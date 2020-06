Syyttäjä: Sohvalta yllätettyä uhria lyötiin vasaralla, leipäveitsellä, kirveellä ja viidakkoveitsellä – kuolema tuli hitaasti kärsien

Lohjan Virkkalassa tiistaina 18. helmikuuta tapahtuneen raa'an henkirikoksen käsittely on alkanut tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle elinkautisia vankeusrangaistuksia murhasta henkirikoksen suunnitelmallisuuden ja törkeyden perusteella.

Syyttäjän mukaan teon aikaan 25-, 18- ja 20-vuotiaat miehet olivat yksissä tuumiin tappaneet 1990-luvulla syntyneen miehen tämän omassa kodissa erityisen julmalla ja raa'alla tavalla.

Haastehakemuksen teonkuvauksen mukaan miehet olivat menneet uhrin asunnolle tarkoituksenaan kohdistaa häneen vakavaa ruumiillista väkivaltaa. Heti asuntoon saavuttuaan he olivat hyökänneet sohvalla maanneen uhrin kimppuun ja suihkuttaneet häntä kaasusumuttimella kasvoihin.

Sen jälkeen uhria oli pahoinpidelty, hänen päänsä yli oli vedetty huppu ja kaulan ympäri oli kiinnitetty ilmastointiteippiä, jolla häntä oli kuristettu.

Uhrilta irrotettiin kädet ja hampaita

Sen jälkeen miehet olivat syytteen mukaan yksissä tuumin lyöneet uhria useilla eri teräaseilla eri puolille vartaloa sekä pään alueelle. Teossa oli käytetty vasaraa, leipäveistä, kirvestä ja viidakkoveistä. Uhrilta oli viilletty molemmat kädet poikki, häneltä oli irrotettu kaksi yläetuhammasta pihdeillä tai muulla työkalulla ja hänen oikea ranteensa oli viilletty käsivarresta irti.

Teräaseen iskuja pään alueelle oli tehty yli 20 ja selkään yli 30. Uhri oli kuollut aivojen ja kallon laen murskautumiseen, aivoturvotukseen ja verenvuotoon. Kuolemaan oli myötävaikuttanut uhrin huumeiden käyttö.

Syyttäjän mukaan tekoa on pidettävä törkeänä, koska uhri oli houkuteltu hyväuskoisesti luovuttamaan asuntonsa avaimet henkirikoksen tekijöille ja, koska hänet yllätettiin omasta kodistaan. Uhrin kyky puolustautua oli huumeiden käytön vuoksi ollut alentunut. Myös tekotapa oli ollut erityisen raaka.

Syyttäjän mukaan uhrin vammojen perusteella on ilmeistä, että tekijät ovat toimineet yksituumaisesti ja, että tekoa on suoritettu yli puoli tuntia. Teolla on aiheutettu uhrille pitkäkestoista ja suurta kärsimystä.

Henkirikos paljastui heti samana tiistaina 18.2.. Poliisi sai ilmoituksen kuolemantapauksesta asunnossa, jonne ruumis oli jätetty. Kaikki rikoksesta epäillyt otettiin kiinni tiistain ja keskiviikon aikana. He ovat vangittuina.

Lisää aiheesta:

Kolme nuorta miestä vangittiin Lohjan epäillystä murhasta – nuorin vasta 18-vuotias

Poliisi tutkii Lohjan henkirikosta murhana – kolme epäiltyä tavoitettu