Pohjois-Ruotsi on selvinnyt koronaepidemiasta etelää helpommalla – nyt huolta herättävät nuuskakaupoissa tungeksivat suomalaiset

Suomella ja Ruotsilla on erilaiset koronastrategiat, mutta yhteisellä maarajalla Lapissa eletään käytännössä kuin samassa maassa. Aiemmin koronatartuntojen pelättiin leviävän Ruotsista Suomeen, mutta nyt rajalla pelätään taudin leviävän toiseen suuntaan rajan yli Ruotsiin kaupoille rynnänneiden suomalaisten mukana.

Tähän asti Pohjois-Ruotsin koronatilanne on ollut rauhallisempi kuin Etelä-Ruotsin kaupungeissa. Nyt viranomaiset ovat kuitenkin jo varoittaneet koronatartuntojen lisääntymisestä Norrbottenin itäosassa.

Uusia tartuntoja on havaittu ainakin Kalixin alueella ja alueella liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja turvavälien noudattamiseen.

Nuuskanhimoiset suomalaiset tungeksivat kaupoissa

Suomessa liikenne rajan yli Ruotsiin pysäytettiin koronaepidemian aikana useiksi viikoiksi. Hallituksen mukaan kyseessä oli suositus, mutta käytännössä moni alueen asukas on kokenut, että raja on ollut suljettu.

Viime viikkoina liikenne rajan yli on lisääntynyt, kun suosituksia ja ohjeita rajaliikenteestä on löysytetty.

Haaparannan ja Matarengin terveyskeskusten johtava lääkäri Jari Havela on saanut viestiä huolestuneilta ruotsalaisilta, joiden mukaan turvavälit ovat unohtuneet nuuskakaupoille samanaikaisesti rynnänneiltä suomalaisilta, kun rajamuodollisuuksia löyhennettiin.

– Ne kaupat ovat aika pieniä kuitenkin ja viinakaupoissa ja nuuskakapoissa on ollut ulos asti jonoa. Olisi hyvä muistaa turvaväli täälläkin. Vaikka rajan yli tullaan, niin ei sen käyttäytymisen pitäisi siitä muuttua, sanoo itsekin Suomen Pellossa asuva ja Ruotsissa töissä käyvä Havela.

Hänen mukaansa Norrbottenin itärajalla ruotsalaiset ovat alkaneet nyt karttaa kaupoissa käyntiä koronan pelossa.

Kjell Melander asuu Suomessa ja työskentelee Kalixin sairaalassa Ruotsissa. Antti Ullakko / Yle

Kosketusta molempien maiden tilanteeseen on Suomessa jo lähes 30 vuotta asuneella Kjell Melanderilla, joka työskentelee ylilääkärinä Kalixin sairaalassa.

– Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen, mutta odottava. Emme oikein tiedä, mihin päin olemme tautitilanteessa menossa, ei voida sanoa, että selkeää laskua olisi vielä tullut.

Ylilääkäri: Norrbottenissa on päästy vähällä

Selvimmin erilaiset koronalinjat ovat näkyneet esimerkiksi koulujen, ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen sulkemisessa. Ruotsissa ravintolat ovat olleet auki, mutta penkkien etäisyyttä on harvennettu.

Rajaseudulla Haaparannalta Kilpisjärven korkeudelle on todettu vain noin 30 tautitapausta, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä rajan toisella puolen tapauksia on nyt 145.

Maiden tartuntaluvut eivät kuitenkaan välttämättä ole suoraan verrannollisia, sillä testauskriteereissä voi olla eroja.

Melanderin mielestä itäisessä Norrbottenissa on päästy vähällä siihen verrattuna, mitä aluksi pelättiin.

– Odotimme, että olisi tullut valtava aalto hyvin, hyvin sairaita potilaita. Joitakin on tullut, mutta ei varmastikaan siinä määrin, mitä ajattelimme. Me olemme olleet todella helpottuneita.

Aluksi myös Ruotsissa oli pulaa testauskapasiteetista ja vain vakavasti sairastuneet testattiin. Tällä hetkellä kaikki hengitystieoireiden vuoksi hoitoon hakeutuvat testataan, samoin kuin kaikki sairaalaan tulevat tai osastolle sisään otettavat – vaivasta riippumatta.

Pienillä paikkakunnilla tautitapausten jäljittäminen myös onnistuu helpommin.

– Me suurin piirtein tiedämme, mistä itse kukainenkin on tautinsa saanut ja kun tautitapauksia on kuitenkin ollut niin vähän, niin niitä on pystynyt vielä jäljittämään, johtava lääkäri Jari Havela sanoo.

Norrbottenissa terveydenhoitohenkilökuntaa on testattu laajasti sekä koronan että taudin vasta-aineiden osalta. Siitä huolimatta koronatartuntoja on todettu hyvin vähän, sanoo Kjell Melander.

– Erittäin, erittäin vähän on positiivisia löydöksiä tehty, meillä lähes kukaan ei ole sairastanut tätä tautia ja minkäänlaista immuniteettia ei ole – siitä ei voida millään tavalla puhua.

Norrbottenin läänissä koronakuolemia on rekisteröity nyt 49, kun Suomen Lapissa kuolemantapauksia on alle viidesosa tästä. Lappilaisia on alle 180 000, Norrbottenin väkiluku on noin 250 000.

Antti Ullakko / Yle

Pitkät etäisyydet ovat suojana Pohjois-Ruotsissakin

Jokivarren hyvää koronatilannetta voivat selittää harva asutus sekä vähäinen kahvila- ja tapaamiskulttuuri, arvelee Haaparannan ja Matarengin terveyskeskusten johtava lääkäri Jari Havela.

– Meillähän on täällä yksi neliökilometri mieheen pinta-alaa, joten täällä on helppo eristäytyä verrattuna kaupunkiin. Totta kai se suojaa.

Myös Tornionjoen itäpuolella yli 70-vuotiaat pysyttelevät karanteenin omaisissa oloissa. Lisäksi Norbottenissa vanhustenyksiköt suljettiin jo maaliskuun puolivälissä, mikä on estänyt tartuntojen leviämistä niihin.

– Rajaseudun kunnat komppasivat suomalaisia ja panivat yksiköt kiinni. Ja sitten on varmaan ollut paljon hyvää tuuria ja ehkä jonkin verran omaa käyttäytymistä. Mutta kun vihollinen on näkymätön, niin se on aika hankalaa, johtava lääkäri Jari Havela pohtii.

Havelan mukaan osa alueen asukkaista on suhtautunut koronaepidemiaan rauhallisesti, mutta osa on tilanteesta todella huolissaan.

– Osa ihmisistä on todella ahdistuneita, kun uutisista tulee koko ajan kuolleisuuslukuja ja erilaisia uutisia koronasta.

Koko Ruotsissa koronakuolemia tapahtuu yhä kymmeniä päivittäin, mikä on saanut Ruotsin valtioepidemiologi Anders Tegnellin pohtimaan maan koronastrategian toimivuutta.

Antti Ullakko / Yle

Immuniteetin varaan turha laskea?

Ruotsissa on tällä hetkellä voimassa suositus, että kotoa ei saisi matkustaa yli kahden tunnin ajomatkan päähän.

Ylilääkäri Kjell Melanderin mukaan alkavat kesälomat voivat vauhdittaa matkailua hieman. Hän uskoo, että esimerkiksi matkailijoiden suosiossa olevalla Gotlannin saarella asuvat ihmiset voivat olla huolestuneita, että matkailijat kantavat tautia alueelle mukanaan.

– Tämä on kaksipiippuinen juttu monellekin, mutta minä uskon, että matkailu tulee olemaan paljon rauhallisempaa ja ihmiset tulevat olemaan paljon varovaisempia kuin aikaisemmin. He tietävät kuitenkin, että kaikki paikkakuntalaiset katsovat ja kuuntelevat ja ovat hiukan peloissaan.

Melander sanoo seuranneensa, kuinka yleensä niin turvallisuushakuisina tunnetut ruotsalaiset ovat suhtautuneet rauhallisesti maansa koronatilanteeseen.

– Ruotsalaisista sanotaan yleensä, että he ovat niin varovaisia, eikä saa tapahtua minkäänlaisia riskejä. Sitten yhtäkkiä ei kuitenkaan tässä noudateta samaa käytäntöä kuin lähes koko muu maailma. Minulla ei ole mitään vastausta miksi näin on, mutta mielenkiintoista se on.

Melander toivoo, että tilanne kehittyisi parempaan suuntaan, mutta mainitsee, että muunkinlaiseen vaihtoehtoon on varauduttava.

– Tiedämme, että moni meistä ei ole sairastanut tätä tautia ja immuniteettiä ei ole. Kyllä niin kauan kuin rokotetta ei ole olemassa vaarana on se, että tämä puhkeaa uudestaan.

