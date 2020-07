Ympäripyöreitä päiviä ja 180 euron palkka – Korona lopetti kokin työt, ja nyt siirtotyöläisen suurperheellä Nepalissa ei ole mitään tuloja

Kokonaiset 180 euroa.

Sen verran nepalilainen kokki Manoj Chaudhary, 20, ansaitsi kuukaudessa työpaikallaan intialaisessa hotellissa. Chaudhary elätti itsensä noin 25–35 eurolla. Loput rahat hän lähetti kotiin yhdeksänhenkiselle perheelleen.

Koronan vuoksi tulot ovat nyt tipahtaneet nollaan.

Kun Chaudhary helmikuussa matkusti kotikyläänsä Nepaliin juhlimaan siskonsa häitä, hän ei tiennyt, että pandemia sulkisi rajat. Paluu kattiloiden äärelle Intiaan ei ollut enää mahdollista.

Myös muiden perheenjäsenten työt loppuivat.

Vanhempi veli ehti matkustaa Malesiaan siirtotyöläiseksi, kun koronarajoitukset sotkivat työskuviot. Nyt kahden pienen lapsen isä on jumissa vieraassa maassa ilman töitä ja tuloja.

Miljoonat siirtotyöläiset jakavat Chaudharyn perheen ahdingon.

Maailmanpankin arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan siirtotyöläisten kotiinsa lähettämät rahansiirrot romahtavat tänä vuonna keskimäärin viidenneksellä, mikä on mittaushistorian suurin pudotus. Vielä viime vuonna rahansiirtoja tehtiin ennätyksellisen 554 miljardin dollarin edestä.

Rahansiirtojen tyrehtyminen on tuhoisaa Nepalin kaltaisille valtioille, joissa siirtotyöläisten lähetykset muodostavat neljäsosan (siirryt toiseen palveluun) tai jopa yli kolmasosan bruttokansantuotteesta.

Kodeissa romahtaneet tulot näkyvät välittömästi ruokapöydissä, lasten koulunkäynnissä ja perheen terveydenhoidossa.

11-tuntiset hotellikokin työpäivät loppuivat

– Namaste!

Manoj Chaudharyn tervehdys Länsi-Nepalista kaikuu linjoja pitkin Helsinkiin.

Haastattelu tehdään poikkeuksellisella tavalla: videoyhteyden päässä Katmandusssa odottavat Kirkon Ulkomaanavun projektipäällikkö Amish Shrestha ja työntekijä Subarna Pandey, jotka soittavat puhelimella syrjäiseen yhteisöön Kailalin piirikuntaan.

Kylässä Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestön koordinaattori kiikuttaa puhelimen Chaudharylle, joka odottaa soittoa vaimonsa kanssa kotitalonsa verannalla.

Yle järjesti haastattelun välittäjien kautta, sillä koronaviruksen vuoksi ihmisten saavuttaminen eri puolilta maailmaa on haastavaa.

Nepalissa hallitus on kieltänyt kaiken tarpeettoman liikenteen maan sisällä ainakin kesäkuun puoliväliin asti. Kirkon ulkomaanavun yhteyshenkilö Indrajit Chaudhary (vas.) toi Manojille puhelimen haastattelua varten. Manoj Chaudharyn kotialbumi

Etelä-Aasiassa päivä on jo kääntynyt iltapäivän puolelle. Ilma on kesäisen kuumankostea, ja Chaudhary on tehnyt aamun kyntötöitä perheen pellolla.

– Ihmiset saavat liikkua paikasta toiseen vain maataloustöiden vuoksi. Paikallishallinto on pannut koronarajoitukset voimaan tiukasti. Poliisi valvoo aluetta ja käskee kovaäänisten avulla ihmisiä pysymään kodeissaan, Shrestha kääntää Chaudharyn kertomaa englanniksi.

Chaudharyn loppupäivä kuluu kotosalla tekemättä sen kummempia. Niin on ollut jo helmikuusta lähtien, jolloin Chaudhary yhdessä kavereidensa kanssa matkusti Suratin kaupungista Länsi-Intiasta 36 tunnin matkan kotikyläänsä.

Miku Huttunen / Yle

Jos nuori mies olisi yhä Intiassa, tiukka 11-tuntinen työpäivä olisi vasta aluillaan.

Hotellikokkina Chaudhary aloitti aamun parin tunnin työrupeamalla, minkä jälkeen hän lepäsi muutaman tunnin. Iltapäivä kolmesta lähtien mies kuori, pesi, paistoi ja keitti aina puolille öin asti. Sitten Chaudhary pääsi lepäämään yöksi huoneeseen, jossa nukkui hänen lisäkseen neljä muuta hotellin työntekijää.

Parhaimpina aikoina hotelli majoitti jopa 40–50 vierasta, joille Chaudhary valmisti ruokaa kiinalaisilla resepteillä.

Suurin osa asiakkaista oli Chaudharyn mukaan intialaisia, mutta joskus ravintolaan eksyi myös ulkomaalaisia turisteja. Keittiöstä katsottuna heidän elämänsä näytti etuoikeutetulta.

Chaudhary haluaa kuitenkin uskoa, että hänen osansa on langennut hänelle tarkoituksella.

– Olen onnellinen, että sain töitä ja tuloja. Moni ystävistäni haluaisi, mutta heillä ei ole ollut onnea työnhaussa, Chaudhary kertoo.

Hinta on silti kova. Nuori kokki kertoo työmäärän keittiössä olevan niin iso, että sen tekemiseen tarvittaisiin kaksi henkilöä. Työnantaja maksaa palkan kerran puolessa vuodessa.

Chaudharyn ja hänen veljiensä ansiot ovat menneet pottiin, jolla yhdeksän hengen perhe on selvinnyt päivittäisestä elämästään. Veljesten rahalähetykset ovat riittäneet ruokaan ja lääkärikuluihin, mutta mitään ylimääräistä niillä ei ole ostettu.

"Et voi kävellä naapuriin ja lainata rahaa"

Maailmanpankin arvion mukaan siirtotyöläisten rahansiirtojen määrät sukeltavat tänä vuonna eniten nimenomaan Euroopan ja Keski-Aasian alueella, jossa romahdus on jopa yli neljänneksen. Euroopassa siirtotyöläisiä (siirryt toiseen palveluun) on paljon esimerkiksi siivousalalla, terveydenhuollon parissa ja rakennustöissä.

Chaudhary kollegansa kanssa intialaisen hotellin keittiössä. Chaudhary aloitti siirtotyöläisenä jo 14-vuotiaana. Kun kaverit lähtivät Intiaan, Chaudhary päätti lähteä mukaan. Manoj Chaudharyn kotialbumi

Myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa rahalähetykset vähenevät lähes saman verran.

Maailmanpankin siirtolaisuuteen erikoistunut johtava ekonomisti Dilip Ratha muistuttaa, että paikalliset vaikutukset voivat olla vielä paljon suurempia. Ulkomaille töihin lähtevät maahanmuuttajat tulevat yleensä tietyiltä alueilta ja tietyistä kylistä.

– Niillä alueilla kotitalouksien tulot saattavat romahtaa jopa 50, 60 tai 70 prosenttia. Kun on tällainen tilanne, et voi myöskään kävellä naapuriin ja lainata rahaa. Myös naapuri kärsii samasta tilanteesta, Ratha havainnollistaa Ylen haastattelussa.

Veli velkaantui ulkomaille lähtiessään

Chaudhary näkee perheensä tilanteen huolestuttavana. Malesiaan töiden perässä lähtenyt ja viruksen vuoksi työttömäksi jäänyt veli elää nyt velaksi vieraassa maassa.

Chaudharyn perhe kuuluu entisten maaorjien yhteisöön. Virallisesti maaorjuus lakkautettiin Nepalissa parikymmentä vuotta sitten, mutta oikeuksia poljetaan yhä. Chaudharyn perhe on saanut rekisteröityä itselleen peltotilkun, joka tuo ruoan pöytään. Indrajit Chaudhary

Chaudharyn perheen viljelemät peltotilkut tuovat ruoan pöytään, mutta rahaa yhdeksän hengen perhe ei saa mistään.

Perheellä ei ole säästöjä, joiden avulla he voisivat kehittää omia liiketoimiaan. Omilta pelloilta korjatut, yli jäävät vihannekset mätänevät, sillä kenelläkään syrjäisessä kylässä ei ole rahaa tai tarvetta ostaa niitä.

Siirtolaisten työpanos on merkittävä Maailmassa on noin miljardi siirtolaista. Heistä 272 miljoonaa on siirtolaisina kotimaansa ulkopuolella.

Kansainvälisistä siirtolaisista ainakin 164 miljoonaa on siirtotyöläisiä.

Siirtotyöläiset lähettävät kotiin rahalähetyksiä. Niiden avulla mennään lääkäriin, pannaan lapset kouluun ja hankitaan ruokaa. Lähteet: Maailmanpankki (siirryt toiseen palveluun), IOM (siirryt toiseen palveluun), ILO (siirryt toiseen palveluun)

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Chaudhary kertoo olevansa onnellinen siitä, että hän on tällä hetkellä kotona. Sittemmin moni kotiinsa halajava nepalilainen on jäänyt viikoiksi jumiin (siirryt toiseen palveluun)Intian ja Nepalin rajalle.

Siirtolaisuudesta maalataan usein kuvaa, jonka mukaan maahanmuuttajat nauttivat parempiin oloihin pääsystä. Chaudhary aloitti työt Intiassa ollessaan 14-vuotias. Hän kertoo, ettei ole koskaan pitänyt raskaasta työstä ulkomailla, kaukana kotoa.

Maailmanpankin Ratha sanoo, että samoin ajattelevat useimmat siirtotyöläiset.

– Siirtolaisuus on kivuliasta. Ihmiset eivät halua jättää perheitään. Tämä pätee erityisesti köyhiin perheisiin, joissa koulutustaso ei tue riskinottoa, Ratha kertoo.

"He eivät vain hengaile"

Ratha muistuttaa, että siirtotyöläisten työpanos on erityisen merkittävä sellaisissa kaupungeissa kuin New York, Mumbai, Pariisi, Lontoo ja São Paolo. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa siirtotyöläiset muodostavat miltei kolmanneksen (siirryt toiseen palveluun)keskeisestä työvoimasta.

– He eivät vain hengaile siellä, vaan tekevät todella ratkaisevia asioita talouden kannalta. Jos työnteko ei onnistu jatkossa, se vaikuttaa tuottavuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Se vaikuttaa veromaksuihin ja sitä kautta sosiaaliturvaan, Ratha listaa.

Monen mutkan päästä Länsi-Nepalin maaseudulta Helsinkiin kantautuva Chaudharyn ääni kertoo, että kyntötöitä riittää omilla peltotilkuilla vielä muutamaksi päiväksi. Sen jälkeen maa on viljelykunnossa.

Chaudhary toivoo, että hän voisi tulevaisuudessa hyödyntää Intian-oppejaan omassa kotimaassaan. Hän haluaisi valmistaa ruokaa Nepalissa.

– Jos se ei onnistu, menen kyllä takaisin Intiaan.

Chaudhary (keskellä) ystäviensä kanssa Intiassa. Kun Chaudhary matkusti helmikuussa kotikyläänsä, puskaradiossa puhuttiin jo viruksesta. Manoj Chaudharyn kotialbumi

