Koronan riski on pieni uidessa ja jäätelökioskille jonottaessa – muista silti nämä viisi asiaa rannalla

Lämmin sää houkuttelee auringonpalvojia uimarannoille ja polskimaan veteen. Vaikka koronatilanne on hieman rauhoittunut, viruksen olemassaoloa ei voi rannallakaan täysin unohtaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämänhetkisen tiedon mukaan riski saada koronavirus luonnonvesissä uimisen yhteydessä on kuitenkin alhainen. Toisin kuin yleinen kuumetta ja vatsatautia aiheuttava norovirus, koronavirus laimenee uimavedessä hetkessä.

Riski liittyy lähinnä uimareiden lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen, jos uimassa tai yleisellä uimarannalla on samaan aikaan koronavirusta levittävä henkilö.

Kokosimme vinkit turvalliseen rantaelämään ja kysyimme rannalla olleilta, miltä ne kuulostavat.

1. Älä mene uimarannalle sairaana

Ensimmäinen ohje on hyvin yksinkertainen: Jos on ylähengitystie oireita, ei uimarannalle saa mennä, kertoo Turun yliopistollisen sairaalan kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.

– Kuume, aivastelu ja flunssaoireet pitää potea kotona. Koronavirus voi olla henkilöllä myös oireettomana pari päivää ennen sairastumista, joten ainoa tapa ehkäistä viruksen leviämistä on turvaväleistä huolehtiminen.

Kajaanin Paltaniemen uimarannalla kesäisestä säästä nauttinut Ohto Sorvari allekirjoittaa Vuorisen ohjeen.

– Ei kyllä todellakaan voi mennä uimarannalle sairaana. Ehdottomasti hyvä ohje.

2. Älä änkeä pyyhettäsi liian lähelle muita

Koronan myötä turvaväleihin on totuttu. Uimarannoillakin turvaväli tulee huomioida monessa asiassa, niin uidessa kuin rannalla.

– Nautitaan auringosta, mutta jätetään seuraavaan rannalla olijaan ainakin kahden metrin väli. Kannattaa olla pienissä porukoissa, muutaman hengen ryppäissä, sanoo mikrobiologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.

Turvavälit tulee olla myös käydessä wc-tiloissa tai jäätelön ostossa.

Niko ja Sari Hakkarainen nauttivat jäätelöstä uimareissun jälkeen Oulun Tuiran uimarannan kahvilan edustalla. Pekka Loukkola / Yle

Lohtajalta Oulun Tuiran uimarannalle saapuneet Niko ja Sari Hakkarainen olivat pakanneet mukaan nenäliinoja, mutta käsidesi unohtui matkasta. Niko Hakkarainen kokee, että rannalla koronasuosituksia noudatettiin varsin hyvin.

– Kyllä täällä pidetään väliä. Lisäksi ei saa yskiä eikä aivastaa toista päin, kertoo 10-vuotias Hakkarainen.

3. Valitse hiljainen ranta

Suosituimmat rannat keräävät paikalle isoimmat joukot auringonpalvojia. Ylilääkäri Vuorisen mukaan tämä lisää riskiä altistua tartunnalle.

– Mitä enemmän koolla on ihmisiä, sitä suurempi riski on sille, että on paikalla on tartuttajia ja tartutettavia. Toisaalta ulkoilma on turvallisempi koronan leviämisen kannalta kuin sisätilat, koska virukset katoavat ilmatilaan nopeammin kuin suljetusta tilasta, kertoo Vuorinen.

Jos uimarannalla on paljon väkeä, kannattaa se jättää väliin ja valita hiljaisempi ranta.

Ohto Sorvari hieman kyseenalaistaa hiljaisia rantoja. Hänestä suositut rannat ovat yleensä parhaita paikkoja, hiljaiset voivat olla roskaisia ja vesi likaista.

– Tykkään tällaisista rannoista, missä on enemmän ääntä, kun kuulee iloa ja naurua.

Isommalla rannalla näkee myös kavereita.

– Nyt olen nähnyt täällä neljä kaveria.

4. Syö mieluummin ruokailuvälineillä

Monessa uimapaikassa ei ole erillistä sisävessaa tai käsienpesupaikkaa, joissa kädet voisi pestä saippualla ja kuumalla vedellä. Hyvästä käsihygieniasta tulisi huolehtia rannallakin, ja käsidesiä kannattaa pitää mukana. Käsidesin ohella voi käyttää desinfioituja liinoja käsien puhdistamiseen.

Käsihygienia tulee muistaa myös syödessä. Yleisohjeena on, että kädet tulee pestä jo ennen ruokailua.

– Käytä syödessä mieluummin ruokailuvälineitä kuin että napostelet sormin. Jos syöt sormin, tulee kädet puhdistaa ruokailun jälkeen huolellisesti, muistuttaa Vuorinen.

Nallikarin uimarannan jäätelökioskilla omaa vuoroa odotettiin turvavälit huomioiden. Pekka Loukkola / Yle

Ohto Sorvari ymmärtää, että käsihygienia on tärkeää, mutta hän huomauttaa, ettei kaikkea voi syödä ruokailuvälineillä.

– Meillä on aina vaan keksejä eväänä. Sitä ei ole kiva syödä haarukalla

5. Jos aivastat nenäliinaan, huolehdi se roskiin

Roskat tulee laittaa suoraan roskakoriin tai omaan talteen ja myöhemmin roska-astiaan.

– Kun aivastat nenäliinaan ja heität sen maahan, niin tartuntamahdollisuus on olemassa, kun joku sen maasta kerää. Toki tartuntariski tässä on hyvin pieni, kertoo Vuorinen.

Vaikka koronatartuntojen määrä on ollut pitempään laskussa, muistuttaa Turun yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Tytti Vuorinen, että virusta on maassamme.

– Koronaohjeistuksia tulee edelleen noudattaa. Elokuussa nähdään, miten tilanne on kehittynyt.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on laatinut uimarannoille näin korona-aikana erityisen uimaetiketin (siirryt toiseen palveluun), jossa muistutetaan muutamasta pääasiasta. Tärkeintä on koronan tartuntariskin välttäminen uimarannoilla (siirryt toiseen palveluun).

