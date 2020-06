Torstaina voi bongata hävittäjiä Suomen taivaalla – lippujuhlan vaihtoehtoisessa ohjelmassa myös presidentin lipunnosto ja huippuartistien konsertti

Ilmavoimilla on kaikkiaan 62 Hornet-hävittäjää. Niistä jopa 32 osallistuu torstain ylilentoihin.

Ilmavoimilla on kaikkiaan 62 Hornet-hävittäjää. Niistä jopa 32 osallistuu torstain ylilentoihin. Henrik Elo / Ilmavoimat

Lento-osastojen reitit kello 9–12 Ilmasotakoulu / Midnight Hawks

Jyväskylä–Helsinki–Tampere–Jyväskylä Satakunnan lennosto

Tampere–Turku–Helsinki–Tampere Lapin lennosto

Rovaniemi–Ivalo–Rovaniemi

Rovaniemi–Kemi–Oulu–Rovaniemi

Rovaniemi–Kuusamo–Rovaniemi Karjalan lennosto

Kuopio–Joensuu–Mikkeli–Kuopio

Kuopio–Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä–Kuopio

Kuopio–Lappeenranta–Lahti–Kuopio

Kuopio–Kuhmo–Kajaani–Kuopio Muutokset lentoihin ovat mahdollisia. Lennoilla on säävaraus.

Puolustusvoimat viettää lippujuhlan päiväänsä torstaina koronavirustilanteen takia perinteistä poikkeavalla tavalla. Ohjelmassa on muun muassa runsaasti lentotoimintaa eri puolella Suomea.

Ilmavoimat on suunnitellut ylilentoja lukuisten kaupunkien ylle torstaiaamupäiväksi. Ylen tietojen mukaan Horneteja on samaan aikaan liikkeellä jopa 32 kappaletta eli hieman runsaat puolet Suomen koko päälentokalustosta. Lennoilla on säävaraus.

Helsingissä Ilmavoimien taitolento-osasto Midnight Hawks toteuttaa lisäksi aamupäivällä taitolentoesityksen neljällä Hawk-suihkuharjoituskoneella. Esitystä voi seurata suorana Yle Areenassa kello 9:n jälkeen.

Vaikka Raaseporiin suunniteltu valtakunnallinen lippujuhlan päivän paraati jouduttiin koronarajoitusten takia perumaan, vaihtoehtoisena ohjelmanumerona voi seurata myös mm. Puolustusvoimien ylipäällikön, tasavallan presidentin Sauli Niinistön suorittamaa lipunnostoa Mäntyniemessä. Yle lähettää lipunnoston suorana aamukahdeksalta Yle Areenassa.

Kello 11:ltä Yle Areenassa, TV1:ssä ja Radio Suomessa välitetään suorana Puolustusvoimain lippujuhlan päivän konsertti, jossa Laivaston soittokunta esiintyy solisteinaan Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska ja Arttu Wiskari. Tunnin kestävän viihteellisen konsertin juontaa Riku Rantala. Konserttipaikalla Turussa ei ole yleisöä.