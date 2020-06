Ministeriöt eivät kilpailuttaneet Kulmunin koulutuksia, vaikka olisi pitänyt – valtiovarainministeriö keskeyttää nyt ostot ministerin kouluttajalta

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) viestintäkoulutuksista on kertynyt valtiolle yli 50 000 euron lasku.

Valtiovarainministeriön (VM) osuus kustannuksista on yli 26 329 euroa ja työ-ja elinkeinoministeriön (TEM) osuus on 29 884 euroa. Summat käyvät ilmi Ylen keskiviikkona ministeriöistä saamista laskuista.

Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja sanoo, että valtioneuvoston sisäisen ohjeen mukaan kilpailutuksen raja on 20 000 euroa.

Koulutusten laskuttaja on ollut viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yhtiö Tekir Oy, joka on antanut ministerille esiintymiskoulutusta.

Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Thomas Sund, eikö tällaisia summia pitäisi kilpailuttaa?

– Tässä voi olla taustalla se, että on hyvä toimija ollut tiedossa. On ollut luottamuksellinen suhde toimijaan, ja on haluttu käyttää sitä. Tietenkin on olemassa euromääräiset rajat, miten voidaan suorahankintaa tehdä. Kun nämä rajat ylittyvät tai lähestytään niitä, niin on normaalikäytäntöjen mukaisesti tehtävä kilpailutus, Sund sanoo.

Kun tämän rajan on huomattu ylittyneen, Tekir Oy:n palvelujen ostaminen nyt keskeytetään.

– Heti kun huomattiin, että mentiin VM:n osalta sen yli niin ilmoitettiin, että lisää palveluja ei enää tilata. Jos Tekiriä halutaan uudelleen käyttää, niin sitten on kilpailutus tehtävä ensin.

Yle kysyi aiemmin keskiviikkona kilpailutuksen sopimuksista myös ministeri Kulmunilta, joka ohjasi kysymään asiasta ministeriöltä.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö jätti kilpailuttamatta valmennuksen

Myös työ- ja elinkeinoministeriö on ostanut Kulmunille viestintäkoulutusta Saukkomaan yhtiöltä, kun Kulmuni vielä viime vuonna toimi elinkeinoministerinä.

Työ- ja elinkeinoministeriön ostamien koulutusten yhteissumma on ollut 29 884.

Miksi tätä koulutusta ei kilpailutettu?

– Tästä ei ole tehty kilpailutusta. Käsittääkseni arvio oli, että veroton summa jäisi alle 20 000 euron.

Kuinka on mahdollista, että työ- ja elinkeinoministeriö teki sopimuksen, jota tehdessä ministeriö ei tiennyt loppusummaa?

– Se ei ole tehty tarkalla summalla.

Millainen arvio oli alun perin?

– Arvio oli, että hankinta jäisi vähäiseksi eli 20 000 euroa alle ilman arvonlisäveroa.

Miksi kokonaismaksun loppusumma nousi yli sen, mitä oli arvioitu?

– On ilmeisesti koettu, että tätä viestintäkoulutusta tarvitaan. Tämä tilaus on tullut suoraan elinkeinoministerin kansliasta, ja siellä on tätä tarvetta arvioitu.

Aiheuttaako tämä 20 000 euron rajan ylitys ministeriössä selvittelyä tai muita toimia?

– En osaa vielä tässä vaiheessa sanoa.

"Tässä mittakaavassa ei ole aiemmin hankittu"

VM:n viestintäjohtaja Thomas Sund toteaa, että ministeriö tarjoaa sekä virkamiehille että ministereille viestintäkoulutusta, jotta ministeriön asioista kertominen sujuisi mahdollisimman hyvin.

– Aina kun näitä palveluja tilataan, niiden on liityttävä valtiovarainministerin tai ministeriön toimintaan. Valtiovarainministeriö ei missään nimessä maksa puoluepoliittisia asioita, Sund sanoo.

Hän toteaa, että Katri Kulmunin viestintäkoulutuksiin on käytetty poikkeuksellisen paljon rahaa.

– Meillä ei oikeastaan ole tällaisia tilauksia tehty aikaisemmin. Parin viime vuoden aikana olemme tarjonneet virkamiehille ja ministereille yleisempää mediavalmennusta. Mutta tässä mittakaavassa ei ole aiemmin hankittu.

