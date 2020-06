Herätys: SDP porskuttaa kannatuskärjessä, Pohjois-Karjalan nuorten aborttiluvut huolettavat, Hornetit valtaavat taivaan

SDP Ylen mittauksen kärjessä, keskusta sukeltaa

Sosiaalidemokraattien nousukiito jatkuu Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:n kannatus on jälleen kasvanut prosenttiyksiköllä ja on nyt yli 23 prosenttia. SDP:n suosio on noussut Sanna Marinin kautena jo kymmenen prosenttiyksikköä, mikä on hyvin poikkeuksellista. Viidenneksi tippuneen keskustan kannatus sen sijaan sukelsi kunnolla ja on jo alle 11 prosenttia. Suurista oppositiopuolueista perussuomalaiset kasvatti ja kokoomus menetti suosiotaan.

Teiniraskaudet ovat vähentyneet, mutta alueelliset erot ovat isot

Kuntien tarjoamassa seksuaalikasvatuksessa on eroja. THL:n mukaan etenkin nuorten saaman seksuaalikasvatuksen laatu vaihtelee. Mikko Koski / Yle

Alueelliset erot nuorten seksuaaliterveydessä uhkaavat revetä. Teiniraskaudet ja abortit ovat vähentyneet koko maassa, mutta osa kunnista on jäämässä kehityksestä jälkeen. Yksi syy on maksuton ehkäisy, jota ei kaikille nuorille ole tarjolla. Pohjois-Karjalassa on havahduttu siihen, etteivät maakunnan nuoret huolehdi omasta seksuaaliterveydestään yhtä hyvin kuin ikätoverinsa: aborttiluvut ovat maan korkeimmat.

Yhdysvaltain poliisin rasistiset asenteet näkyvät tilastoissa

George Floydin kuolinpaikalle on tehty seinämaalaus, jonka eteen on tuotu valtava määrä kukkia ja suruviestejä. Jason Armond / AOP

Amerikkalaiset poliisit pysäyttävät selvästi herkemmin mustaihoisia kuin valkoihoisia. Mustaihoisten pidätyksistä 86 prosenttia eli valtaosa on aiheettomia, eivätkä ne johda pidätykseen tai sakkoihin. Samoin poliisi surmaa selvästi herkemmin musta- kuin valkoihoisia. Kaikki tämä heijastuu mustien heikkoon luottamukseen virkavaltaa kohtaan. Ongelmaan puuttuminen on Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Maria Annalan mukaan kuitenkin hyvin vaikeaa, koska varsinkaan valkoiset amerikkalaiset eivät myönnä rasismin olemassoloa.

Brasilian tautitilanne ennätyspaha

Oxfordin yliopiston kehittämää koronavirusrokotetta aletaan testata Brasiliassa. Raphael Alves / EPA

Brasiliassa on kirjattu ennätysmäärä uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia vuorokaudessa, 1 349. Yhteensä 210 miljoonan asukkaan maassa koronavirukseen on kuollut yli 32 500. Lue kaikki uusimmat tiedot koronaviruksesta täältä.

Tänään voi bongata Horneteja ylilennoilla ympäri Suomen

Midnight Hawksin taitolentoesitystä voi seurata suorana kello 9.05. Pyry Koivunen

Puolustusvoimat viettää tänään lippujuhlan päiväänsä poikkeuksellisella tavalla. Koronaviruksen takia perutun paraatin sijaan ohjelmassa on esimerkiksi runsaasti lentotoimintaa eri puolella Suomea. Hornet-ylilentoja tehdään lukuisten kaupunkien yllä, ja Helsingissä Ilmavoimien taitolento-osasto Midnight Hawks toteuttaa aamupäivällä taitolentoesityksen. Voit seurata esitystä suorana Yle Areenassa kello 9.05 alkaen.

Sää muuttuu sateiseksi

Yle

Aamulla liikkuu etelärannikolla sadekuuroja. Päivällä on vielä monin paikoin poutaa, mutta viimeistään illalla leviää sateita maan eteläosaan ja yöllä myös maan keskiosaan.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.