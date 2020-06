Kemira hakee lupaa Suomen ehkä pilaantuneimman järven kunnostamiselle Vaasassa

Pukinjärven ympärillä on paljon asutusta. Siksikin järven kunnostamista on vaadittu toistuvasti.

Kemiran vanhan tehdasalueen ja Pukinjärven kunnostushanke etenee Vaasassa.

Kemira on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vesitalous- ja ympäristölupahakemuksen Pukinjärven kunnostamisesta.

– Tavoitteenamme on käynnistää kunnostustyöt heti kun tarvittavat luvat ja hyväksynnät on saatu, sanoo Kemiran ympäristö-, työturvallisuus ja laatuasioista vastaava johtaja Anne Helenius-Teir yhtiön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Vaasan keskustan kupeessa asutuksen keskellä olevan järven kunnostaminen on erittäin vaativa hanke.

Pukinjärvi on yksi Suomen pilaantuneimmista järvistä. Tutkimuksissa järvestä on löydetty muun muassa 60 000 – 70 000 kiloa arseenia, 10 000 – 20 000 kiloa kromia, 1 000 – 3 000 kiloa kuparia ja 400 – 800 kiloa elohopeaa.

Pukinjärven alueella on ollut teollisuustoimintaa 1800-luvun lopulta saakka. Kemira toimi alueella vuosina 1945-2013 ja se omistaa tehdasalueen.

Pukinjärven vesialueen omistaa Vaasan kaupunki. Kaupunki on vaatinut pitkään Kemiraa kunnostamaan järven.

Usean vuoden urakka

Kemira hakee nyt olemassa olevan luvan määräajan pidentämistä ja luvan muuttamista laajennetun kunnostussuunnitelman mukaiseksi. Hakemus pohjautuu Kemiran teettämiin laajoihin lisäselvityksiin ja koekunnostustoimenpiteisiin, jotka on tehty Pukinjärvessä vuoden 2019 aikana.

Kemiralta kerrotaan, että kunnostamiseen kuluu aikaa neljästä viiteen vuotta sen jälkeen kun toimintaa ohjaavat luvat ja hyväksynnät on saatu. Kunnostuksiin liittyvä tarkkailu jatkuu vielä tämän jälkeen.

Tehdasalueella rakennusten purkutyöt päästään aloittamaan jo ensi syksynä. Purkulupa on jo saatu Vaasan kaupungilta.

Suunniteltujen kunnostustoimenpiteiden arvioidaan parantavan järven ja tehdasalueen ympäristön tilaa merkittävästi.

– Kunnostustoimenpiteiden aikaiset ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin järveen ja tehdasalueeseen ja niitä tullaan tarkkailemaan hyväksyttyjen tarkkailusuunnitelmien mukaisesti, sanoo Anne Helenius-Heir.

Pukinjärvestä yhteys mereen

28 hehtaarin kokoinen Pukinjärvi on matala järvi. Sen keskisyvyys on vain metrin ja järven syvinkin kohta on vain kolme metriä. Kaloja Pukinjärvessä ei ole, sillä järven vesi on niille luonnostaan liian hapanta.

Täysin paikallaan Pukinjärvi ei ole. Se laskee eteläpäässä olevan puron kautta keskellä kaupunkia sijaitsevaan Onkilahteen, josta on yhteys mereen.

Kaupunki haluaa poistaa sen riskin, että kemikaaleja valuisi Onkilahteen tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Asukkaiden altistumista järven ja tehdasalueen haitta-aineille on myös pidetty mahdollisena.