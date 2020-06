Ravintoloiden aukeaminen ei auttanutkaan pienpanimoita – alalla toivotaan nyt alkoholin etämyyntiluvalle nopeaa käsittelyä

Kun koronaepidemian aiheuttama poikkeustila sulki keväällä ravintolat, joutuivat pienpanimot pulaan.

Pienpanimoiden myynnistä suuri osa meni juuri ravintoloille, ja kun se hana tyrehtyi, liikevaihto romahti.

– Iso osa, varmaan puolet, liikevaihdosta hävisi, kertovat jepualaisen Keppo Bryggerin yrittäjät Carl-Henrik Höglund, Caj Fors-Klingenberg ja Björn Höglund.

Pienpanimot ovat nyt vaikeassa tilanteessa.

Ravintolat avaavat oviaan pikku hiljaa ja terassikaudesta toivotaan hyvää. Tuotteet eivät kuitenkaan vielä juuri liiku, sillä ravintoloiden varastot ovat monin paikoin täynnä ja ne pitää saada kulutettua, ennen kuin uusia tuotteita tilataan.

– Monilla on vielä varastoja, joten kestää hetken ennen kuin olut alkaa liikkua.

Pienpanimoliitto: Tasa-arvoisuusasia

Suomen pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä tietää, että tilanne on monessa pienpanimossa huono. Liitto toivookin, että pienpanimoiden etämyynti sallittaisiin väliaikaisesti vuoden loppuun.

Väliaikaisen etämyynnin salliva lakialoite (siirryt toiseen palveluun) on käsiteltävänä hallituksessa ja päätöksiä odoteltiin jo toukokuussa.

Mäkelän mukaan kyseessä on pienpanimoyritysten kannalta tasa-arvoasia.

– Tietyllä tavalla tämä on tasa-arvoisuusasia. Euroopasta tulee paketteina alkoholia ihmisille toimitettuina, eikä niistä monesti tiedä, maksetaanko niistä verot Suomeen. Me taas emme saa myydä tuottaitamme verkon kautta asiakkaille, vaan heidän pitää tulla noutamaan tuotteet, Mäkelä sanoo.

Tullin arvion mukaan ulkomaisista verkkokaupoista tulee suomalaisille asiakkaille vuosittain kymmeniätuhansia alkoholilähetyksiä.

"Aputoimenpide, johon ei tarvita varoja"

Mikko Mäkelä muistuttaa, että korona myötä yhteiskunnassa on tapahtunut yleinen muutos etäostamisen suuntaan.

– Palaverit ja ostokset tehdään etänä ja kotiinkuljetuksia on totuttu tekemään. Käyttäytyminen on muuttunut.

Myös Keppo Bryggerin yrittäjät näkevät lakialoitteen ja mahdollisen etämyynnin sallimisen positiivisena aputoimenpiteenä alalle.

– Tuotteiden myynnin salliminen olisi aputoimenpide, johon ei tarvita varoja, yrittäjät toteavat.

– Kun saimme alkaa myydä tuotteita suoraan panimosta, ihmiset tulivat ostoksille. Verkkokaupan kautta ostajia voi olla enemmän. Toisaalta valikoima on valtava ja [voi miettiä] haluaako porukka ostaa niin monta pulloa yhdestä panimosta, että rahti tuntuisi kohtuulliselta.

Pienpanimoissa toivotaan, että lakialoite väliaikaisesta tuotteiden etämyynnin sallimisesta hyväksyttäisiin ja siitä saataisiin taloudellista vetoapua yritystoiminnalle, joka kärsi koronaepidemiasta. Kalle Niskala / Yle

EHYT ry: Askel kohti laajempaa muutosta

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry vastustaa väliaikaisen etämyyntiluvan myöntämistä pienpanimoille.

Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen toteaa, että lähtökohtaisesti politiikkamuutokset, jotka lisäävät alkoholin saatavuutta, ovat sellaisia, joita yhdistys ei tue.

– Pienpanimot vastaavat pienestä osasta alkoholin kulutusmäärää eli haittojen kannalta kyseessä ei ole merkittävä asia, Mikkonen sanoo.

Etämyynnin sallimisen pelätäänkin olevan askel kohti laajempaa muutosta suomalaisessa alkoholipolitiikassa. Pystyttäisiinkö etämyynti rajaamaan vain pienpanimoihin vai voisivatko sen jälkeen esimerkiksi päivittäistavarakaupatkin toimittaa alkoholituotteita koteihin.

Mikkonen pohtii, vaarantaisiko etämyynnin ja kotiinkuljetusten mahdollistaminen alkoholin vähittäismyyntirajoitukset ja nykyisen järjestelmän. Olisiko salliminen lopulta väliaikaista vai johtaisiko pysyvämpiin muutoksiin alkoholipolitiikassa.

– Siirtyisimme suomalaisessa alkoholipolitiikassa kaltevalle pinnalle ja sitten tarvitsee vain vähän tuupata, niin mennään mäkeä alas. En näe alkoholihaittojen kannalta myönteisiä muutoksia, jos tällaisia muutoksia ehdotetaan. Olisi syytä käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu, Mikkonen muistuttaa.

Yrittäjät Carl-Henrik Höglund (vasemmalla), Caj Fors-Klingenberg ja Björn Höglund (oikealla) seuraavat, miten etämyyntilupa-asia etenee. Keppo Bryggerillä tehdään päätökset etämyynnistä vasta sen jälkeen. Kalle Niskala / Yle

Pienpanimoliiton näkökulman tasa-arvoisesta kohteluista ulkomaisiin verkkokauppoihin verrattuna Mikkonen kuittaa viittaamalla Valviran linjaukseen, jonka mukaan kaikki alkoholin etämyynti on laitonta. Pienpanimoliiton tulkinta on siis toinen - sen mukaan etämyynti on tälläkin hetkellä sallittua, mutta ainoastaan ulkomaisille toimijoille.

Liitto muistuttaa, että alkoholin etämyynnistä ulkomailta Suomeen on jo olemassa verottajan ohjeistus.

Yrittäjät odottavat ratkaisua

Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä toteaa, että alkoholikysymykset ovat perinteisesti Suomessa olleet hankalia aiheita. Hän muistuttaa, että hallituksen pöydällä oleva ehdotus on selvästi väliaikainen ja siinä puhutaan pienpanimoista.

– Toivotaan, että pysytään asiassa eikä lähdetä laukalle. Loppupeleissä kyseessä on vain väliaikainen tukitoimenpide, jolla sallittaisiin etämyynti pienpanimoille väliaikaisesti.

Mäkelä ei usko, että yksi päätös johtaisi toiseen ja kolmanteen.

– Luottaisin päättäjiin, että yksi päätös on vain yksi päätös.

Keppo Bryggerillä odotetaan, miten asia etenee. Yrittäjät tietävät, että osassa pienpanimoita järjestelmät etämyynnin aloittamiseen ovat jo valmiina. Jepualaiset vielä odottavat.

– Katsotaan, mikä päätös on ja mitkä speksit. Sitten päätämme, pystymmekö olemaan mukana.