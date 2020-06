Valko-Venäjän Lukašenka erotti hallituksensa ja valmistautuu kuudenteen kauteen presidenttinä

Valko-Venäjän voimahahmo Lukašenka on herättänyt kummastusta äkkiväärillä koronalausunnoillaan.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on erottanut hallituksensa. Asiasta kertoo valkovenäläinen uutistoimisto Belta.

Uuitta hallitusta ei ole vielä nimitetty, mutta Lukašenka arveli päivällä, ettei aio suuresti vaihtaa ministereitä.

– Johtajien nuori polvi on kasvanut ja osoittautunut hallituksessa hyväksi. Miksi vaihtaa heitä? He osaavat työnsä, Lukašenka sanoi päivällä.

Yksinvaltaisesti Valko-Venäjää hallitseva Lukašenka valmistautuu elokuun alussa pidettäviin presidentinvaaleihin.

Lukašenka on hallinnut Valko-Venäjää vuodesta 1994 ja hänen odotetaan voittavan vaalit helposti ja saavan kuudennen kauden maansa presidenttinä.

Lukašenka: Koronapandemia on psykoosi

Viime aikoina presidentti Aljaksandr Lukašenka on herättänyt ulkomailla ihmetystä, koska hän ei juurikaan perusta koronaviruksen aiheuttamista terveysvaaroista.

Hän on julkisesti lausunut, että koronapandemia on kuin psykoosi, jonka aiheuttama paniikki on pahempi kuin itse sairaus.

Hän on kehottanut ihmisiä hoitamaan koronaa muun muassa vodkalla ja saunalla.

Lähteet: Reuters