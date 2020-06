Rasismikeskustelu paljastaa somen parhaimmat ja pahimmat puolet – Instagramissa jaetaan solidaarisuutta, kun Twitterissä pilkataan vainajaa

View this post on Instagram

I can't breathe. George Floyd joutui keskellä päivää, ihmisjoukon edessä Minneapolisissa poliisiväkivallan uhriksi. Tästä hirvittävästä ja surullisesta kuolemasta alkoi Yhdysvalloissa laaja liike, joka haluaa purkaa sen rakenteellisen syrjinnän jota maassa vähemmistöt ovat joutuneet kestämään vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Viime viikkojen tapahtumat olisi voitu välttää. Ne olisi voitu välttää, jos yhteiskunta, poliittiset päättäjät ja viranomaiset olisivat järjestelmällisesti purkaneet sitä eriarvoisuutta ja kaltoin kohtelua, jota erityisesti mustat vähemmistönä ovat orjuuden ja syrjinnän vuosisatojen perintönä maassa kokeneet. Vasta 1960-luvulla he saivat lain edessä yhtäläiset oikeudet: on muistettava, että moni on maassa kasvanut vielä aikana, jolloin nämäkään kansalaisoikeudet eivät vielä olleet toteutuneet. Ja on selvää, että vuosisatojen syrjintä ei poistu hetkessä, jollei koko yhteiskunta pyri sitä purkamaan. Erot varallisuudessa, koulutuksessa ja sosiaalisessa asemassa ovat mittavia. Mustilla on muihin väestöryhmiin verrattuna moninkertainen riski joutua poliisin pysäyttämäksi. Heillä on myös 12 kertaa enemmän vankeustuomiota huumerikoksista, vaikka tutkimusten mukaan huumeiden käyttö yleisesti on suunnilleen samalla tasolla. Poliisin koulutus on maassa hyvin kirjavaa ja eri tasoista, kuten myös muiden viranomaisten, joten suoraa tai epäsuoraa syrjintää esiintyy asenteissa yhä paljon. Yhdysvallat on maa, joka on ollut ylpeä siitä, että se on tarjonnut kodin siirtolaisille eri puolilta maailmaa, maa, joka on ylpeä demokratiastaan ja vapaudestaan. Se pystyy parempaan. Haluan osoittaa solidaarisuuttani sen puolesta, että jokaisen ihmisen tasa-arvo toteutuu. Siksi osallistun tänään tähän some-mielenilmaukseen Yhdysvaltain suurlähetystöllä. Suomessakaan kaikki ei ole täydellistä. Rodullistettuna joutuu kohtaamaan sellaista, mitä me muut emme välttämättä tunnista tai ymmärrä olevan omassa maassamme. Heidän omaa ääntään on siksi kuunneltava. Elämme kuitenkin maassa, jossa nämä asiat voidaan korjata, jos jossain. Siihen me tarvitsemme toisiamme. Hyviä ihmisiä pitämään huolta siitä, että ketään ei syrjitä ja kiusata. #blackouttuesday ✊