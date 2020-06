Jukka Parkkinen vihelsi minuuttia vaille 26 tuntia putkeen ja rikkoi maailmanennätyksen: "Se oli yhtä tuskaa"

Jokainen osaa viheltää – kunhan laittaa huulet suppuun ja puhaltaa. Vai osaako? Ammattiviheltäjä näkee asian hiukan toisin. Pelkkiä huulia käyttämällä ääneen ei saa kunnolla nyansseja.

– Minulla ääni ei tule enää huulista vaan teen sen kielellä. Kieli muotoilee äänet, korkeudet ja sävyt. Kaikki lähtee sen liikkeistä kitalaessa, kertoo viheltäjänä keikkaa tekevä Jukka Parkkinen Kouvolasta.

Yläkouluikäisenä viheltämisen aloittanut Jukka Parkkinen rikkoi pari vuotta sitten viheltämisen maailmanennätyksen. Tänä keväänä hän on parantanut omaa ennätystään 17 minuutilla. 26 tunnin vihellyssessio jäi minuutista kiinni.

– En katsonut kelloa. Tilanne vain kypsyi siinä vaiheessa niin, että se oli siinä.

Kurkku kipeänä

Vuorokauden vihellyssessio on Parkkisen sanoin kivulias. Hän viheltää pääosin musiikin tahdissa, ja kurkku tuli kipeäksi jo muutaman tunnin jälkeen. Viheltäminen ärsyttää kurkunpäätä.

– Kieli tekee koko ajan liikettä ja kun se kiinnittyy lihaksena kurkun nurkille, niin sehän oli sitten yhtä tuskaa koko ajan valitettavasti. Loppuaika piti viheltää kurkku kipeänä.

Hetkellisen puudutuksen antoi sekunnin tauko ja nielaisu aina ennen kappaleen vaihtumista. Kun kurkku alkoi kipeytyä, Parkkista alkoi raivostuttaa.

– Oli pakko tehdä jotain. Lähdin kävelemään. Kävin ulkona ja tein jotain kotiaskareitakin.

Sekunnin ruokatauko

Kun yrittää maailmanennätystä, sen käsikirjoitus on vihellyksen jatkumista lukuunottamatta avoin. Ruoka- ja juomataukoja ei ole, mutta siinäkin Parkkinen käytti hyväkseen sekunnin taukoa kappaleen lopussa.

Hän päättää viheltää haastattelutilanteessa hetken näyttääkseen, miten yhdistää syömisen viheltämiseen.

– Voin laittaa syötävää suuhun, mutta jatkaa viheltämistä. Poskessa on pala tälläkin hetkellä.

Koska kyseessä oli maailmanennätysyritys, tarvittiin myös valvojaa. Parkkisen molemmat ennätykset syntyivät tv-formaatti Ennätystehtaan kuvauksissa.

– Yksi wc-käynti dokumentoitiin siten, että kameramies seurasi ulkopuolella. Onneksi oli pienet tarpeet, ei sen rankempaa. Vihellys jatkui koko ajan.

"Ei tee mieli viheltää moneen viikkoon"

Tv-ohjelmaan mukaan lupautuminen myös potki Parkkista jatkamaan viheltämistä. Hän vertaa yli vuorokauden mittaisen vihellyssession jälkeistä olotilaa pitkänmatkanjuoksuun.

– Alkaa vetää tippaa linssiin ja tulee uupumus. Siinä lyhistyy vähän kuin kasaan, kaikki on käytetty. Eikä tee mieli viheltää moneen viikkoon.

Jo pari vuotta sitten Parkkinen tavoitteli viheltäessään maagista 26 tunnin rajaa, joka on edelleen saavuttamatta. Nyt hänestä kuitenkin tuntuu, ettei hän yritä enää parantaa omaa ennätystään. Ehkä.

– Se 26 tunnin raja on aika kova. Mutta on moni huippu-urheilijakin on pyörtänyt päätöksensä. Katsotaan.