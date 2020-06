Korona iski rajusti autokauppaan – uusien autojen myynnin romahdus rokottaa alan työpaikkoja: Lomautukset lisääntyvät ja syksyllä synkkenee

Uusien autojen myynti on romahtanut täysin, mutta huolto- ja korjaamotoiminnoissa on ollut vilkkaampaa.

Koronavirusepidemia on pysäyttänyt autokaupan harvinaisen tyrmäävällä tavalla. Ala toivoo taas romutuspalkkiota.

Autokaupan kova alamäki on pahentanut alan työllisyystilannetta; kun uusia autoja ei myydä, ei tarvita myyjiäkään. Näkymät ovat nyt poikkeuksellisen huonot. Alan huolet ovat jääneet ravintoloiden ja matkailuelinkeinojen tuskien varjoon.

Tällä viikolla autoala kertoi, että ensirekisteröintien määrät vähenivät keväällä toukokuussa peräti yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan

Alan työllisyys kärsii pahemmin kuin miesmuistiin. Koronaepidemia kolhii autobisnestä paitsi koko maailmassa myös Suomessa.

Useimmat Euroopan autotehtaat ovat olleet suljettuina maaliskuun puolesta välistä toukokuun alkupuolelle. Nyt tehtaat ovat taas käynnissä, mutta ei läheskään täydellä teholla.

– Suomessa uusien henkilöautojen asiakastilaukset ovat pudonneet niin rajusti, että se näkyy tulevien kuukausien rekisteröintiluvuissa julmalla tavalla. Uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat tippuneet lujaa vauhtia, ja tilanne tulee kesän aikana pahenemaan, K-Auton toimitusjohtaja Johan Friman ennakoi.

Friman on myös Autotuojat ja -teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo, että noin 80 prosenttia autoalan yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautuksiin huhti-toukokuun aikana.

– Yli 90 prosentissa on käyty laajoja yt-neuvotteluja. Toistaiseksi kyse on ollut lähinnä lomautuksista, lyhennetyistä työviikoista ja kesälomia koskevista järjestelyistä, mutta osa yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa alentuneeseen kysyntään irtisanomisilla, toimitusjohtaja Kallio kertoo.

Lisää irtisanomisia syksyllä?

– Tilanne on tukala, ja lomautukset voivat vaihtua irtisanomisiksi, jos kesän ja syksyn aikana liikevaihto pienenee merkittävästi uusien autojen ensirekisteröintien vähenemisen takia. Kaikki alan yritykset eivät välttämättä selviä myynnin näin rajusta notkahtamisesta, ja markkinan romahdus voi kiihdyttää autokaupan keskittymistä, Tero Kallio pohtii.

Myös toimitusjohtaja Friman pelkää, että irtisanomiset autoalalla voivat yleistyä syksyn mittaan.

– Ikävä kyllä tämä ei ole poissuljettu vaihtoehto. Mikäli uusien asiakastilausten volyymit eivät nopeasti lähde tästä nousemaan, uusia lomautuksia ja irtisanomisia tullaan varmasti syksyllä näkemään. Jos sitten viruksen pelätty toinen aalto iskee, on tilanne luonnollisesti vieläkin vaikeampi, Friman sanoo.

Uusia autoja tilataan maalis-toukokuussa normaalisti 2 000–2 500 viikossa, mutta tänä keväänä määrä on ollut keskimäärin 1 000 auton viikkotasolla. Vastaavaa ajanjaksoa ei ole ollut aiemmin 2000-luvulla.

Tero Kallio sanoo, että koronaviruksen tuoma kysynnän muutos on luonteeltaan täysin poikkeava, eikä sitä voi verrata aiempiin autokauppaa heiluttaneisiin taantumiin 1990-luvulla tai 2008 finanssikriisin aikana.

Toimitusjohtaja Frimanin mukaan asiakkaita on käynyt vähemmän autoliikkeissä, kun muiden alojen lomautukset ja irtisanomiset ovat siirtäneet ihmisten ostopäätöksiä.

– Huolto- ja korjaamotoiminnoissa tilanne on ollut parempi. Asiakasturvallisuuden tason nostamiseksi on tehty laajasti nopeita toimenpiteitä, Friman kertoo.

Autoliikkeet tarjoavatkin nykyään asiakkailleen huollon nouto- ja palautuspalveluja. Myös asiointi digitaalisissa kanavissa on selkeästi lisääntynyt.

Käytettyjen kauppa käy paremmin

Tällä viikolla J. Rinta-Joupin autoliike kertoi puolestaan, että käytetyt autot viedään lähes käsistä. Yhtiö aikookin täydentää nopeasti vaihtoautovarastoaan.

Myös toimitusjohtaja Friman vahvistaa, että viimeisten viikkojen aikana vaihtoautokauppa on piristynyt uusien autojen myynnin nihkeydestä huolimatta.

Toimitusjohtaja Kallion mukaan uusien autojen myynnin lasku voi kääntää vaihtoautomarkkinoilla hintoja nousuun, koska uusien autojen markkinan pieneneminen supistaa myös vaihtoautomarkkinaa.

– Pian ongelmaksi voi muodostua vaihtoautovaraston supistuminen ja siten kuluttajan kannalta saatavuusongelma, sillä uusien autojen myynnin romahdettua ei vaihtoautoja saada normaaliin tahtiin, Kallio arvioi.

Suhteessa kotimaassa myytyihin uusiin autoihin koronakriisin aikana käytettyjen tuonti ei ole notkahtanut yhtä pahasti. Esimerkiksi käytettyjen autojen tuonti Ruotsista on ollut edelleen vireää kevään aikana, vaikka päällä onkin ollut matkustusrajoituksia.

Tero Kallion mielestä trendi on huolestuttava.

– Tämä kertoo suomalaisen verojärjestelmän olevan pahasti pielessä. Se kannustaa kansalaisia hakemaan ulkomailta käytettyjä, suuria ja sellaisia autoja, jotka ovat uutena olleet kalliita. Tämä ei ole toivottavaa sen paremmin kansantaloutemme, työllisyytemme kuin liikenteen päästötavoitteidenkaan kannalta, Kallio huomauttaa.

Uusi romutuskampanja toivelistalla

Sekä Johan Friman että Tero Kallio valittavat hallituksen lisäbudjetin olleen autoalalle valtava pettymys. He muistuttavat, että muissa Euroopan maissa valtiot tukevat tai aikovat tukea autoalaa, joka on kuitenkin yksi pahiten koronakriisistä kärsinyt ala.

– Autoala tarvitsee nyt nopeasti valtiolta tukitoimia, jotta kauppa saadaan taas käymään. Monista aloista poiketen hallituksen käsissä on lukuisia romutuspalkkion tapaisia keinoja, jotka tosiasiassa lisäävät valtion tuloja, Friman vetoaa.

Autoala toivookin valtiolta uuden romutuspalkkiokampanjan käynnistämistä. Sen avulla liikenteestä poistuisi tuhansia, vanhoja isopäästöisiä autoja. Tilalle tulisi uusia merkittävästi vähäpäästöisempiä ja turvallisempia autoja.

Samalla valtion myöntämä hankintatuki palautuisi takaisin valtiolle korkojen kera.

