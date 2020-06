Eero Löytömäki hoiti lasta puoli vuotta kotona ja huomasi olevansa monen viranomaisen edessä kummallisen näkymätön: "Silmiä avaavaa"

Eero Löytömäki halusi jakaa vaimonsa kanssa tyttären perhevapaan ja on tyytyväinen, että teki niin.

Asiantuntija Eero Löytömäki palasi tällä viikolla puolen vuoden perhevapailta töihin Allianssi-järjestöön.

Löytömäelle ja hänen vaimolleen oli alusta asti selvää, että he hoitavat vuosi sitten syntyneen tyttären puoliksi. Lapsikin suhtautui Löytömäen mukaan molempiin vanhempiin hyvin ja hyväksyi kumman tahansa vuorollaan hoitajaksi.

– Tosi mukavaa oli ja jää hyvät muistot. Lapsi ei ollut moksiskaan muutoksesta, Eero Löytömäki kommentoi perhevapaan jakamista.

Yhtä selvää tasavertaisuus ei tuntunut olevan yhteiskunnalle tai päiväkodin, neuvolan ja Kelan työntekijöille.

– Oli kiva pätkä, mutta joka paikassa tehtiin kyllä rivien välissä selväksi, että isän ei kai kuuluisi hoitaa lapsensa asioita, Löytömäki kirjoitti keskiviikkona Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), mikä käynnisti keskustelun.

Yle tavoitti vantaalaisen Löytömäen puhelimella työpaikaltaan. Puolen vuoden perhevapaa oli vaikuttamisen asiantuntijan mukaan kaikin puolin kummallinen kokemus ja oppitunti etuoikeudesta.

– Yleensä mies otetaan aina huomioon ja nainen jää näkymättömäksi. Tämä oli silmiä avaavaa, koska tiedostin, että naiset kokevat paljon samanlaista ohittamista kuin minä nyt.

Isien osuus nousi hienoisesti

Eero Löytömäen mukaan viranomaisilta unohtuu, että yhä useampi mies hoitaa ja haluaa hoitaa lasta.

Viime vuonna vanhempainpäivärahoja sai 80 067 äitiä ja 58 409 isää. Äidit saavat rahoja usein pidempään kuin isät. Vanhempainpäivärahapäivistä 89 prosenttia korvattiin Kelan mukaan äideille. Isille korvattujen päivien osuus kasvoi hienoisesti 10,2 prosentista 10,8 prosenttiin.

Suomessa on puhuttu vuosikausia, miten isien määrää saataisiin kasvatettua.

Hallitus esitti tänä keväänä uuden vanhempainvapaamallin, jossa kummallekin vanhemmalle on noin seitsemän kuukauden kiintiö, josta voi luovuttaa toiselle kolme kuukautta.

– Olen vahvasti perhevapaiden kiintiöimisen kannalta. Se olisi selkeä viesti yhteiskunnalta, että hoivavastuu jakaantuu paremmin, Eero Löytömäki sanoo.

Kela määräsi vapaat äidille

Tasavertaisuuteen on vielä matkaa. Kokemus ohittamisesta syntyi monesta eri tilanteesta. Yksi oppitunti tuli Kelasta. Pariskunta oli sopinut, että Eero Löytömäki jää tammikuusta kotiin.

– Kun vaimo haki Kelasta vanhempainpäivärahaa vain joulukuun loppuun asti, tehtiin päätös kuitenkin niin, että kaikki vapaat myönnettiin suoraan äidille.

Isällä ja tyttärelle oli hauskaa. Eero Löytömäen albumi

Eero Löytömäen mukaan virkailijan tehtävä ei ole ottaa kantaa perheen järjestelyihin.

– Viranomaisen ei pitäisi hoitaa asioita näin ja ylläpitää kummallisesti sukupuolirooleja.

Neuvolassa näyttö käännettiin isästä pois

Jo aiemmin neuvolassa Eero Löytömäki oli törmännyt samoihin ennakkoasenteisiin. Työntekijät auttoivat ja olivat tosi mukavia, mutta piiloasenteet tulivat esiin.

Tuore isä oli neuvolassa joka kerta mukana. Silti asiat puhuttiin ja selitettiin vain äidille.

– Pahimmassa tapauksessa lapsen kasvukäyrät ja tiedot näytettiin niin, että näyttö käännettiin minusta poispäin vain vaimon nähtäväksi, Löytömäki kertoo.

Kun hän mainitsi asiasta vaimolleen, tämä ei ollut huomannut tilannetta. Ohittaminen voi olla niin huomaamatonta.

Samalla tapaa Eero Löytömäki ei ollut huomannut ravintolassa tai kaupassa, miten työntekijät puhuivat ensin hänelle eikä vaimolle.

Nyt ensimmäistä kertaa hän oli isänä samassa tilanteessa ja yhtä näkymätön.

– Miesten ohi ja yli ei muualla yhteiskunnassa juurikaan puhuta, mutta isän rooli on yhä monen silmissä vain varavanhempi, jos sitäkään.

Vain äidille soitettiin

Vastaavat kokemukset jatkuivat päiväkodissa. Eero Löytömäki kirjoitti hakemuksen varhaiskasvatuspaikasta, koska vaimo oli töissä. Isän nimi oli ensimmäisenä hakemuksessa, ja hän oli puhelimitse yhteydessä asiasta.

Silti päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetettiin vain äidin nimissä ja äidille soitettiin asiasta.

– Nimeäni ei ollut edes virallisessa kirjeessä. Tilanne oli kummallinen ja huvittava kaikin puolin, ja kyllä se myös ärsytti. Oletus tuntuu olevan, että vaimo hoitaa ja mies on mukana, jos muistaa.

Oli kyse sitten neuvolasta, muusta terveydenhuollosta tai päiväkodista, jokainen puhelu tuli aina äidille.

– Yleensä jos ei saatu vaimoa kiinni, eivät silti soittaneet minulle, vaan yrittivät myöhemmin uudestaan vaimoa kiinni.

Kehuja kyllä satelee

Vaikka virkailijoiden silmissä Eero Löytömäki oli usein näkymätön, hän sai kyllä paljon kehuja ratkaisustaan.

Monet kehuivat, miten hieno tyyppi hän on, kun hoitaa lastaan.

– Ei kukaan kehu naisia siitä, että he ovat kotona. Kun mies on kotona, sitä pidetään suurena sankaritarinana. Se on hassu kaksoisstandardi.

Moni kehui Eero Löytömäkeä siitä, että hän jäi kotiin. Miksi nainen ei saa samanlaisia kehuja? hän ihmettelee. Eero Löytömäen albumi

Miehen ei tarvitse Löytömäen kokemuksen mukaan pohtia, miten lapsensaanti vaikuttaa uraan. Kukaan ei ihmetellyt, kärsiikö Löytömäen ura perhevapaasta. Naiset sen sijaan joutuvat vastaamaan näihin uteluihin.

Korona voi muuttaa tasa-arvoa

Koronan on ennakoitu ensin heikentävän, mutta pitkällä aikavälillä parantavan tasa-arvoa monissa perheissä.

Tutkijat ovat arvioineet, että monessa perheessä äiti työskentelee kriittisellä alalla, kuten esimerkiksi hoitajana, ja isä on kotona joko etätöissä tai työnsä menettäneenä. Eri maiden perhevapaauudistukset ovat tehneet taloudellisesti kannattavaksi, että mies käyttää osan vapaasta. Esimerkiksi Suomessa Nordean laskelman mukaan isyysvapaan pitäminen kannattaa myös taloudellisesti.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että perhevapaita käyttävät miehet osallistuvat myöhemminkin enemmän lastenhoitoon.

Eero Löytömäen perheessä pandemia muutti tilannetta niin, että vaimo oli töissä perheen työhuoneessa ja mies lapsen kanssa olohuoneessa. Hän suosittelee kokemusta lämpimästi muillekin isille.

– Ei haittaa jos äiti päivän poissa, tytär tykkää olla minun kanssani ja sama toisinpäin, jos minä olen poissa. Ainakaan lapselle minä ole varavanhempi tai kakkosvanhempi.

Voit keskustella aiheesta 4.6. kello 20. asti.

