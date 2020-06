Arkkipiispa vaatii loppua rasismille, Kallion seurakunnan kuolinkelloista seurasi viharyöppy – "Se oli aika pelottavaa"

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat reagoineet mustan amerikkalaisen George Floydin kuolemaan. Näin on käynyt myös Suomessa.

Rasisminvastainen mielenosoitus kokoaa keskiviikkona ihmisiä Senaatintorille. Kallion seurakunta puolestaan soitti jo tiistaina kuolinkelloja poliisien käsissä kuolleen Floydin muistolle.

Kirkkoherra Riikka Reina sanoo, että kyse oli solidaarisuuden ilmauksesta, jolla toteutettiin seurakunnan strategiaa.

– Kun papiston kanssa tästä keskustelimme, ajattelimme, että näin meidän pitää toimia. Olemme vannoneet puolustavamme yhdenvertaisuutta ja niitä, jotka tarvitsevat puolestapuhujia.

Vihapostia alkoi tulla

Kirkkoherra Riikka Reinan mukaan kuolinkellojen soittamisella oli seurakuntalaisten laaja tuki. Asia oli käynyt selväksi maanantain ja tiistain aikana. Sen sijaan seurakunnan Twitter-tilille alkoi tulla toisenkinlaista palautetta.

Soitamme kuolinkelloja tänään poikkeuksellisesti viideltä. Soitolla haluamme osoittaa tukea ja solidaarisuutta ihonvärinsä vuoksi sorretuille.



Olemme luvanneet toimia äänitorvena yhdenvertaisuuden hyväksi. #blacklivesmatterprotest @ReinaRiikka pic.twitter.com/lwue2fODZB — Kallion seurakunta (@Kallionsrk) 2. kesäkuuta 2020

– Se oli osittain epäasiallista ja avoimen rasistista. Joissain viesteissä toivottiin, ettei kirkko ottaisi kantaa syrjintää vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta, Reina sanoo.

Osassa viesteistä uhattiin väkivallalla, ja Reina mainittiin vihaviesteissä nimelläkin, mutta seurakunta ei ole toistaiseksi tehnyt niistä ilmoitusta poliisille.

– Se oli aika pelottavaa.

Ihmiset ovat tasa-arvoisia

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma sanoo seuranneensa USA:n tapahtumia huolestuneena.

– Rasismi on vakava asia. Olen tyytyväinen siihen, että laajat rintamat ovat lähteneet vastustamaan rotuun perustuvaa väkivaltaa.

Arkkipiispa Tapio Luoma Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Luoma sanoo, että rasismi on kaikissa muodoissaan ehdottoman tuomittavaa.

– Rasismi on ehdottomasti väärin. Rasismi on syntiä ja vastoin ihmisyyttä. Siinä loukataan hyvin syvästi sitä, keitä me olemme ihmisinä ja Jumalan luomina tasa-arvoisina olentoina.

Luoma sanoo, että rasismi uhkaa paitsi yksittäisiä ihmisiä myös kokonaisia kansakuntia.

– Toinen ihminen ei ole uhka, vaan hän on lähimmäinen, joka tarvitsee meitä ja jota me tarvitsemme.

Kirkon äänen pitää kuulua

Arkkipiispa Tapio Luoma on mielissään siitä, että yksittäiset seurakunnat ja papit ovat ilmaisseet tukensa nyt käynnissä olevalle rasismin vastaiselle liikkeelle.

– Tällaiset tuenilmaukset ovat minusta välttämättömiä. Rasismi on jotain semmoista, mitä me emme saa hyväksyä. On tärkeää, että rasismin vastaisessa taistelussa kirkon ääni kuuluu.

Arkkipiispan mukaan Black Lives Matter (siirryt toiseen palveluun)-liikkeessä on kyse ennen kaikkea ihmisyydestä, ihmisen merkityksestä ja arvosta.

– Ja sen vuoksi rasismin vastaiseen toimintaan on tärkeää myös kristittyjen laajalla joukolla liittyä.

Kallion seurakunnan uusi kirkkoherra Riikka Reina. Maru Lemmetty

Kallion seurakunnan kirkkoherran Riikka Reinan mukaan kirkko ei voi laistaa velvollisuuttaan: kirkon pitää olla siellä missä puolustetaan syrjittyjä.

– Suurien organisaatioiden on helpompi kestää vihapuhetta, ja sen vuoksi meidän pitää uskaltaa sanoa rasismi rasismiksi ja puolustaa syrjittyä ihmistä.

Kirkko on globaali

Arkkipiispa Tapio Luoma ja kirkkoherra Riikka Reina eivät ymmärrä palautetta, jonka mukaan USA:n rasistiset tapahtumat eivät koskettaisi Suomea. Osassa palautteista kun pyydettiin olemaan puuttumatta USA:n sisäisiin asioihin.

– Kyse ei ole siitä, että halutaan puuttua Yhdysvaltojen sisäiseen politiikkaan vaan siitä, mitä kehittyneessä yhteiskunnassa voi tapahtua, jos ihmisiä vainotaan ihonvärin perusteella, Tapio Luoma sanoo.

– Kirkko on globaali liike, jolla on myös iso kansainvälinen vastuu. Ei ole suomalaista kirkkoa vaan maailmanlaajuinen kristillinen kirkko. Sen vuoksi ihmiset lähellä ja kaukana ovat meitä lähellä, sanoo Riikka Reina.

Riikka Reina toivoo, että Kallion seurakunnan ja ylipäätään suomalaisten mielenilmaus saisi omalta osaltaan aikaan jotain hyvää.

– Minussa on vähän maailmanparantaja vikaa. Ajattelen, että maailma olisi parempi paikka, jos ihmiset olisivat yhdenvertaisempia.

