Aktivisti Fatima Verwijnen toivoo, että George Floydin kuoleman aiheuttama keskustelu ei jää lyhyeksi ilmiöksi: “Me toivotaan, että tästä tulisi rasismin #metoo”

Aktivisti Fatima Verwijnen: "Me toivotaan, että tästä tulisi rasismin #metoo."

George Floydin kuolema on saanut ihmiset osoittamaan mieltään niin kaduilla kuin sosiaalisessa mediassakin. Aktivisti Fatima Verwijnen toivoo, että jokaisessa maassa kiinnitetään nyt huomiota rakenteelliseen syrjintään ja sen kitkemiseen.

Instagram täyttyi eilen tiistaina mustista kuvista, kun ihmiset ottivat kantaa poliisiväkivallan uhriksi joutuneen George Floydin kuolemaan. #blackouttuesday -hashtagilla ihmiset vastustivat rasismia ja osoittivat tukensa sorretuille ihmisryhmille.

Myös Suomessa osoitettiin eilen solidaarisuutta virtuaalisella mielenilmauksella, jossa suomalaiset julkaisivat kuvia sosiaalisessa mediassa ja merkitsivät sijainnikseen U.S. Embassy Finlandin. Tänään Helsingissä järjestetään myös fyysinen rasismin vastainen mielenilmaus.

Aktivisti Fatima Verwijnen toivoo, että kansalaisten solidaarisuus ja huoli ei jää lyhyeksi ja ohimeneväksi ilmiöksi.

– Me toivotaan, että tästä tulisi rasismin #metoo, Verwijnen totesi Ylen aamussa. Voit katsoa koko keskustelun klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Verwijsen mielestä jokaisessa maassa pitäisi nyt käsitellä oman maan rasismiongelmaa ja käydä läpi maan rakenteellisen rasismin historia.

– Me aktivistit toivomme, että Suomessa käydään läpi esimerkiksi romanien rakenteellinen syrjintä ja työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä. Viimeisin tutkimustulos osoitti, että jos sinulla on ei-kantasuomalainen nimi, on lähes mahdotonta päästä työhaastatteluun, Verwijnen sanoi.

Verwijnen haluaa, että etuoikeutetut ihmiset ottavat vastuun ja kiinnittävät huomiota siihen, mitä he voivat tehdä omassa elämänpiirissään rakenteellisen rasismin kitkemiseksi.

– Me, joilla on ne etuoikeudet, on vastuu huomata, että millä eri tavoilla toimimme syrjivästi ja toiseuttavasti vähemmistöjä kohtaan, Verwijnen totesi.

Hän myös haluaa ihmisten ymmärtävän, että kyse ei ole yksittäisestä tapahtumasta. Verwijnen vertaa Black lives matter -kampanjaa seksuaalista ahdistelua vastustavaan #metoo -kampanjaan.

– Kyllähän seksuaalista häirintää on ollut paljon ennen #metoota, mutta kun ihmiset alkoivat kertoa tarinoitaan, niin alettiin ymmärtää, kuinka isosta ongelmasta on kyse.

– Ei ole kyse siitä, että yksittäisen mustan ihmisen kuolema aiheutti ison aallon, vaan se on jäävuoren huippu, ja kaikki sorto ja turhautuminen nyt purkautui.

