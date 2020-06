Roope Lipastin kolumni: Vain purjehtimisen välttely on tärkeää

En ole koskaan käsittänyt purjehtimisen ideaa: että siis lähdetään johonkin suuntaan eikä tiedetä milloin ollaan perillä – paitsi se tiedetään, että kauan siinä menee. Sellainen kulkeminen ei mahdu luonteeseeni mitenkään. Minulla pitää olla selkeä suunnitelma, että tuonne mennään ja sen jälkeen valitaan nopein mahdollinen kulkuväline, niin että perillä ollaan täsmälleen kello 14.06.

Kirjoitin yhden romaanihenkilöni suuhun kerran jopa lauseen, jossa oli kaikuja kirjoittajastaan: ”Tarvitsemme suunnitelman ja aikataulun. Suunnitelman ei tarvitse olla häävi, mutta aikataulun on oltava tiukka”.

Kaiken kukkuraksi purjehtiminen on työntekoa. Koko ajan pitää olla reivaamassa paapuria piipuriin ja setvimässä köysiä ja vetämässä puolisoa kölin alta, koska ei niin pienissä purkeissa mitenkään voi sopu säilyä. Siinä on vähän jotain samaa kuin jos lähtisi lomallaan huvikseen nostamaan perunoita Rymättylään.

Toisaalta ihmiset ovat erilaisia: Pikkuveljeni on luonteeltaan kovin toisenlainen, rauhallinen ja viipyilevä ja siksipä hänellä onkin purjevene, jolla koko heidän perheensä tekee kesäisin järjettömiä matkoja ei-minnekään. Takaisin sieltä tullaan tiistaina tai ehkä keskiviikkona, mutta viimeistään perjantaina elleivät tuulet sitten puhalla niin että ehditään vasta lauantaiksi.

Purjevene on ihan ok liikkumisväline, jos se on maksanut kaksi miljoonaa euroa, joku muu ohjaa sitä ja jääkaapissa on kylmiä virvokkeita.

Hän on joskus kysynyt minua mukaan, koska tahtoisi jakaa kanssani hänelle rakkaan ja mukavan merielämyksen. Vastaan aina, että tulen kernaasti, jos toinen vaihtoehto on kuolema.

Mutta älkää käsittäkö väärin, en toki ylenkatso laivaliikennettä sinänsä. Standardini vain ovat melko korkeat. Esimerkiksi purjevene on ihan ok liikkumisväline, jos se on maksanut kaksi miljoonaa euroa, joku muu ohjaa sitä ja jääkaapissa on kylmiä virvokkeita. Pari kertaa elämässäni tämä on toteutunut ja täytyy myöntää, että kokemus on ollut kaikin puolin tyydyttävä. Ihmettelen vain mikseivät kaikki wanna-be-kapteenit osta sellaista venettä.

Toinen hyväksyttävä tapa kulkea saaristossa ovat yhteysalukset. Muutama kesä sitten keksin, että täällä Turussa ne ovat kätevästi tuossa ihan vieressä, eivät maksa käytännössä mitään ja niiden kanssa voi tehdä melkoisen komeita retkiä ulkosaaristoon saakka.

Esimerkiksi Aspö oli pittoreski paikka, suosittelen lämpimästi! Niin kirkasta merivettäkään en ole nähnyt muualla. Eikä unohtaa sovi myöskään viime kesän retkikohdettamme, entistä spitaalisten loppusijoituspaikkaa Seiliä. Sinne pääsee Turusta parissa tunnissa ja saari on vaikuttava ja kaunis. Sieltä sai myös hyvää ruokaa ja yöksikin olisi voinut jäädä, mutta sitä en toki tohtinut tehdä, koska saarella on vähän sellainen historia, ettei sieltä pääse pois jos kerran jää. Aikanaan ihmiset toivat tullessaan mukanaan kuulemma jopa laudat arkkuunsa.

Saaristo jos mikä on sellainen kultakimpale, joka kannattaisi oikeastaan piilottaa, etteivät turistit löydä sitä ja pilaa.

Vastaavia paikkoja on saaristossa vaikka kuinka paljon, pyörälläkin pääsee kätevästi ihan Ahvenanmaalle saakka.

Kun nyt pandemian takia katseet kääntyvät ainakin hetkeksi lähimatkailuun, niin saaristo jos mikä on sellainen kultakimpale, joka kannattaisi oikeastaan piilottaa, etteivät turistit löydä sitä ja pilaa. Se vetää vertoja melkein mille tahansa luontokohteelle maailmalla (okei, menisin kyllä mieluummin Madagaskarille, mutta muuten).

Saaristosta saa näinä aikoina myös kelpo ulkomaankokemuksen, jos viitsii mennä Nauvoa kauemmas: kieli muuttuu ruotsiksi väkisin, kun kukaan ei puhu suomea.

Mutta tämä on parasta: yhteysaluksilla pääsee illaksi kotiin! Eikä siinäkään vielä kaikki. Paluu on tasan klo 19.45 niin kuin aikataulussa lukee. Järjestys se olla pitää!

Roope Lipasti

Kirjoittaja on lietolainen kirjailija, joka nauttii aikatauluista.

