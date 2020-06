Ylen tiedot: Hallitus valmistelee laivanvarustamoille uutta tukea – laivoja saattaa seisahtua, jos koronatuki poistuu

Hallitus valmistelee laivanvarustamoille uutta tukimuotoa. Ylen lähteiden mukaan uudesta tuesta olisi yhteisymmärrys hallituksessa.

Matkustaja-alusten koronatuki on tarkoitus siirtää Huoltovarmuuskeskuksesta todennäköisesti liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hoidettavaksi.

Huoltovarmuuskeskus on maksanut varustamoille maaliskuusta alkaen tukea, jolla on haluttu varmistaa Suomen vientiliikenteen sujuvuus. Matkustaja-autolautoilla on suuri merkitys rekkarahdille meren ylittävissä kuljetuksissa.

Koronaviruksen vuoksi vähentynyt henkilöliikenne vei autolautoilta kannattavuuden.

Uuden tuen painopiste huoltovarmuudesta reittitukeen

Nyt hallitus aikoo ottaa etäisyyttä huoltovarmuusnäkökulmaan ja suunnittelee tukea enemmän reittiajatteluun perustuvaksi.

Tukea saatetaan painottaa enemmän Suomen ja Ruotsin välisiin laivareitteihin. Suhtautuminen Suomen ja Viron välisiin reitteihin olisi markkinaehtoisempaa. Henkilöliikenteen odotetaan vilkastuvan nopeammin juuri Viron reiteillä, jolloin varustamojen lipputulotkin kasvaisivat.

Huoltovarmuuskeskuksen kolmen kuukauden tukijakso on päättymässä 18. kesäkuuta. Tukeen oli varattu 45 miljoonaa euroa.

Uuden tuen suuruusluokasta Yle ei ole saanut vahvistusta. Tuki ei välttämättä jatku yhtä suurena kuukausitasolla kuin se on tähän asti ollut. Harkinnassa on tuen jatkaminen vuoden loppuun asti.

Hallituspuolueista RKP:lle varustamotuen jatkuminen on poliittisesti tärkeä, koska Viking Line ja Eckerö Line ovat Ahvenanmaalta.

Eckerö Line: m/s Finlandia saattaa pysähtyä ilman tukea

Ahvenanmaalainen Eckerö Line -varustamo harkitsee jo Helsinki–Tallinna-reittiä ajavan m/s Finlandian pysäyttämistä, jos valtion tuki rahtia kuljettaville matkustajalaivoille ei jatku.

– Yksi vaihtoehto on, että m/s Finlandia pysähtyy, jos valtion tuki ei jatku, toimitusjohtaja Taru Keronen vahvistaa Ylelle.

Eckerö Line on ilmoittanut työntekijöille uusien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä maanantaina 8. kesäkuuta. Eckerö Linen suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Åland-lehti.

Matkustajaliikenne laivoilla on alkanut uudelleen koronasuositusten höllentämisen jälkeen. Henkilöliikenteen laajuus ei kuitenkaan ole lähelläkään tavanomaisia matkustajamääriä.

Hallitus pohtii lähipäivinä uusia matkustusohjeita. Vaikka matkustussuositusta höllennettäisiinkin, laivat eivät välttämättä saa lähikuukausina niin paljoa matkustajia, että reitit olisivat kannattavia.

Pelkkä rekkarahtaus ei kannata, Huoltovarmuuskeskukselta tukea

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan tähän asti maksettu tuki on varustamojen rahtitulojen ja taloudellisesti kannattavaan liikennöintiin vaadittavan tulotason erotus.

– Tukitoimien jatkoa harkitaan, mikäli epidemian tilanne sitä vaatii. Tavaraliikenne varmistetaan, kunnes tilanne normalisoituu, Huoltovarmuuskeskus tiedotti maaliskuun lopulla.

Huoltovarmuuskeskuksen tuen piiriin kuuluvat Viking Line, Tallink Silja, Eckerö Line, Tallink ja Wasa Line. Varustamojen alukset purjehtivat Suomen, Ruotsin ja Viron lipun alla.

Varustamojen koronatuen siirtoa liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hoidettavaksi selittäisi se, että virasto hoitaa jo nyt valtion ostoliikennettä. Traficomin kautta on kulkenut esimerkiksi tuki Helsingin ja Savonlinnan välisiin lentoihin.

Varustamojen koronatuki ei ole ainoa tuki, jota varustamot saavat. Varustamot saavat vakituisesti miehistötukea, jolla hyvitetään takaisin varustamoille työntekijöiden palkkojen verot ja sivukulut.

