpeellista saada esiintymisvalmennusta, sillä ministeri on paljon julkisuudessa esillä ja jokaisessa esiintymisessä on onnistuttava.