Yliopiston koronapäätökset tekevät selvän loven opiskelija-asuntojen kysyntään Itä-Suomessa – vaihto-opiskelijoita ei oteta vastaan syksyllä, etäopetus jatkuu

Opiskelijat ovat alkaneet hakea asuntoja viime vuotta aiemmin, koska osalla opiskelupaikka on jo varmistunut.

Itä-Suomen yliopiston koronatoimenpiteet heijastuvat myös opiskelija-asuntomarkkinoille.

Itä-Suomen yliopisto on ilmoittanut, että se jatkaa etäopetusta koko syyslukukauden. Yliopisto kertoi myös, ettei se lähetä tai ota vastaan vaihto-opiskelijoita syksyllä.

Vaihto-opiskelijat ovat merkittävä asiakasryhmä Itä-Suomen opiskelija-asuntoyrityksille Joensuun Ellille ja Kuopakselle. Joensuun Ellin toimitusjohtajan Jarmo Ojalaisen mukaan soluasuntoja jää tilanteen vuoksi tyhjilleen koko syksyn ajaksi.

Vaihto-opiskelijoiden jääminen kotimaihinsa voi pahimmillaan Ojalaisen mukaan aiheuttaa puolen miljoonan euron vuokratulomenetykset.

– Meille tällä on iso merkitys. Meillä on syksyisin tehty vuokrasopimus noin 500 ulkomaalaisen opiskelijan kanssa, joista suurin osa on yliopiston, mutta osa myös Karelia-ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoita.

Kuopakselle vaihto-opiskelijoiden poisjäämisellä ei ole niin suurta taloudellista merkitystä. Toimitusjohtaja Aku Tairan mukaan Kuopaksella on noin kaksisataa asuntopaikkaa, jotka on suunnattu vaihto-opiskelijoille.

– Kalustettuina ne sopivat lyhytaikaiseen asumiseen eli niitä voisivat vuokrata esimerkiksi rakennusyritykset. On se haastava tilanne kuitenkin.

Ojalaisen mukaan toisinaan myös suomalaiset opiskelijat haluavat kalustetun asunnon.

– Emme tiedä vielä sitäkään, miten vaihto-opiskelijoiden tilanne saattaa muuttua syksyn aikana, Ojalainen huomauttaa.

Asuntohakemuksia alkaa jo tulla

Opiskelija-asuntoyrityksille on tullut tähän mennessä hakemuksia viime vuotta suurempi määrä. Suurin osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan tästä keväästä lähtien todistusten perusteella, ja yliopistojen todistusvalinta on jo ratkennut.

– Meille on tullut toukokuun loppupuolelta lähtien noin 300 hakemusta. Jos jättää huomiotta vaihto-opiskelijat, niin viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia oli tullut puolet vähemmän kuin nyt, Kuopaksen Aku Taira kertoo.

Vuokra-asumista tarjoavan Kojamon aluejohtajan Sanna Karppisen mukaan opiskelijat eivät ole vielä suurin joukoin lähteneet etsimään asuntoja yksityisiltä vuokramarkkinoilta.

– Jotkut ovat päässeet todistusvalinnalla suoraan ykköstoiveeseensa, mutta osalla pääsykokeet ovat vielä käynnissä tai edessäpäin.

Osa jää odottelemaan lähiopetuksen alkua, osa ei

Tairan mukaan etäopetuksen vaikutuksia opiskelija-asuntojen kysyntään on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

– Varmasti halutaan välttää sitä tilannetta, että kaikki hakevat asuntoa samaan aikaan lähiopetuksen alkaessa. Osa haluaa varmasti järjestellä hyvissä ajoin oman asuntotilanteensa, Taira toteaa.

Joensuun Ellin Jarmo Ojalaisen mukaan tilanteessa on myös hyviä puolia: tilapäismajoitukselle on tuskin tarvetta tänä syksynä.

– Jos opetus alkaa etänä, niin on enemmän aikaa hakea asuntoa. Siinä mielessä opiskelijoiden asumisasiat tulevat järjestymään paremmin.

Ojalainen muistuttaa myös, että tilanne saattaa muuttua yliopistolla.

– Asunto kuitenkin kannattaa ottaa vastaan täältä, koska yliopiston aukeamisesta syksyllä ja koronaepidemian taantumisesta tai mahdollisesta toisesta aallosta ei ole tietoa.

Sanna Karppisen mukaan etäopetuksen vaikutus opiskelija-asuntomarkkinoihin on mielenkiintoinen kysymys, jota on syytä pohtia.

– Etäopiskelu mahdollistaisi sen, että opiskelu sujuisi toiseltakin paikkakunnalta. Toisaalta opiskelijat haluavat varmistaa asunnon saamisen opiskelupaikkakunnalta. Moni ei ehkä sitten kuitenkaan halua jättää asiaa sinne pitkälle syksyyn.

Joensuu on opiskelijoiden kaupunki Joensuussa on asukaslukuun nähden eniten opiskelijoita Suomessa, yli 20 000. Myös Kuopion alueella opiskelijoita on noin 20 000. Joensuun Ellillä on noin 2 700 asuntoa ja niissä lähes 4 300 asukaspaikkaa. Kuopaksella on tällä hetkellä noin 1 600 asuntoa ja 2 700 asukaspaikkaa. Kun kolme uutta kohdetta valmistuvat muutaman vuoden kuluessa, asuntoja on 1 800 ja asukaspaikkoja noin 3 000.

