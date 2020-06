Isoäiti Satu Siponen pääsee vihdoin näkemään lapsenlapsiaan Kuopioon – hyppäsimme kaksi kuukautta tauolla olleen bussin kyytiin

Satu Siponen on matkalla lastenlastensa luo Kuopioon kahden kuukauden tauon jälkeen. Se herkistää ja saa iloiseksi.

Satu Siponen on matkalla lastenlastensa luo Kuopioon kahden kuukauden tauon jälkeen. Se herkistää ja saa iloiseksi. Meri Remes / Yle

Eläkeläinen Satu Siponen on viettänyt arkea eristyksissä Outokummun mökillään viimeiset kaksi kuukautta, mutta nyt hänellä on leveä hymy. Siponen istuu keltaisessa bussissa, joka kulkee tuttua reittiä kohti Kuopiota. Kaksi kuukautta tauolla ollut kaukoliikennebussi kulkee taas. Siponen pääsee lastenlastensa luo ja kotiin Kuopioon.

Mennään kuitenkin ensin siihen keltaiseen bussiin, jonka lähtöaika Joensuusta oli kello kahdeksan aamulla.

Joensuun rautatieaseman linja-autopysäkeillä ei näkynyt odottavia matkustajia tiistaiaamuna. Meri Remes / Yle

Bussin rattia ohjailee tottuneesti Timo Miettinen, joka kuljettaa matkustajia Joensuu-Kuopio-reitillä tiistaina jo toista päivää tauon jälkeen.

Reittimatkat alkoivat taas maanantaina liikennöidä kärrypoluksi luonnehditulla valtatie 9:llä. Tie on mutkainen ja asfaltti on paikoin korjaamisen tarpeessa.

Korvaavia bussiyhteyksiä ei Joensuun ja Kuopion välillä monen harmiksi ole kahden kuukauden tauon aikana ollut. Suorasta junayhteydestä on aina vain haaveiltu.

– Tämä aamu ei taida olla mikään ruuhka-aamu, mutta luulen, että väliltä sitten nousee ihmisiä kyytiin, Timo Miettinen arvelee. Meri Remes / Yle

Välimatkaa Joensuun linja-autopäätepysäkin ja Kuopion Matkahuollon välillä on noin 140 kilometriä, johon kuuluu noin kaksi ja puoli tuntia kaikkien pysähdysten myötä. Aurinkoisena kesäpäivänä hyvin ilmastoidussa bussissa istuu ihan mielellään.

– Näitä vuoroja kulkee nyt harvennetusti, kolme kertaa päivässä viikolla ja viikonloppuisin kahdesti päivässä molempiin suuntiin. Ely-keskuksen ostopalveluna nämä vuorot saatiin ainakin kesäksi taas ajon, Miettinen puhelee.

Normaalisti vuorot ovat puhtaasti markkinaehtoisia, eli ne kustannetaan bussilippujen tuloilla. Talvisin reittibussin kyytiin kipuaa etenkin opiskelijoita.

Savonlinja Oy:n busseissa pienet lemmikit saavat matkustaa. Meri Remes / Yle

Näillä seuduilla yksityisautoilu on kattavin kulkuväline, mutta kaikilla ei siihen ole mahdollisuutta tai halua.

Kaikkiin paikkoihin busseilla ei edes pääse. Jossakin päin Pohjois-Karjalaa sanotaan, että bussista kuulee lähinnä puhuttavan.

Bussin näkeminen on naapurille raportoimisen arvoinen puheenaihe.

"Odotin koko toukokuun, että vuorot kulkevat"

Muutaman pysäkin jälkeen kyytiin nousee ensimmäisiä matkustajia. Yksi heistä on töihin Kuopioon kulkeva Hans Stigzelius. Hän valitsee istumapaikkansa edestä.

– Teen töitä Joensuussa ja Kuopiossa psykoterapeuttina. Minulla on myös auto, mutta käytän mieluummin bussia, sillä niin voin tehdä esimerkiksi töiden kirjauksia, Stigzelius kertoo.

Kirjausten lisäksi hän on matkustaessaan esimerkiksi opiskellut espanjaa. Tällä matkalla hän lukee päivän lehteä. Sanomalehden sivujen kahina on kotoisaa kuultavaa.

– Kun selkänojan laskee näin, tässä pärjää melko hyvin, Hans Stigzelius kertoo ja viittaa mukavaan matkustusasentoon. Meri Remes / Yle

– Huolestuin viime viikolla, kun bussivuoroja ei näkynyt. Omalla autolla matka olisi nopeampi, mutta rasittavampi. Vältän sitä, Stigzelius kertoo.

Joensuun laitamilla bussiin hyppää Sara Kalilainen.

Kalilainen tekee töitä graafisena suunnittelijana Joensuussa, mutta kumppani ja koira asuvat Kuopiossa.

Kalilainen muutti koronakeväänä Kuopiosta Joensuuhun töiden takia. Päätös ei ollut helppo, sillä se tarkoitti kaukosuhteeseen siirtymistä. Töitä Kalilainen pystyy tekemään etänä, joten hän on nyt matkalla kumppanin luo. ¨

Puhelin ja korvanappikuulokkeet vauhdittavat ajan kulumista.

Kuljettaja Timo Miettinen auttaa matkustajia pysäkeillä matkatavaroiden kanssa. Meri Remes / Yle

– Minulla ei ole autoa eikä ajokorttia. Odotin koko toukokuun, että vuorot alkavat, koska emme ole ihan joka viikko voineet nähdä kumppanin kanssa, Kalilainen kertoo.

Kalilaisen kumppanilla on auto, joten hän on kulkenut Kalilaisen luo sillä korona-aikana. Kalilainen on lisäksi turvautunut välillä kimppakyyteihin, kun bussi ei ole kulkenut.

Korona ei enää huoleta häntä.

– Kyllä nyt jo voi matkustaa, Kalilainen toteaa.

Bussi on kaivoskaupunki Outokumpuun tultaessa matkannut noin viitisenkymmentä kilometriä. Outokummun kohdalla bussiin nousee iloisesti puhuva nainen. Hän on eläkeläinen Satu Siponen, joka selittää kuljettajalle, että vihdoin pääsee kulkemaan.

– Menen kotiin ja lastenlasten luo. Mökki on Outokummussa ja koti Kuopiossa. Olemme isännän kanssa normaalisti kesät mökillä ja talvet Kuopiossa, Siponen kertoo.

Siponen on pysytellyt korona-aikana tähän asti eristyksissä mökillä. Ainoastaan kaupassa on käyty. Siksi ilo on silminnähtävää, sillä Siponen pääsee näkemään tänään lapsenlapsiaan.

Satu Siponen ihmetteli sitä, että nettilipun sijaan lippu ostettiin kyytiin noustessa kortilla tai käteisellä. Järjestely johtuu Ely-keskuksen ostopalvelusta, jolloin Savonlinjan omia nettilippuja ei käytetä. Meri Remes / Yle

Siposella ja hänen kumppanillaan on auto, mutta siitä kysyttäessä Siposen silmäkulmiin nousee pilke ja kädet elehtivät.

– Isäntä jäi mökille, ei häntä kaupunkiin saa, Siponen kertoo.

Matkustajajoukko on harvalukuinen, mutta yllätti positiivisesti kuljettajan

Kuopion-Joensuu-bussin paluu on odotettu, mutta syksyllä bussivuorojen jatkuminen ei ole vielä varmistunut. Savonlinjan Joensuun liikennepäällikkö kertoi aiemmin, että Joensuu-Kuopio-välin suurin matkustajajoukko koostuu opiskelijoista. Siksi yritystä huolestuttaa Itä-Suomen yliopiston syksylle tehty etäopiskelupäätös etäopiskelupäätös. Se voi olla kohtalokas Joensuu-Kuopio-reitin liikennöinnille.

Syksy on toistaiseksi sumun peitossa.

Nyt bussi kuitenkin kulkee.

Perillä Kuopiossa hymyilyttää. Jiawei Yaug ja Huajing Yaug tulivat vierailulle Joensuusta, jossa Jiawei opiskelee. Huajing ei ole koskaan aiemmin käynyt Kuopiossa. Meri Remes / Yle

Joensuu-Kuopio-reitin matkustajat katosivat yhtäkkiä maaliskuussa poikkeusajan alettua. Silloin reittimatka laitettiin tauolle.

Nyt kahden kuukauden jälkeen jatkuneiden vuorojen vastaanotto on yllättänyt positiivisesti. Matkustajia on noussut kyytiin odotettua enemmän, parhaimmillaan toistakymmentä yhteen vuoroon kuljettajan mukaan. Täysiä busseja ei ole kuitenkaan nähty.

– Moni on sanonut, että onneksi nämä kulkevat taas, kuvailee kuljettaja Timo Miettinen.

On selvää, että vaikka bussissa matkusti Joensuu-Kuopio-reitillä vain noin viisitoista henkilöä, heille reitti on merkityksellinen. Kaikilla on oma, tärkeä syynsä nousta bussiin ja päästä perille.

Satu Siposella ja muilla matkustajilla on reipas askel, kun Timo Miettisen pysäköimän bussin ovet aukeavat perillä Kuopiossa.

