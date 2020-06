”Jos nauratte niin töötätkää, jos itkunaurua niin pyyhkijät päälle!” – Zaani ja Mika Eirtovaara tekevät drive-in stand upia

Koomikot kapuavat lavalle kolmen kuukauden koronatauon jälkeen. Arvoitus on, kuuluuko nauru tuulilasien takaa.

Drive-in stand up -komedia on uusi aluevaltaus niin Mika Eirtovaaralle ja Zaanille kuin varmasti suurimmalle osalle yleisöäkin. Kumpikaan koomikko ei ole aiemmin esiintynyt autoille.

Keskiviikkoiltana tämäkin toteutuu. 150 autokuntaa kurvaa Turun messukeskuksen parkkipaikalle, ja herrojen turinat kantautuvat lavalta autoradioihin.

Esiintyjille koronarajoitusten raameissa laadittu konsepti on sikäli haastava, että he eivät kuule yleisön nauruja kuten tavallisella keikalla.

– Olen ajatellut pyytää, että jos nauratte niin töötätkää, jos on itkunaurua niin pyyhkijät päälle ja jos vaan itkettää niin pissapoika päälle, Mika Eirtovaara opastaa.

Muhinoidakin saa – omalla vastuulla

Outoa tuulilasien läpi esiintyminen tulee parivaljakolle olemaan normaalin vuorovaikutuksen puuttuessa. Omiin juttuihinsa pitää vain luottaa, vaikka naurunremakkaa ei kuuluisikaan.

– Hiljaisuus punch linen jälkeen on varmasti omituista. Superhauskaa siitä tulee, kun olemme pihalla kuin pöllönpojat päät pyörien, miettii Zaani.

Mika Eirtovaara ei takaakaan pysyvänsä lavalla, vaan saattaa hyvinkin lähteä kiertelemään autojen sekaan.

Hieman poikkeava esiintymistilanne ilman yleisön suoraa reagointia askarruttaa kaksikkoa. Kalle Talonen / Yle

Esiintymistilanne ei sinänsä vaikuta juttujen sisältöihin. Erikoisempaa autokomiikkaa on turha odottaa, tarinat kumpuavat elävästä elämästä.

Aitoon American Graffiti -tyyliin autoissa on kuitenkin lupa kuherrella, vaikka takapenkilläkin. Vastuu seurauksista tosin jää muhinoijille.

– Jos joku näin tekee, lupaan huomioida sen lavalta käsin. Itselläni romanttisin asia, jonka olen autossa tehnyt, on varmaankin autopesu. Ilman muhinointia, nauraa Eirtovaara.

Kalle Talonen haastattelee koomikkoparia, joka valmistautuu esiintymään autokunnille.

Koronasta ei revitä huumoria väkisin

Esiintyvien taiteilijoiden elanto on koronakeväänä ollut tiukassa.

Kaarinalainen Mika Eirtovaara on viimeksi ollut keikalla maaliskuussa. Samoin Oulussa asuvan Zaanin (oik. Jean-Eric Chaumentin) omin voimin tuottama kiertue katkesi ensimmäisen keikan jälkeen.

Vanhat koirat uskovat heräävänsä horroksesta viimeistään juuri ennen lavalle nousua.

– Vain toinen koomikko tietää sen hetken, kun katsotaan silmiin. Se on oikeasti kuin kuolemaantuomittu nousee lavalle. Pelkästä katseesta näkee, että toinen tietää, kuvailee Eirtovaara.

Zaani on osakkaana Mika Eirtovaaran omistamassa skeittausliikkeessä, jonka kassaa korona on kurittanut. Myös Eirtovaaran teatterityöt ovat olleet tauolla. Kalle Talonen / Yle

Koronavirus vetää kaksikon vakavaksi. Kumpikaan ei halua sorkkia aihetta, joka on monelle kipeä. Ajankohta on siihen liian varhainen, vaikka epidemia hiipumisen merkkejä osoittaakin tällä erää.

– Pyrin olemaan lavalla aina positiivinen. En ole löytänyt siitä mitään myönteistä. Jos olen jotain mieltä joistain ratkaisuista, se menee äkkiä saarnaamiseksi. En lähde siihen, toteaa Zaani.

Eristyksen aiheuttamista seurauksista, kuten kotikoulujen vetämisestä Mika Eirtovaara löytää toki huumoria. Ihmisten muuttuneelle käytökselle voi nauraa, mutta hän haluaa kohdistaa naurun itseensä.

– Onko naurun aihe, jos joku vanhus oikeasti pelkää toisia ihmisiä tavaratalossa? Helposti siitä kehittelisi kolme minuuttia, mutta onko hauskaa, jos toinen pelkää henkensä puolesta, kysyy Mika Eirtovaara jämäkästi.

Huumorin tarve on parivaljakon mielestä kasvanut poikkeuksellisen kevään aikana. Niin on asianlaita ollut aina kriiseissä, muistuttaa Mika Eirtovaara.

– Hurtti huumori sodan aikana ja muuten on tapa selviytyä. Huumoria tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Se ei ole vakaville asioille nauramista, vaan yhdessä nauraminen on tapa unohtaa se maailma. Se on vapauttava kokemus.