Tulvavesi humpsahti Ivalossa puoli metriä ylös yön aikana

Vedenpinta on noussut Ivalossa illan ja yön aikana paikoin noin puoli metriä. Syynä on voimakas ukkoskuuro ja hellelukemiin noussut lämpötila.

– Sade ei kauheasti vaikuttanut vedennousuun, mutta se lämpö. Saariselällä on vielä lunta ja se on sellaista lunta, missä on varmasti vesipitoisuus aika suuri. Ei tämä yllätys ollut, ivalolainen Ilkka Ollila pohtii.

Ollila liikkui veneellä ja kertoi kuljettaneensa vesiteitse oman perheen lisäksi muitakin.

– Kulkijatkin ovat vinkumassa kyytiä. Haadekseksi minä itseäni sanon. Kerberos on tuolla autossa, Ollila murjaisee.

Tulvavesi on noussut Näverniementielle, joka on katkaistu liikenteeltä.

Ivalon keskustassa veden pinta noussee vielä hieman. Lapin ely-keskus ennustaa, että noususta huolimatta vesi ei yllä vahinkorajaan eikä edellistä tulvaennätystä rikota.

Rovaniemellä vesi laskee, Kittilässä pysyy ylhäällä

Rovaniemellä tulvavesi laskee. Vesi oli korkeimmillaan Rovaniemellä viime sunnuntaina ja jäi kuuden sentin päähän vuoden 1993 suurtulvan korkeudesta.

Kittilässä vesi pysyttelee vahinkorajan tuntumassa, ja sen ennustetaan lähtevän laskuun huomisen jälkeen.

Tornionjoella tulvahuippua odotetaan ensi viikolla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tornionjoella ei sittenkään nähtäisi vuoden 1968 ennätyskevään kaltaisia tulvia.

Lapissa kevään tulvat ovat olleet harvinaisen vuolaat tänä keväänä. Oliko kyse ennustetuista suurtulvista?

– Suurtulvasta voi puhua, kun vesi menee vahinkorajalle. Kittilässä niin on tapahtunut ehkä pari kertaa mittaushistoriassa. Rovaniemelläkin tulvat ovat suurimpia, mitä säännöstelyn jälkeen on nähty. Samoin Ivalossa mennään suurimpien mitattujen tulvien tuntumaan, johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin ely-keskuksesta sanoo.