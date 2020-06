Yksi viesti voi muuttaa elämän suunnan – Anna Karhulahti ja Mika Ilomäki löysivät toisensa luontoharrastajien sinkkuryhmästä

Rakkaus ja parisuhteet mietityttävät suomalaisia. Kun Yle kysyi vuonna 2019 suomalaisten peloista ja haaveista, varsinkin 15–29-vuotiaita naisia ja miehiä sekä 30–44-vuotiaita naisia huoletti oma yksinäisyys ja kumppanin löytämisen vaikeus.

33-vuotias kokkolalainen Anna Karhulahti ja 39-vuotias oulaistelainen Mika Ilomäki tietävät tunteen, vaikka sanovat viihtyneensä pitkiä aikoja myös yksin.

– Iltapäivälehtien tarinat, että joku 55-vuotias peruspertti saa hirveästi mätsejä ja viestejä, tuntuvat keksityiltä. Itselle ei ainakaan kovin monta tullut, ja vielä harvempi johti mihinkään, Mika Ilomäki luonnehtii TInder-kokemuksiaan.

Hän erosi puolitoista vuotta sitten reilut 12 vuotta kestäneestä liitostaan.

Anna Karhulahdella on ollut pari pidempää vakavaa parisuhdetta, sekä muutama lyhyempi tapailusuhde. Viimeisestä pidemmästä on aikaa reilu vuosi.

Lähti heti lapasesta

Innokas luontoharrastaja Mika Ilomäki liittyi uteliaisuuttaan alkuvuonna 2020 Facebookin Vaellussinkut-ryhmään. Anna Karhulahti oli tullut mukaan kuukautta aikaisemmin.

Yhteisö on perustettu vuonna 2013 juttelukanavaksi kaikille, joita yhdistää vaellus ja sinkkuus.

Yksi nykyisistä ylläpitäjistä, Bertta Toivonen, kertoo, että vaikka seuran hakeminen, toisiin tutustuminen ja yhteisten tapaamisten järjestäminen on osa ryhmän toimintaa, sitä ei koskaan ole perustettu varsinaiseksi seuranhakuryhmäksi. Tiedossa ei esimerkiksi ole, kuinka moni suhde on saanut yhteisössä alkunsa.

Moni saattaa etsiä vain kaveria yhdelle vaellusreissulle tai haluta keskustella yksin vaeltamisesta.

Ilomäki bongasi Karhulahden julkaisun toukokuussa.

– Katsoin kuvan, että näyttääpä nätiltä, ja menin tutkimaan profiilia tarkemmin. Oli iloinen yllätys, että Anna asuu vain sadan kilometrin päässä, kun valtaosa tuntuu olevan Tampereen eteläpuolelta.

Moni arkailee nykyään livenä näkemistä, kun ei voi koskaan tietää, millainen hullu on vastassa Mika Ilomäki

Ilomäki kommentoi julkaisua ja lähetti yksityisviestin. Siitä alkoi tutustuminen, joka pariskunnan mukaan lähti heti lapasesta. Reilun vuorokauden viestittelyn jälkeen mies ehdotti treffejä eräretken merkeissä.

– Hämmästyin, kun Anna suostui heti, eikä pelännyt tavata. Moni arkailee nykyään livenä näkemistä, kun ei voi koskaan tietää, millainen hullu on vastassa, Ilomäki miettii.

Karhulahti puolestaan kertoo mieluiten tapaavansa toisen mahdollisimman pian. Hän ei halua, että verkkokeskustelujen myötä syntyisi omassa päässä mielikuva, joka ei vastaisikaan totuutta.

Ensimmäinen treffipaikka löytyi kotikuntien puolivälistä Sievistä. Pari kiersi luontopolun ja tulisteli Kukonkylän laavulla. Anna Karhulahti

Kun pari näki toisensa, molemmille tuli heti tunne, että tässä on jotakin.

– Kuin olisi kotiinsa tullut, niin samankaltainen ihminen vastassa, Anna Karhulahti kertoo.

– Kun toinen aloitti, että olen selainen, niin toinen jatkoi heti, että ei voi olla totta, niin minäkin. Olemme lähes pelottavan samankaltaisia, Mika Ilomäki nauraa.

Hän kertoo nuorempana ajatelleensa, että vastakohdat täydentävät toisiaan, mutta olevansa nykyään täysin eri mieltä. Samaa sanoo Karhulahti. Jos kuluttaa itse vapaa-aikansa metsissä ja toinen sohvalla, eivät asetelmat ole yhteisen tulevaisuuden kannalta kovin suotuisat.

Psykologi, pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Jaana Ojanen Väestöliittosta pitää harrastuksen ympärille koottuja sinkkuryhmiä oivana keinona löytää itselle sopivaa seuraa.

– Tärkeää on, että kumppanilla olisi jotakuinkin samanlaiset sosiaaliseet tarpeet kuin itsellä. Aikuinen tietää, mitä haluaa ja ymmärtää, että valinnat voivat ollla niitä viimeisiä valintoja, Ojanen pohtii.

"Lähestyminen tehty helpoksi perusujolle”

Mika Ilomäki on luottanut sekä parinhaussa että työssä internettiin. Yrittäjä pyörittää työkseen Erä24.fi-firmaa ja löysi ensimmäisen pitkäaikaisen kumppaninsakin aikoinaan muodissa olleesta IRC-galleriasta..

Nykyään parinhakuun on monia sovelluksia ja esimerkiksi Facebook- sekä WhatsApp-ryhmiä.

– Lähestyminen on tehty helpoksi myös tällaiselle perusujolle ihmiselle, kun ei tarvitse heti ottaa puhekontaktia, Ilomäki miettii.

Myös koiratrimmaaja-yrittäjä Anna Karhulahden kaikki suhteet ovat syntyneet sosiaalisen median avulla. Hän pitää hyvänä, että somen kautta pääsee tutustumaan ihmisiin, joihin muuten tuskin törmäisi.

– Kaikki on vielä sen verran alussa, että etäsuhde toimii vielä hyvin, vaikka onkin ikävä heti, kun ollaan erossa, pariskunta miettii. Mika Ilomäki

Psykologi Jaana Ojanen näkee verkkodeittailussa sekä hyviä että huonoja puolia.

Aikuisiällä työt ja esimerkiksi aikaisemman suhteen lapset pitävät ajan kortilla, joten verkko on nopein tapa löytää juttuseuraa.

–Tinder-maailma on tätä päivää. Deittailu on kevyempää, ja tarjolla voi olla useita mielenkiintoisia ihmisiä. Silloin on kestettävä, että lyhyessä ajassa voi saada myös torjuntoja useammalta, hän miettii.

"Kukaan ei varmaan halua minunlaistani ihmistä"

Pakkien saanti ottaa kipeää, oli ikää mittarissa miten pajon tahansa.

Ojanen muistuttaa, että elämänkokemus auttaa käsittelemään pettymyksiä. Ne myös sietää paremmin, jos on muutakin elämää.

– Tärkeää on, että näkee oman arvonsa deitin asemesta esimerkiksi ystävien kautta.

Kaikki on tuntunut niin hyvältä, että mitä sitä liikoja jarruttelemaan Anna Karhulahti

Ei saa vaipua synkkyyteen, kannustaa myös Mika Ilomäki. Hän kertoo, että ihastuu itse nopeasti, ja jos homma karahtaa kiville, pettymys syö itsetuntoa.

– Olen välillä ajatellut, että kukaan ei varmaan halua minunlaistani ihmistä.

Anna Karhulahti kannustaa jokaista parisuhdetta kaipaavaa etsimään seuraa.

– Rohkeutta! Yksi viesti voi muuttaa elämän suunnan, hän muistuttaa.

"Mitä sitä liikoja jarruttelemaan"

Karhulahden ja Ilomäen ensimmäiset salamatreffit menivät niin hyvin, että pari päätyi yhdessä iltakahville Karhulahden luokse. Siitä lähtien on pidetty tiiviisti yhteyttä.

Tunne siitä kuin olisi tunnettu aina, on vahvistunut koko ajan yhä enemmän.

Karhulahtea viehättää miehen positiivisuus ja spontanisuus.

– Hän on kiltti ja hellä, hassutteleva vekkuli, joka puhuu ja pussaa!

Ilomäen sydäntä taas lämmittävät Annan musta huumori, positiivisuus ja maanläheisyys .

Kolmisen viikkoa tuntenutta pariskuntaa ei huimaa suhteen kehittymisen nopea vauhti.

– Kaikki on tuntunut niin hyvältä, että mitä sitä liikoja jarruttelemaan, Karhulahti toteaa.

