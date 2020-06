Ylen koltansaamenkielinen toimittaja Sara Wesslin on ehdolla kansainvälisen Vuoden toimittaja -palkinnon saajaksi

Yle Saamen koltansaamenkielinen toimittaja Sara Wesslin on ehdolla One Young World -forumin Vuoden toimittaja -palkinnon saajaksi (siirryt toiseen palveluun). One Young World on kansainvälinen foorumi, jonka tarkoitus on yhdistää maailman vaikutusvaltaisimmat nuoret luomaan parempaa maailmaa ja edistämään vastuullisempaa johtajuutta.

Palkinnolla One Young World -foorumi haluaa antaa tunnustusta viidelle nuorelle lupaavalle toimittajalle, jotka rohkeasti inspiroivat ja innostavat muita töidensä kautta, voimaannuttavat muita antamalla heille äänen ja muuttavat sitä, miten tarinat kerrotaan.

Palkinto jaetaan lokakuun puolivälissä Münchenissä. Sara Wesslinin lisäksi ehdokkaita on 14 ympäri maailmaa.

Sara Wesslin oli ehdokkuudestaan yllättynyt.

– Eihän tällaista osaa odottaa, että koltansaamenkielinen toimittaja Ivalosta pääsisi tällaiseen kansainväliseen kilpailuun ehdolle.

Sara Wesslin on työskennellyt Ylen saamenkielisessä toimituksessa, Yle Saamessa vuodesta 2013 lähtien. Hän työskentelee tv-, radio- ja verkkotoimittajana ja juontaa Yle Ođđasat -uutislähetystä. Työssään hän käyttää niin koltansaamea, pohjoissaamea kuin suomen kieltäkin.

Nimettiin syksyllä sadan inspiroivan ja vaikutusvaltaisen naisen joukkoon

Englantilainen yleisradioyhtiö BBC nimesi Sara Wesslinin syksyllä yhdeksi maailman sadasta inspiroivasta ja vaikutusvaltaisesta naisesta. Sen myötä hänen työnsä on tullut tunnetuksi ympäri Eurooppaa.

Henkilökohtaisella menestyksellä on Wesslinin mukaan ollut positiivinen vaikutus koko koltansaamenkieliseen yhteisöön. Koltansaamea puhuu arviolta noin 300 ihmistä.

– Koltansaamen kieli ja -kulttuuri on saanut hyvin positiivista näkyvyyttä. Olen huomannut, miten eri sukupolvet ovat jälleen innostuneet käyttämään kieltä. Toivon, että myös Suomi on havahtunut siihen, että kaikilla saamen kielillä on paikka suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ehdokkaat vuoden toimittajaksi on valittu ympäri maailmaa. One Young World

Tunnustukset ovat lisänneet myös Wesslinin työmotivaatiota.

– Nuorempana saattoi välillä tuntua siltä, että onko mitään järkeä työskennellä niin pienellä kielellä, ja olen miettinyt, että lukeeko edes kukaan uutisiani. Nyt tuntuu siltä, että sillä on arvoa ja se merkitsee paljon, että vähemmistökielillä tuotetaan uutisia ja mediasisältöjä.

Työ uhanalaisella kielellä tuotetun mediasisällön parissa jatkuu

Vuoden toimittaja -ehdokkuuden myötä Sara Wesslin saa käyttöönsä One Young World -erikoisgrafiikan, joka annetaan sosiaalisen median vaikuttajille. Wesslin onkin pohtinut, kuinka yhdistää toimittajan ja somevaikuttajan roolit.

– Tietenkin se tuo paineita siitä, että minun pitäisi olla nyt enemmän näkyvillä, mutta näen, että olen toimittaja ja työskentelen koltansaamenkielisen mediasisällön eteen. Tuotan sisältöä kielellä, joka on uhanalainen.

Parhain tapa vaikuttaa onkin työn kautta, ajattelee Wesslin.

– Haluan edustaa sellaisia asioita, jotka koskevat minua toimittajana. Minulle on ollut todella tärkeää, että voin vaikuttaa saamelais- ja muihin vähemmistönaisiin, että heidän ei tarvitsisi hävetä omaa taustaansa.