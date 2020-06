Perussuomalaisten Ano Turtiainen pilkkasi poliisin surmaamaa George Floydia – "Sopimatonta alatyyliä", ilmoittaa ryhmänjohtaja Ville Tavio

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen julkaisi aamupäivällä twiitin, jossa hän otti kantaa Yhdysvaltain poliisiväkivaltaan.

Twiitissä Turtianen esittää kysymyksen: "Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueella ollaan "tasa-arvoa", sitä vähemmän siellä on rähinöitä?"

Kuvassa poliisin saappaan alle painettu mies, jonka kasvot on värjätty punaiseksi. Alla lukee punaisella Pink Floyd.

Kuvassa on amerikkalainen George Floyd, joka kuoli Minneapolisissa poliisiväkivallan seurauksena. Yhdysvalloissa tapaus on aiheuttanut mielenosoitusten aallon.

Turtiaisen twiitti aiheutti vastalauseiden myrskyn twitterissä. Sitä moitittiin kuolleen ihmisen häpäisystä.

Asia perataan torstain ryhmäkokouksessa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoo ottaneensa välittömästi yhteyttä Turtiaiseen.

Tavio myöntää, että kuva sisälsi vainajaa pilkanneen kuvan.

– Kerroin hänelle, että tämä on sopimattoman alatyylinen viesti. Tällainen somekäytös ei ole hyväksyttävää, Tavio sanoo.

Puhelun jälkeen Turtianen poisti twiitin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho viestitti Ylelle, että asiasta on keskusteltu keskiviikkona puolueen ja ryhmän johdon kanssa.

Perusuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee mahdollisia rangaistuksia kokouksessaan torstaina. Vaihtoehtoja ovat moitteet, varoitus tai eduskuntaryhmästä erottaminen.

Herättänyt kohua jo aiemminkin

Ano Turtiainen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on herättänyt kohua aiemminkin. Helsingin poliisin ylikomisario Jari Taponen on tehnyt rikosilmoituksen kansanedustaja Turtiaisesta.

Turtiainen nimitti Taposen kaltaisia ihmisiä "munattomaksi nillittäjäryhmäksi".

Turtiainen on yrittäjä ja entinen raskaan sarjan voimanostaja.

Turtiaisen yritys sai ely-keskukselta 70 800 euron koronatuen. Yritys kertoo käyttävänsä tuen hengityssuojainten valmistukseen ja korona aihuettamiin lomautuksiin.

