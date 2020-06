Suorita ensin omaehtoinen karanteeni, jos lapsesi mielii mummolaan – Asiantuntijan mukaan kontaktit on edelleen hyvä pitää minimissä, vaikka epidemia on hellittänyt

Apulaisprofessori Tarja Sirosen mukaan lastenhoidossa on hyvä miettiä nyt muita ratkaisuja kuin riskiryhmään kuuluviin isovanhempiin turvautumista.

Vierailuja koko perheen voimin riskiryhmään kuuluvien isovanhempien luokse kannattaa tänä kesänä välttää, vaikka epidemia näyttäisi rauhoittuneen, sanoo virologian apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

Tartuntalukujen valossa tilanne näyttää nykyisellään, jos ei valoisalta niin ainakin lupaavalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina, että koronaepidemia on Suomessa edelleen jonkin verran hidastunut verrattuna kahteen edelliseen viikkoon. Viruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,80, joka tarkoittaa, että epidemia on ollut laskusuunnassa jo pitempään.

Moni vanhempi saattaakin miettiä, miten vierailu isovanhempien luona olisi mahdollista järjestää. Kesäaikaan isovanhemmat ovat monille korvaamaton apu lastenhoidossa.

– Koronavirusepidemia on todellakin rauhoittunut Suomessa, mutta se ei ole vielä ohi. Nyt kun rajoituksia kevennetään, pitää seurata, miten se vaikuttaa tilanteeseen ja lähtevätkö tapausmäärät nousuun. Toistaiseksi täytyy siis suositella edelleen kontaktien pitämistä minimissä ja suositella etsimään esimerkiksi lastenhoitoon muita järjestelyjä, Sironen sanoo.

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta puolestaan sanoo, että täysin yksiselitteistä ja täydellistä ohjetta isovanhempien tapaamiseen on mahdotonta antaa. Hänen mukaansa yksittäisen ihmisen, oli hän sitten lapsi tai ikäihminen, infektioriski on tällä hetkellä kohtuullisen pieni, mutta ei täysin poissuljettu.

– Tautitapausten määrä on viimeisten viikkojen aikana vähentynyt koko ajan, eli todennäköisyys saada infektio on laskenut. Epidemologinen tilanne ei kuitenkaan ole muuttunut niin nopeasti, että rajoitusten purkamisesta huolimatta suosituksia ei tarvitsisi enää noudattaa. Tärkeää on edelleen noudattaa ihmisten välisiä etäisyyksiä, jäädä kotiin sairastamaan ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja yskimishygieniasta, pohtii Julkunen.

Ikäihmisiä koskevia suosituksia lievennettiin toukokuussa

Hallitus ja THL muuttivat toukokuussa yli 70-vuotiaita koskevaa ohjeistustaan. Aiemmin ikääntyneille suositeltiin karanteenia vastaavia oloja. Suositusta muutettiin toukokuun puolivälissä, ja nykyisten ohjeiden mukaan ikäihmiset voivat taas tavata muita ihmisiä, mutta turvaväleistä ja hygieniasta on pidettävä huolta.

Ikäihmiset voivat siis tavata sukulaisia ja tuttavia, kunhan kahden metrin turvavälistä pidetään huolta. THL:n ohjeessa kuitenkin kehotetaan edelleen, että läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

THL:n ohjeistuksen mukaan jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti.

Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää ja vierailijan olisi myös käytettävä maskia tai liinaa hengitysteidensä suojana. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

Julkusen mukaan jokaisen perheen on itse mietittävä, millä tavoin mahdolliset tapaamiset riskiryhmään kuuluvien isovanhempien kanssa on mahdollista järjestää. Nykytiedon mukaan esimerkiksi ulkona viruksen tarttumisriski on pienempi.

– Isovanhemmat voivat asua kaukana ja pitäisin melko hankalana sitä, että vain ulkosalla tavattaisiin, koska yleensähän sitten yövytään samassa paikassa, pohtii Julkunen.

Laita itsesi ensin karanteeniin, jos mielit mummolaan

Yksi järkevä ratkaisu Sirosen mukaan on olemassa, jos isovanhempien luokse haluaa kesällä mennä. Se on omaehtoinen kahden viikon kotikaranteeni ennen vierailua.

Altistuksesta oireiden alkuun kuluu tyypillisesti 1–14 päivää ja keskimäärin 4–5 päivää.

– Mikäli kahden viikon omaehtoisen karanteenin aikana ei oireita ilmene eikä uusia altistuksia ole tullut, voi ajatella, että ei itse ole saanut tartuntaa eikä voi myöskään siis isovanhempia tartuttaa.

