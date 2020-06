Voimakas sykloni lähestyy Intian talouskeskusta Mumbaita, yli satatuhatta ihmistä evakuoitu myrskyn tieltä

Kyseessä on ensimmäinen Mumbaihin iskevä sykloni sataan vuoteen.

Intian länsirannikon edustalla voimakas sykloni Nisarga lähestyy Arabianmereltä suurkaupunki Mumbaita.

Neloskategorian syklonin odotetaan iskevän mantereelle keskiviikkona iltapäivällä lähellä Alibaghin kaupunkia, joka sijaitsee vajaat sata kilometriä etelään Mumbaista.

Uutistoimisto AP:n mukaan kyseessä on ensimmäinen Mumbaihin osuva sykloni yli sataan vuoteen.

Mumbaissa on arviolta noin 20 miljoonaa asukasta. Se on Intian toiseksi väkirikkain kaupunki Delhin jälkeen. Viranomaiset ovat käskeneet ihmisiä pysymään kotonaan. Toimistot ja tehtaat on suljettu.

Asukkaat suojaavat kotejaan

Intian meteorologian laitos ennustaa, että myrsky tuo mukanaan rankkasateita ja tuulia, jotka puhaltavat jopa 100–110 kilometrin tuntinopeudella.

Nyt jättikaupungin asukkaat pyrkivät suojaamaan kotinsa tuulilta ja sateilta. Osa slummien asukkaista on jättänyt kotinsa.

– Olemme nähneet sateita, mutta emme ole koskaan nähneet syklonia kaupungissa. Emme tiedä, millaista tuhoa se tekee, Mumbaissa yhden huoneen majassa asuva Shataram Terekar sanoi uutistoimisto Reutersille.

Terekar kertoi katkaisseensa sähköt asumuksestaan ja virittäneensä pressun ohuen peltikattonsa suojaksi.

Maharashtrasta ja Gujaratista on evakuoitu yli satatuhatta ihmistä myrskyn tieltä. Joukossa ainakin on 150 koronapotilasta, jotka siirrettiin muihin sairaaloihin mumbailaisesta kenttäsairaalasta.

Syklonin myötä mahdollisesti syntyvien laajojen tulvien pelätään haittaavan Maharashtran ja Gujaratin jo ennestään kuormittuneita terveydenhuoltojärjestelmiä. Osavaltiot kuuluvat Intian pahiten koronaviruksesta kärsineisiin alueisiin.

Mumbain liepeillä sijaitseva Intian suurin konttisatama Jawaharlal Nehru Port Trust on suljettu vuorokaudeksi syklonin takia. Myös kaupungista lähteviä lentoja ja junia on peruttu.

Lähteet: AFP, AP, Reuters